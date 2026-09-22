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SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. 

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SBI ने भर्ती के लिए जारी किया एडमिट कार्ड.
SBI ने भर्ती के लिए जारी किया एडमिट कार्ड.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. इसे लेकर बैंक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर SBI ने एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर आवेदन किया था, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर को किया जाना है. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी. 

कितने पदों पर होगी भर्ती 

SBI की इस भर्ती के जरिए जूनियर  एसोसिएट के रेगुलर पदों पर भर्ती की जानी है. इसके लिए कुल 9, 766 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिया है. इसमें उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो समेत कई जानकारियां शामिल होती हैं. इसके अलावा परीक्षा की डेट, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइमिंग की जानकारी भी दी रहती है. 

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4 शिफ्ट में होगी परीक्षा 

बता दें कि जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, प्रीलिम्स की परीक्षा को चार शिफ्टों में करवाया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बज से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा. दूसरी शिफ्ट 11.30 से 12.30 के बीच होगा. इसके बाद तीसरी शिफ्ट 2 से 3 बजे तक होगी. आखिरी और चौथी शिफ्ट शाम को 4.30 बजे से 5.30 बजे तक होगा. 

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इस तरह डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

SBI क्लर्क के लिए एडमिटा कार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें- 

सबसे पहले बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 

इसके बाद होम पेज पर करियर सेक्शन में जाएं. 

वहां पर जाकर जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. 

इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड औक डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें. 

कैप्चा भरें और स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा. 

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