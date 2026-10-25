scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोबाइल की दुकान में घुसा लंगूर, दुकानदार को लगाया गले, वीडियो देख लोग बोले- इसे तो बस झप्पी चाहिए थी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लंगूर मोबाइल की दुकान में घुसकर दुकानदार को गले लगा लेता है. दुकानदार मोबाइल में व्यस्त होता है, तभी लंगूर उसके पास पहुंच जाता है. इस अनोखे नजारे को देखकर लोग हैरान हैं.

Advertisement
X
यह वीडियो एक मोबाइल फोन की दुकान का है. ( Photo: Instagram/ skamir3466)
यह वीडियो एक मोबाइल फोन की दुकान का है. ( Photo: Instagram/ skamir3466)

सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई बंदर इंसानों की तरह हरकतें करता दिखता है, तो कभी कोई जानवर अपने अनोखे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक लंगूर अचानक मोबाइल की दुकान में पहुंच जाता है. इसके बाद वह दुकानदार के पास जाता है और उसे इस तरह गले लगा लेता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से लंबे समय बाद मिला हो.

आमतौर पर किसी दुकान में अचानक लंगूर के घुसने पर लोग घबरा सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात लंगूर का दुकानदार के साथ व्यवहार है. वह न तो दुकान में तोड़फोड़ करता दिखाई देता है और न ही दुकानदार पर हमला करता है. इसके बजाय वह उसके करीब पहुंचकर उसे गले लगा लेता है. यही अनोखा नजारा लोगों की उत्सुकता की वजह बन गया है.

मोबाइल में व्यस्त था दुकानदार, तभी दुकान में आ गया लंगूर
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो एक मोबाइल फोन की दुकान का है. वीडियो में दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आता है. वह फोन पर गेम खेल रहा होता है और उसका ध्यान स्क्रीन पर लगा रहता है. उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही पलों में दुकान के अंदर एक ऐसा मेहमान आने वाला है, जिसकी हरकत देखकर लोग हैरान रह जाएंगे.

Advertisement

इसी दौरान एक लंगूर दुकान में दाखिल होता है. वह धीरे-धीरे दुकानदार की ओर बढ़ता है. दुकानदार को शुरुआत में उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता, क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल पर होता है. लंगूर को अपने पास आता देखकर दुकानदार कुछ पल के लिए चौंक जाता है. इसके बाद जो होता है, वह इस वीडियो का सबसे खास हिस्सा है. लंगूर दुकानदार के पास पहुंचकर उससे लिपट जाता है और उसे गले लगा लेता है. अचानक हुई इस घटना से दुकानदार कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है. हालांकि, वीडियो में वह शांत बैठा दिखाई देता है और लंगूर उसके पास बना रहता है.

सम्बंधित ख़बरें

अगर आपको सिर्फ दो या तीन गलतियां ही दिखाई दीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ( Pinterest)
10 सेकंड में 8 गलतियां खोज लीं तो मान जाएंगे आपकी नजर
इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. ( Photo: X/ @GabbbarSingh)
Viral: मेले के झूले पर बैठे पुलिस वाले, चेहरे पर दिखे अजीब रिएक्शन
Salvador Alvarenga Survival Story
जब समंदर में 438 दिनों तक भटकता रहा एक शख्स, खुद को ऐसे रखा जिंदा
Xie Junwu Skateboarding
चल नहीं पाते, लेकिन स्केटिंग में बनाया रिकॉर्ड... शख्स के कारनामे हो रहे वायरल
नॉर्वे में सामने आया ठगी का चौंकाने वाला मामला. ( Photo: ITG)
सोना खरीदकर जंगल में छोड़ने को कहा… नॉर्वे में ठगी का अजीब खेल!

हमला नहीं, दुकानदार को लगाया गले
लंगूर के इस व्यवहार ने लोगों का ध्यान खींचा है. आम तौर पर जब कोई जंगली जानवर अचानक इंसानों के करीब पहुंचता है, तो लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं. लेकिन इस वीडियो में लंगूर की हरकत कुछ अलग दिखाई देती है. वह दुकानदार के पास आकर उसे गले लगाता है, मानो उसे किसी अपने से मिलने की खुशी हो. वीडियो देखने वाले कई लोगों को यह नजारा बेहद प्यारा लग रहा है. कुछ लोग इसे जानवरों और इंसानों के बीच के अनोखे जुड़ाव के रूप में देख रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि लंगूर को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वह तो बस दुकानदार को गले लगाने आया था.

Advertisement

हालांकि, वीडियो देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि लंगूर ने ऐसा क्यों किया. यह भी साफ नहीं है कि वह दुकानदार को पहले से जानता था या नहीं. इसलिए इस घटना को किसी खास वजह से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.

22 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो
इंडिया टुडे की 25 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दुकान के मालिक अमीर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. रिपोर्ट प्रकाशित होने तक वीडियो को 22.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था. इतनी बड़ी संख्या में व्यूज मिलने के बाद यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, वीडियो को लेकर सभी लोग एक जैसी राय नहीं रख रहे हैं. कुछ दर्शकों ने सवाल उठाया है कि क्या यह घटना वास्तव में हुई थी या वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है. वहीं, कुछ लोगों को यह वीडियो असली लग रहा है और वे लंगूर के इस व्यवहार को स्नेह से जोड़कर देख रहे हैं.

नोट: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह वायरल हो रहे खबर के आधार पर लिखी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CBFC में बड़ा डेटा लीक! 500 फिल्मों की स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट हुए एक्सपोज |
    हूतियों ने सऊदी पर लगाया यमन में हमले करने का आरोप, देखें दुनिया आजतक |
    'नीतीश कुमार ही खत्म...', JDU से निकाले जाने पर अनंत सिंह का दर्द; बताया फ्यूचर प्लान |
    केएल राहुल के साथ ये क्या हो गया! शॉट खेलने के चक्कर में खुद ही गिरा बैठे स्टम्प, VIDEO |
    अमेरिका-इजरायल के बाद यूरोप को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला देश बना भारत |
    ताइवान के राजदूत हुए फिल्म 'धुरंधर' के मुरीद, शाहरुख-आमिर खान पर भी की बात |
    How to Make Poshak: बाजार से महंगी पोशाक खरीदना छोड़िए, लेस, गोटा-पट्टी और रंग-बिरंगे फैब्रिक घर में बनाएं खूबसूरत और रंग-बिरंगे वस्त्र |
    मोबाइल की दुकान में घुसा लंगूर, दुकानदार को लगाया गले, वीडियो देख लोग बोले- इसे तो बस झप्पी चाहिए थी |
    अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट- मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अधिकारियों को मारने की साजिश रच रहा ईरान |
    कहीं सख्ती तो कहीं छूट... यू हीं नहीं मिलेगा Driving Licence! नियमों में होगा बड़ा बदलाव
    Advertisement