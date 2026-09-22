scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब तेजस्वी कहेंगे, मेरे भाई को ठोकवा दिए', जमुई कांड पर जीतन राम मांझी का तंज

बिहार के जमुई मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है. मांझी ने अपने बयान में तेजस्वी को अपने ‘भाइयों’ को सचेत करने की बात कही है.

Advertisement
X
जमुई कांड पर जीतन राम मांझी का बयान. (फाइल फोटो)
जमुई कांड पर जीतन राम मांझी का बयान. (फाइल फोटो)

बिहार के जमुई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है. मांझी ने कहा कि 'अब तेजस्वी यादव कहेंगे, देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया'. उनका यह बयान उस वक्त आया है, जब मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है.

जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'हम बोलते नहीं, सीधे करके दिखाते हैं'. उन्होंने तेजस्वी यादव के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह बिहार और यूपी के हर यादव को अपना भाई बताते रहे हैं. मांझी ने दावा किया कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए जमुई में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसका वीडियो बनाया.

इसी बात को लेकर तेजस्वी पर तंज कसा. उन्होंने कहा, “अब तेजस्वी यादव कहेंगे, देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया.” मांझी ने तेजस्वी से ऐसे लोगों को सचेत करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. अपने पोस्ट के आखिर में मांझी ने इसे “सम्राट का सुशासन” बताया.

सम्बंधित ख़बरें

chirag paswan receives death threat
आतंकवादी करेंगे हत्या, चिराग को मिला धमकी भरा लेटर
CHIRAG and JITAN RAM Manjhi
आरक्षण के मुद्दे पर क्यों भ‍िड़ गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी?
chirag paswan
चिराग पासवान की शादी पर मां रीना का बड़ा खुलासा
Chirag Paswan demands resignation of Jitan Ram Manjhi
चिराग पासवान ने क्यों कर दी अपने ही सहयोगी जीतनराम मांझी के इस्तीफे की मांग?
chirag paswan asks jitan ram manjhi resign reservation row nda rift
आरक्षण पर आमने-सामने चिराग पासवान और मांझी, BJP की बढ़ी बेचैनी

Jitan Ram Manjhi on Jamui case

जमुई मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Advertisement

अब बात उस मामले की, जिस पर यह बयान आया है. जमुई में 19 सितंबर की शाम दो नाबालिगों को रास्ते में रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ युवक नाबालिगों के साथ अभद्रता करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों पीड़ित नाबालिग थे. पुलिस ने उनसे बातचीत कर घटना की जानकारी ली. इसके आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की गई. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी समेत चार लोग फरार बताए गए थे.

दो फरार आरोपियों से मुठभेड़ की सूचना

अब फरार आरोपियों में से दो पर पुलिस ने कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. दूसरे आरोपी हरे राम के पैर में चोट लगी है और उसका पैर टूट गया है. मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया. पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि बिहार पुलिस की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने की है.

SIT कर रही मामले की जांच

मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है. इसकी निगरानी जमुई SDPO के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, संबंधित थाने में BNSS की धारा 128, 74 और 75 के साथ POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है.

Advertisement

एडीजी के मुताबिक, घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में हुई थी. घटना का समय शाम करीब 6:25 से 6:30 बजे के बीच बताया गया है. पुलिस अब यह भी देखेगी कि उस इलाके में पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था थी. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच में जिस किसी की भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. मामले में फरार आरोपियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Honda QC3: 145 KM रेंज... धांसू फीचर्स, होंडा का नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, कीमत है इतनी |
    चेतन से शादी के 2 महीने बाद स‍िया ने केतन से की थी सगाई? देखें वारदात |
    महल से कम नहीं रेमो डिसूजा का घर, देखें अंदर का लग्जूरियस नजारा |
    कहीं दुकान में बंधक तो कहीं गैंगरेप के बाद हत्या... 4 वारदातों से दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल |
    दिल्ली SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, SC ने EC से मांगा जवाब |
    How to Make Atta Papdi: बिना मैदा सिर्फ आटे-सूजी से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी पापड़ी, चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना! |
    ट्रैक्टर चालक हैं जमुई कांड के 2 आरोपी, नंदन-हरेराम की पूरी कुंडली |
    Apple के सबसे महंगे iPhone Duo के पीछे भारतीय दिमाग! कौन हैं IITian के पीयूष प्रतीक जिन्होंने बदल दिया खेल |
    डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए लगती है फीस? ज़रूर जान लें स्विगी, जेप्टो का नियम |
    सेट जेटिंग: अब ट्रैवल गाइड नहीं, फिल्में तय कर रही हैं Gen Z की डेस्टिनेशन
    Advertisement