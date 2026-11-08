चलती ट्रेन में यात्रियों ने पकड़ा चोर, खिड़की के बाहर लटकता रहा शख्स, वीडियो वायरल

दिल्ली में चलती ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने चोरी की कोशिश कर रहे एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया. उन्होंने उसका हाथ इस तरह पकड़ लिया कि वह चलती ट्रेन की खिड़की के बाहर लटक गया. ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ती रही और यात्री उसका हाथ पकड़े रहे. बताया जा रहा है कि यात्रियों ने उसे अगले स्टेशन तक नहीं छोड़ा. यह घटना दिल्ली की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर सामने आए करीब 94 सेकंड के वीडियो में ट्रेन के अंदर कई यात्री खिड़की के पास जमा दिखाई देते हैं. एक यात्री ने खिड़की से अंदर हाथ डाल रहे शख्स का हाथ पकड़ रखा है. इसके बाद दूसरे यात्री भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं.

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खिड़की से चोरी करने की कोशिश कर रहा था शख्स

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने चलती ट्रेन की खिड़की के पास बैठे यात्रियों का सामान चुराने की कोशिश की थी. वह खिड़की के रास्ते हाथ अंदर डालकर चोरी करना चाहता था. लेकिन यात्रियों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया. इसके बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन यात्रियों ने उसका हाथ नहीं छोड़ा. शख्स ट्रेन की खिड़की के बाहर लटका रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई यात्री मिलकर उसे पकड़े हुए हैं, ताकि वह भाग न सके.

वीडियो में एक यात्री को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली के एक स्टेशन पर चोर को पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर के मुताबिक, यात्रियों ने उसे अगले स्टेशन तक पकड़े रखा.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने यात्रियों की सतर्कता की तारीफ की. उनका कहना है कि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, जो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का सामान चुराने की कोशिश करते हैं.

वहीं, कुछ लोगों ने इस तरीके पर सवाल भी उठाए. उनका कहना है कि किसी संदिग्ध को इस तरह चलती ट्रेन के बाहर लटकाए रखना खतरनाक हो सकता है. इससे उसकी जान भी जा सकती है. लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संदिग्ध को पकड़कर रेलवे पुलिस के हवाले करना चाहिए, न कि खुद सजा देने की कोशिश करनी चाहिए.

अगले स्टेशन तक पकड़े रखा हाथ

वीडियो के साथ शेयर किए गए दावे के मुताबिक, यात्रियों ने शख्स को अगले स्टेशन तक पकड़े रखा. हालांकि, वह किस स्टेशन पर पकड़ा गया और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया या नहीं, इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है. इस वीडियो ने एक बार फिर ट्रेन में चोरी की घटनाओं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. सफर के दौरान खिड़की के पास बैठते समय अपने मोबाइल और दूसरे कीमती सामान का ध्यान रखना जरूरी है. चोरी या छिनैती की कोशिश होने पर तुरंत रेलवे पुलिस या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना देनी चाहिए.

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