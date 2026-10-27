scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अबू धाबी के बिग टिकट ड्रॉ में 4 भारतीयों की चमकी किस्मत, हर किसी को मिला 200 ग्राम सोना

अबू धाबी के बिग टिकट ड्रॉ में चार भारतीयों ने 200-200 ग्राम की बिस्किट जीती है. इनमें बहरीन में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करने वाले एक भारतीय भी शामिल हैं. जानिए कौन हैं ये चारों विजेता और कैसे चमकी उनकी किस्मत.

Advertisement
X
बिग टिकट अबू धाबी में चलने वाला एक ड्रॉ प्रोग्राम है, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को इनाम जीतने का मौका मिलता है. ( Photo: ITG)
बिग टिकट अबू धाबी में चलने वाला एक ड्रॉ प्रोग्राम है, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को इनाम जीतने का मौका मिलता है. ( Photo: ITG)

विदेश में काम करने वाले चार भारतीयों की किस्मत चमक गई है. अबू धाबी के बिग टिकट ड्रॉ में चारों ने 200-200 ग्राम ग्राम की बिस्किट  ( Gold Bar) जीती है. इनमें एक ऑफिस बॉय भी शामिल हैं, जो पिछले 23 साल से बहरीन में रह रहे हैं. चारों को 24 कैरेट सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 96,500 दिरहम यानी लगभग 23 लाख रुपये बताई गई है. इन विजेताओं के नाम अरुणा कृष्णप्पा किडियूर, जिजॉय विश्वन, सदाथुल्ला शरीफ और मनीषा हर्षल कसाट हैं.

अरुणा कृष्णप्पा किडियूर की उम्र 45 साल है. वह पिछले 23 साल से बहरीन में रह रहे हैं और ऑफिस बॉय के तौर पर काम करते हैं. वह पहले भी बिग टिकट में हिस्सा लेते थे, लेकिन पिछले चार महीनों से दोस्तों के साथ मिलकर नियमित रूप से टिकट खरीद रहे थे. जब उन्हें सोना जीतने की खबर मिली, तो वह हैरान रह गए. अरुणा ने बताया कि जीत की खबर सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई. फिलहाल उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वह इस इनाम का क्या करेंगे. उनका कहना है कि लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी किस्मत आजमाते रहना चाहिए.

तीन साल से टिकट खरीद रहीं महिला ने आजमाई किस्मत
मनीषा हर्षल कसाट 30 साल की हैं और मूल रूप से मुंबई की रहने वाली हैं. वह पिछले 10 साल से ज्यादा समय से शारजाह में रह रही हैं और फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं. मनीषा पिछले तीन साल से बिग टिकट ड्रॉ में हिस्सा ले रही थीं. वह हर महीने टिकट खरीदती थीं और कभी-कभी दूसरों के साथ मिलकर भी किस्मत आजमाती थीं. लेकिन इस बार उन्होंने अकेले टिकट खरीदा और 200 ग्राम सोना जीत लिया. जीत की खबर मिलने पर मनीषा बेहद खुश हुईं. अभी उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वह इनाम में मिले सोने का क्या करेंगी. हालांकि, उन्होंने आगे भी बिग टिकट में हिस्सा लेते रहने की बात कही है.

सम्बंधित ख़बरें

Florida Mom Arrested
बच्चों को घर पर छोड़ ऑफिस ट्रिप पर गई मां, पुलिस ने किया अरेस्ट
क्या आपने 10 सेकंड के अंदर तीनों गलतियां खोज लीं? ( Photo: ITG)
तस्वीर में छिपी हैं 3 गलतियां, क्या 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज
मां ने अपने बेटों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया. ( Photo: ITG)
बेटी के नाम कर दिया पूरा घर, उसी ने मां को निकाला बाहर, बेटों ने भी मुंह मोड़ा
कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन खरीदते समय सिर्फ उसका रंग और कीमत देखकर फैसला न करें. ( Photo: ITG)
कोटा स्टोन या तांडूर स्टोन, घर के फर्श के लिए कौन-सा पत्थर बेहतर?
इस कलाकारी को दुनिया की सबसे बड़ी मसालों से बनी पेंटिंग के रूप में मान्यता मिली है. ( Photo: guinnessworldrecords.com)
न रंग, न पेंट… हल्दी-मिर्च से बना दी इतनी बड़ी पेंटिंग, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement

