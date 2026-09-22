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Ketu Gochar 2026: आज से मायावी ग्रह केतु 6 राशियों पर रहेंगे मेहरबान! मिलेगा आकस्मिक धन!

Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में मोक्ष व रहस्य के कारक केतु देव 5 दिसंबर तक सिंह राशि और अपने ही मघा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. केतु के इस शक्तिशाली संचार से 6 भाग्यशाली राशियों को बंपर आर्थिक लाभ और रुका हुआ धन मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि किन राशियों को होगा फायदा.

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केतु का गोचर 2026 (Photo: ITG)
केतु का गोचर 2026 (Photo: ITG)

Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में केतु को एक रहस्यमयी, मायावी और मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि केतु ग्रह किसी जातक पर मेहरबान हो जाएं, तो जीवन में अपार शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आकस्मिक धन-लाभ की प्राप्ति होती है. वर्तमान में केतु देव सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में विराजमान हैं और अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में संचार कर रहे हैं.

केतु का अपनी ही राशि के स्वामी सूर्य के घर में होकर अपने ही नक्षत्र में गोचर करना एक बेहद शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करता है. पंचांगीय गणनाओं के अनुसार, केतु देव 5 दिसंबर तक मघा नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे. इस स्थिति से आने वाले दिनों में मुख्य रूप से 6 राशियों के जातकों को जबरदस्त आर्थिक लाभ, करियर में सफलता और मानसिक शांति मिलने वाली है. आइए जानते हैं कि केतु के इस नक्षत्र गोचर से किन 6 राशियों का समय सबसे शानदार रहने वाला है.

मेष राशि (Aries): बिजनेस में बड़ा मुनाफा और उत्तम स्वास्थ्य

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केतु का मघा नक्षत्र गोचर मेष राशि वालों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा. जो लोग व्यापार या स्वरोजगार से जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा. आपकी कार्यशैली में सुधार होगा और शारीरिक स्वास्थ्य काफी उत्तम व ऊर्जावान बना रहेगा.

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कर्क राशि (Cancer): बढ़ेगा आत्मविश्वास और बढ़ेगी साख

कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का यह संचार आत्मबल और साहस बढ़ाने वाला साबित होगा. आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कठिन से कठिन फैसले लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें उसमें सफलता की किरण दिखेगी.

सिंह राशि (Leo): आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मिलेगा अटका धन

केतु आपकी ही राशि में होकर अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आपकी वित्तीय स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर होगी, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio): मेहनत रंग लाएगी, हर काम होगा पूरा

केतु के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों के अंदर कार्यों को पूरा करने की जबरदस्त ऊर्जा और लगन देखने को मिलेगी. आप अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से निपटाएंगे. कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे काफी प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius): परिवार का सहयोग और कार्यों में सफलता

धनु राशि के जातकों पर केतु की इस चाल का बेहद सकारात्मक और सुखद प्रभाव पड़ेगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और घर के सदस्यों का हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो परिजनों का साथ आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

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मीन राशि (Pisces): सुखद यात्राओं के योग और कार्यों में प्रगति

मीन राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में रहना अत्यंत उत्तम और फलदायी रहेगा. व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी सुखद यात्राओं के योग बन रहे हैं. ये यात्राएं भविष्य में आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक साबित होंगी. मन में आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा.

केतु के शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय

- प्रतिदिन या मंगलवार व बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

- किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में त्रिकोणीय धर्म ध्वजा (पताका) लगाना केतु के शुभ फलों में वृद्धि करता है.

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