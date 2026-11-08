Best Places to Visit in Maharashtra: मुंबई के मरीन ड्राइव से लेकर लोहागढ़ किले तक, महाराष्ट्र में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगहें

Best Places to Visit in Maharashtra: महाराष्ट्र घूमने के लिहाज से भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है. यहां हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है. अगर आपको समुद्र किनारे समय बिताना पसंद है तो मुंबई का मरीन ड्राइव और अलीबाग के बीच आपको खूब पसंद आएंगे. वहीं, पहाड़ों और हरियाली के बीच सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो लोनावला, महाबलेश्वर और माथेरान जैसी जगहें बेस्ट हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र अपने ऐतिहासिक किलों, प्राचीन गुफाओं और समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है.

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यहां की अजंता-एलोरा गुफाएं भारतीय कला और वास्तुकला की खूबसूरती को करीब से दिखाती हैं तो लोहागढ़ किला इतिहास और एडवेंचर पसंद करने वालों को आकर्षित करता है. खास बात यह है कि आप यहां दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. अगर आप इस बार महाराष्ट्र की सैर करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां-कहां जाएं तो हम आपको बता रहे हैं राज्य की 10 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

मरीन ड्राइव

मुंबई का मरीन ड्राइव समुद्र किनारे बना एक खूबसूरत रास्ता है. यहां शाम के समय समुद्र की लहरों और शहर की रोशनी का नजारा देखने लायक होता है. रात में इसकी घुमावदार सड़क रोशनी से जगमगा उठती है, जिसे क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है. मुंबई आने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह किसी खास आकर्षण से कम नहीं है.

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गेटवे ऑफ इंडिया

मुंबई की पहचान माने जाने वाला गेटवे ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक इमारत है. समुद्र किनारे स्थित इस जगह से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां पर्यटक फोटोग्राफी करने के साथ समुद्र की सैर का मजा भी ले सकते हैं. यहां से एलीफेंटा गुफाओं के लिए फेरी भी मिलती है.

एलीफेंटा की गुफाएं

अगर आपको इतिहास और प्राचीन कला में दिलचस्पी है, तो एलीफेंटा की गुफाएं जरूर घूमने जाएं. मुंबई के पास स्थित इन गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति देखने को मिलती है. यह जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है.

लोनावला

लोनावला महाराष्ट्र का मशहूर हिल स्टेशन है. यहां हरी-भरी पहाड़ियां, झरने, झीलें और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलती हैं. यहां आप भुशी डैम, टाइगर पॉइंट और कार्ला गुफाओं जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए यह अच्छी जगह है.

लोहागढ़ किला

इतिहास और ट्रेकिंग पसंद करने वालों के लिए लोहागढ़ किला अच्छा विकल्प है. सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित इस किले से आसपास की घाटियों और पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाई देता है. यहां का विंचूकाटा हिस्सा खास आकर्षण है, जो अपनी बनावट के कारण काफी मशहूर है.

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महाबलेश्वर

महाबलेश्वर अपने ठंडे मौसम, स्ट्रॉबेरी के बागानों और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए मशहूर है. यहां वेन्ना लेक, आर्थर सीट और कई शानदार व्यू पॉइंट घूमने लायक हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो यह जगह अच्छी रहेगी.

माथेरान (Matheran)

शहर के शोर-शराबे से दूर सुकून के पल बिताने हैं तो माथेरान जा सकते हैं. यह अपनी हरियाली, खूबसूरत पहाड़ी रास्तों और टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है. यहां मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, इसलिए पर्यटक पैदल घूमकर प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं.

अलीबाग

समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना पसंद है तो अलीबाग घूमने जा सकते हैं. यहां अलीबाग बीच, किहिम बीच और कोलाबा किला पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. यहां आप समुद्र किनारे बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं और खूबसूरत नजारों के बीच फोटोग्राफी भी कर सकते हैं.

अजंता की गुफाएं

महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं अपनी प्राचीन बौद्ध कला और चित्रकारी के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. यहां चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, मूर्तियां और दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिलती हैं. इतिहास और कला में रुचि रखने वालों को यह जगह जरूर पसंद आएगी.

एलोरा की गुफाएं

एलोरा की गुफाएं अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जानी जाती हैं. यहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं मौजूद हैं. यहां का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर पर्यटक हैरान रह जाते हैं. इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने के लिए यह शानदार जगह है.

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महाराष्ट्र घूमने कब जाना चाहिए?

महाराष्ट्र घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से पहाड़ों, समुद्र तटों और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. वहीं, मानसून में लोनावला, माथेरान और लोहागढ़ की खूबसूरती बढ़ जाती है लेकिन इस दौरान ट्रेकिंग करते समय फिसलन का ध्यान रखना जरूरी है.

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