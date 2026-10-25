मोबाइल की दुकान में घुसा लंगूर, दुकानदार को लगाया गले, वीडियो देख लोग बोले- इसे तो बस झप्पी चाहिए थी

सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई बंदर इंसानों की तरह हरकतें करता दिखता है, तो कभी कोई जानवर अपने अनोखे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक लंगूर अचानक मोबाइल की दुकान में पहुंच जाता है. इसके बाद वह दुकानदार के पास जाता है और उसे इस तरह गले लगा लेता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से लंबे समय बाद मिला हो.

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आमतौर पर किसी दुकान में अचानक लंगूर के घुसने पर लोग घबरा सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात लंगूर का दुकानदार के साथ व्यवहार है. वह न तो दुकान में तोड़फोड़ करता दिखाई देता है और न ही दुकानदार पर हमला करता है. इसके बजाय वह उसके करीब पहुंचकर उसे गले लगा लेता है. यही अनोखा नजारा लोगों की उत्सुकता की वजह बन गया है.

मोबाइल में व्यस्त था दुकानदार, तभी दुकान में आ गया लंगूर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो एक मोबाइल फोन की दुकान का है. वीडियो में दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आता है. वह फोन पर गेम खेल रहा होता है और उसका ध्यान स्क्रीन पर लगा रहता है. उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही पलों में दुकान के अंदर एक ऐसा मेहमान आने वाला है, जिसकी हरकत देखकर लोग हैरान रह जाएंगे.

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इसी दौरान एक लंगूर दुकान में दाखिल होता है. वह धीरे-धीरे दुकानदार की ओर बढ़ता है. दुकानदार को शुरुआत में उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता, क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल पर होता है. लंगूर को अपने पास आता देखकर दुकानदार कुछ पल के लिए चौंक जाता है. इसके बाद जो होता है, वह इस वीडियो का सबसे खास हिस्सा है. लंगूर दुकानदार के पास पहुंचकर उससे लिपट जाता है और उसे गले लगा लेता है. अचानक हुई इस घटना से दुकानदार कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है. हालांकि, वीडियो में वह शांत बैठा दिखाई देता है और लंगूर उसके पास बना रहता है.

हमला नहीं, दुकानदार को लगाया गले

लंगूर के इस व्यवहार ने लोगों का ध्यान खींचा है. आम तौर पर जब कोई जंगली जानवर अचानक इंसानों के करीब पहुंचता है, तो लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं. लेकिन इस वीडियो में लंगूर की हरकत कुछ अलग दिखाई देती है. वह दुकानदार के पास आकर उसे गले लगाता है, मानो उसे किसी अपने से मिलने की खुशी हो. वीडियो देखने वाले कई लोगों को यह नजारा बेहद प्यारा लग रहा है. कुछ लोग इसे जानवरों और इंसानों के बीच के अनोखे जुड़ाव के रूप में देख रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि लंगूर को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वह तो बस दुकानदार को गले लगाने आया था.

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हालांकि, वीडियो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि लंगूर ने ऐसा क्यों किया. यह भी साफ नहीं है कि वह दुकानदार को पहले से जानता था या नहीं. इसलिए इस घटना को किसी खास वजह से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.

22 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

इंडिया टुडे की 25 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दुकान के मालिक अमीर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. रिपोर्ट प्रकाशित होने तक वीडियो को 22.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था. इतनी बड़ी संख्या में व्यूज मिलने के बाद यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, वीडियो को लेकर सभी लोग एक जैसी राय नहीं रख रहे हैं. कुछ दर्शकों ने सवाल उठाया है कि क्या यह घटना वास्तव में हुई थी या वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है. वहीं, कुछ लोगों को यह वीडियो असली लग रहा है और वे लंगूर के इस व्यवहार को स्नेह से जोड़कर देख रहे हैं.

नोट: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह वायरल हो रहे खबर के आधार पर लिखी गई है.

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