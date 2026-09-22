'अब तेजस्वी कहेंगे, मेरे भाई को ठोकवा दिए', जमुई कांड पर जीतन राम मांझी का तंज

बिहार के जमुई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है. मांझी ने कहा कि 'अब तेजस्वी यादव कहेंगे, देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया'. उनका यह बयान उस वक्त आया है, जब मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है.

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जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'हम बोलते नहीं, सीधे करके दिखाते हैं'. उन्होंने तेजस्वी यादव के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह बिहार और यूपी के हर यादव को अपना भाई बताते रहे हैं. मांझी ने दावा किया कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए जमुई में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसका वीडियो बनाया.

इसी बात को लेकर तेजस्वी पर तंज कसा. उन्होंने कहा, “अब तेजस्वी यादव कहेंगे, देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया.” मांझी ने तेजस्वी से ऐसे लोगों को सचेत करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. अपने पोस्ट के आखिर में मांझी ने इसे “सम्राट का सुशासन” बताया.

जमुई मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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अब बात उस मामले की, जिस पर यह बयान आया है. जमुई में 19 सितंबर की शाम दो नाबालिगों को रास्ते में रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ युवक नाबालिगों के साथ अभद्रता करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों पीड़ित नाबालिग थे. पुलिस ने उनसे बातचीत कर घटना की जानकारी ली. इसके आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की गई. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी समेत चार लोग फरार बताए गए थे.

दो फरार आरोपियों से मुठभेड़ की सूचना

अब फरार आरोपियों में से दो पर पुलिस ने कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. दूसरे आरोपी हरे राम के पैर में चोट लगी है और उसका पैर टूट गया है. मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया. पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि बिहार पुलिस की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने की है.

SIT कर रही मामले की जांच

मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है. इसकी निगरानी जमुई SDPO के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, संबंधित थाने में BNSS की धारा 128, 74 और 75 के साथ POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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एडीजी के मुताबिक, घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में हुई थी. घटना का समय शाम करीब 6:25 से 6:30 बजे के बीच बताया गया है. पुलिस अब यह भी देखेगी कि उस इलाके में पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था थी. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच में जिस किसी की भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. मामले में फरार आरोपियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है.

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