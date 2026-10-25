रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई एक जैसी क्यों रखी जाती है?

आपने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सफर तो जरूर किया होगा. ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय आपने ध्यान दिया होगा कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरवाजे के बीच ज्यादा ऊंचाई का अंतर नहीं होता. इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई एक तय मानक के हिसाब से क्यों रखी जाती है? क्या सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी होती है?



दरअसल, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तय करने के पीछे यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेन में चढ़ने-उतरने की सुविधा और रेलवे के नियमों का ध्यान रखा जाता है. अगर प्लेटफॉर्म बहुत नीचे हो, तो यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए ज्यादा ऊपर पैर रखना पड़ेगा. वहीं, प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा होने पर भी ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी हो सकती है. इसलिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ट्रेन के प्रकार और रेलवे के तय मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है.



रेलवे स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म को मनमाने तरीके से नहीं बनाया जाता. इसके लिए रेलवे के तय मानक होते हैं. इनका मकसद यह है कि ट्रेन रुकने पर यात्रियों को चढ़ने और उतरने में कम परेशानी हो. अगर हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बहुत अलग-अलग रखी जाए, तो यात्रियों को ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच ज्यादा अंतर का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बिल्कुल समान होती है. अलग-अलग रेलवे लाइनों, ट्रेनों और स्टेशनों की जरूरत के हिसाब से इसमें अंतर हो सकता है.



प्लेटफॉर्म बहुत नीचे या ऊंचा हो तो क्या परेशानी होगी?

अगर प्लेटफॉर्म ट्रेन के दरवाजे से काफी नीचे है, तो बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने या उतरने में ज्यादा परेशानी हो सकती है. सामान लेकर चलने वाले यात्रियों के लिए भी यह मुश्किल हो सकता है. वहीं, प्लेटफॉर्म जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने पर ट्रेन के फर्श और प्लेटफॉर्म के बीच का स्तर ठीक नहीं बैठेगा. इससे यात्रियों को चोट लगने या संतुलन बिगड़ने का खतरा हो सकता है.



क्या सभी ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई एक जैसी होती है?

हर ट्रेन और रेलवे लाइन की बनावट एक जैसी नहीं होती. भारत में अलग-अलग तरह की ट्रेनें चलती हैं और रेलवे नेटवर्क में भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं. इसलिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तय करते समय संबंधित रेलवे लाइन और वहां चलने वाली ट्रेनों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है. रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तय करने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से ट्रेन में चढ़ने-उतरने की सुविधा देना है. यही वजह है कि प्लेटफॉर्म बनाने में तय मानकों का पालन किया जाता है, ताकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर जरूरत से ज्यादा न हो.

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