केरल के जिजॉय ने दोस्तों के साथ खरीदा था टिकट
जिजॉय विश्वन 51 साल के हैं और केरल के रहने वाले हैं. वह 2007 से शारजाह में रह रहे हैं और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करते हैं. उनका परिवार भारत में रहता है. जिजॉय हर महीने पांच से दस लोगों के ग्रुप के साथ मिलकर बिग टिकट खरीदते थे. उन्हें ड्रॉ के बारे में जानकारी भी नहीं थी. जब बिग टिकट की टीम ने फोन करके जीत की खबर दी, तो उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने वेबसाइट पर जाकर अपनी जीत की पुष्टि की. जिजॉय ने बताया कि वह इनाम में मिले सोने को अपने ग्रुप के लोगों के साथ बांटेंगे. इसके बाद बची रकम को बचाकर रखेंगे और अपनी पत्नी और बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे.

दुबई में एक साल से रह रहे इंजीनियर ने भी जीता सोना
सदातुल्ला शरीफ 51 साल के हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं. वह सिविल इंजीनियर हैं और पिछले एक साल से दुबई में रह रहे हैं. सदातुल्ला ने पहली बार एयरपोर्ट पर बिग टिकट के बारे में सुना था. इसके बाद वह कभी ऑनलाइन तो कभी स्टोर से टिकट खरीदने लगे. जब उन्हें 200 ग्राम सोना जीतने की खबर मिली, तो उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ. फिलहाल उन्होंने भी यह तय नहीं किया है कि वह इनाम में मिले सोने का क्या करेंगे.

Advertisement

क्या है बिग टिकट ड्रॉ?
बिग टिकट अबू धाबी में चलने वाला एक ड्रॉ प्रोग्राम है, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को इनाम जीतने का मौका मिलता है. इसके तहत सोने की बिस्किट, नकद रकम और दूसरी चीजें इनाम में दी जाती हैं. अक्टूबर के तीसरे साप्ताहिक ई-ड्रॉ में चार भारतीयों ने 200-200 ग्राम सोना जीता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मथुरा: नाजिया ने प्रेमी रविंद्र संग की शादी तो भड़के परिजन, गला घोंटकर मार डाला, फिर लाश कब्रिस्तान में दफनाई; ऐसे हुआ खुलासा |
    टाइगर श्रॉफ नहीं, आम‍िर खान व‍िश्नाई गैंग के न‍िशाने पर, देखें वारदात |
    'अबकी बार 300 पार', यूपी में चुनावी बिगुल से पहले केशव मौर्य का बड़ा दावा |
    आखिरकार गजब हो गया... वैभव को मिली पसंदीदा पोजीशन, गंभीर ने कल ही कर दिया था 'फाइनल' |
    Student Of The Year After Dark Trailer Review: करण जौहर का 'स्क्विड गेम'? दिलचस्प है शनाया कपूर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ट्रेलर |
    नीले ड्रम कांड में नया मोड़, मुस्कान-साहिल की फांसी को चुनौती... इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई |
    बच्चों को घर पर छोड़ ऑफिस ट्रिप पर गई मां, फ्लाइट से उतरते ही पुलिस ने किया अरेस्ट |
    इस राज्य में विधायकों के आ गए अच्छे दिन... 43 प्रतिशत सैलरी बढ़ेगी, IPAD भी मिलेगा |
    DA और एरियर में देरी पर पंजाब सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी |
    EPFO के पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी! पैसे बढ़ाने पर हो सकता है फैसला
    Advertisement