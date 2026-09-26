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Homemade Castor Oil: बाजार का महंगा कैस्टर ऑयल छोड़ें, घर पर सस्ते में बनाएं शुद्ध अरंडी का तेल, आसान है तरीका

Homemade Castor Oil: बालों और स्किन के लिए कैस्टर यानी अरंडी का तेल बहुत फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी स्किन और बालों के लिए अब तक बाजार से कैस्टर ऑयल खरीदते आए हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको घर पर ही अरंडी के बीजों से आसानी से तेल निकालने का तरीका बता रहे हैं जो पूरी तरह शुद्ध होगा और सस्ते में भी बन जाएगा.

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घर पर बनाएं अरंडी का तेल (Photo: ITG)
घर पर बनाएं अरंडी का तेल (Photo: ITG)

बालों को घना, मजबूत और लंबा बनाने के लिए अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल) प्राचीन काल से ही एक असरदार औषधि माना जाता रहा है. यह न सिर्फ बालों का झड़ना रोकता है, बल्कि भौहों, पलकों और त्वचा को मॉइश्चराइज करने के लिए भी बेहद फायदेमंद है. लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर कैस्टर ऑयल महंगे होते हैं और उनमें केमिकल या अन्य सस्ते तेलों की मिलावट का डर बना रहता है.

ऐसे में आपको बाजार से महंगा तेल खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बेहद कम खर्च में अरंडी के बीजों का इस्तेमाल करके घर पर ही 100% शुद्ध, गाढ़ा और मिलावट-रहित तेल तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर अरंडी का तेल निकालने की सबसे आसान और पारंपरिक विधि.

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250 ग्राम सुखाए हुए अरंडी के बीज

1-2 कप पानी

एक सूती या मलमल का कपड़ा (छानने के लिए)

बनाने की विधि:

सबसे पहले अरंडी के सूखे बीजों का बाहरी कठोर छिलका हटाकर अंदर की सफेद मिंजी निकाल लें.

अब इन बीजों को मिक्सी के जार या ओखली में डालकर बिना पानी मिलाए हल्का दरदरा या पेस्ट जैसा पीस लें.

एक भारी तले वाले बर्तन में पिसे हुए बीजों का पेस्ट और लगभग 2 कप पानी डालकर गैस पर मध्यम आंच पर चढ़ाएं.

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इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए उबलने दें. धीरे-धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा और बीजों से प्राकृतिक तेल निकलकर ऊपर तैरने लगेगा.

जब पानी लगभग पूरी तरह सूख जाए और केवल तेल व बीजों का गाढ़ा मलाई जैसी चीज बचे तो गैस धीमी कर दें ताकि तेल जले नहीं.

अब मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. एक सूती कपड़े की मदद से इस मिश्रण को निचोड़कर साफ बर्तन में छान लें.

तैयार है आपका 100% शुद्ध, गाढ़ा और ऑर्गेनिक अरंडी का तेल! इसे किसी साफ कांच की शीशी में भरकर रखें.

इस्तेमाल करने का तरीका
बालों के लिए: अरंडी का तेल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए इसे नारियल तेल या बादाम के तेल में मिलाकर गुनगुना करें और स्कैल्प पर मालिश करें.

पलकों और भौहों के लिए: कॉटन बड की मदद से रात को सोने से पहले पलकों और भौहों पर लगाएं, इससे वे घनी और काली होंगी.

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