बीच पर विदेशी महिलाओं से टकराता रहा, वीडियो बनाता रहा! दुबई में बांग्लादेशी युवक की हरकतें वायरल

दुबई के एक बीच से सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में एक बांग्लादेशी कंटेंट क्रिएटर बीच पर मौजूद महिलाओं की रिकॉर्डिंग करता नजर आ रहा है. इसी दौरान वह पानी में नहा रही एक विदेशी महिला के पास जाता है और उसके बेहद करीब पहुंचने के बाद उससे टकराता दिखाई देता है.

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वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान इमरान हुसैन के तौर पर की गई है. उसने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.

बीच पर महिलाओं की रिकॉर्डिंग करता दिखा शख्स

वीडियो में इमरान समुद्र किनारे से पानी की ओर जाते हुए अपने आसपास मौजूद महिलाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखाई देता है. इसके बाद वह पानी में मौजूद एक विदेशी महिला की तरफ बढ़ता है.

वीडियो के मुताबिक, वह महिला के पास जाकर जानबूझकर अपनी दूरी कम करता है और फिर उससे टकराता हुआ नजर आता है. टक्कर के तुरंत बाद महिला वहां से दूर हट जाती है और उसके हावभाव से असहजता दिखाई देती है.

इसके बावजूद वीडियो बनाने वाला शख्स रिकॉर्डिंग जारी रखता है. उपलब्ध फुटेज में ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई देता, जिसमें वह महिलाओं से उनकी तस्वीर या वीडियो बनाने की अनुमति मांग रहा हो.

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इंस्टाग्राम पर ऐसे और वीडियो

इमरान हुसैन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बीच से जुड़े कई दूसरे वीडियो भी दिखाई देते हैं. इनमें महिलाओं को बिकिनी में समुद्र किनारे दिखाया गया है.कुछ वीडियो दूर से रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि कुछ में कैमरा लेकर बीच पर घूमते हुए आसपास मौजूद लोगों को रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है.

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वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने निजता और बिना अनुमति किसी की तस्वीर या वीडियो बनाने को लेकर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में दुबई पुलिस को भी टैग किया.

यूएई में प्राइवेसी को लेकर सख्त नियम

वीडियो के वायरल होने के बाद यूएई में बिना अनुमति किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करने से जुड़े नियमों की भी चर्चा शुरू हो गई है.

2025 में अबू धाबी में सामने आए एक मामले में एक व्यक्ति को बिना अनुमति एक महिला की तस्वीर लेने का दोषी ठहराया गया था. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उस मामले में आपराधिक जुर्माने के तौर पर 10,000 दिरहम देने का आदेश दिया गया था.

इसके बाद सिविल कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को महिला को 20,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया. इस तरह कुल रकम 30,000 दिरहम हो गई थी.

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अधिकारियों की ओर से बयान नहीं

वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दुबई पुलिस को टैग किए जाने के बावजूद, इस घटना पर प्रकाशन के समय तक दुबई अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था.

इसलिए वीडियो के आधार पर किसी संभावित कानूनी कार्रवाई का दावा करना अभी सही नहीं होगा. फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर निजता और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की रिकॉर्डिंग से जुड़े नियमों पर चर्चा हो रही है.

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