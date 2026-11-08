Exclusive: सलमान खान से हुई तुलना, इंडियन टीम की कप्तानी मुश्किल या बिग बॉस होस्टिंग? सौरव गांगुली ने दिया जवाब

पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से सलमान खान 'बिग बॉस' का चेहरा रहे हैं. वीकेंड पर कंटेस्टेंट्स के साथ उनके खास अंदाज में बातचीत करने के तरीके ने उन्हें इस शो की पहचान बना दिया है. ऐसे में, जब सौरव गांगुली ने 'बिग बॉस बांग्ला' की कमान संभाली, तो तुलना होना लाजमी था. लेकिन क्या इतने मजबूत होस्टिंग स्टाइल वाले शो से जुड़ने पर उन पर कोई दबाव था? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है.

और पढ़ें

'इंडिया टुडे' के साथ एक खास बातचीत में, गांगुली ने अपने नए टीवी सफर, सलमान की 15 साल की विरासत को आगे बढ़ाने और दर्शकों की उम्मीदों को पूरा करने के बारे में बात की.

दिलचस्प बात यह है कि गांगुली खुद भी 'बिग बॉस' देखते हैं और उन्होंने सलमान को हिंदी वर्जन होस्ट करते हुए देखा है. उन्हें म्यूजिक रियलिटी शो भी पसंद हैं और वह 'दादागिरी' को भी देखते हैं - यह बंगाली क्विज शो है जिसे उन्होंने एक दशक तक होस्ट किया था, और अब इसे देव होस्ट करते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह क्रिकेट के अलावा कुछ और भी देखते हैं, तो उन्होंने कहा, 'मैं म्यूजिक शो देखता हूं क्योंकि उनमें बहुत टैलेंट देखने को मिलता है. मैं 'बिग बॉस' में सलमान को देखता हूं. उनका अंदाज बिल्कुल अलग है. मुझे 'बिग बॉस' के साउथ वर्जन की भाषाएं समझ नहीं आतीं, लेकिन काश मैं उन्हें भी देख पाता. वैसे, मैं रियलिटी शो जरूर देखता हूं. मैं आज भी 'दादागिरी' देखता हूं. देव इसे होस्ट करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है.'

Advertisement

सलमान से तुलना पर दिया जवाब

तो, क्या एक ऐसे शो की कमान संभालने से, जिसकी पहचान ही सलमान खान बन चुके हैं, उन पर कोई दबाव या कॉम्पिटिशन की भावना आई? उन्होंने हंसते हुए कहा, 'नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है. उन्होंने 15 साल तक यह शो किया है, जबकि यह मेरा पहला साल है. जब मैं भी 15 साल पूरे कर लूंगा, तब इस सवाल का जवाब दूंगा.'

हालांकि, गांगुली शुरू में 'बिग बॉस बांग्ला' को होस्ट करने के लिए तुरंत तैयार नहीं हुए थे. उन्होंने 2010 में 'दादागिरी' शुरू किया था और 10 साल तक इससे जुड़े रहे. बंगाल में इसे एक 'कल्ट शो' माना जाता है, और गांगुली कुछ अलग करना चाहते थे. इसलिए, जब जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ने उन्हें यह ऑफर दिया, तो उनका पहला जवाब 'ना' था.



सौरव ने कहा, 'मैंने टीवी पर बिग बॉस देखा है, और मैं कुछ अलग करना चाहता था. मैं 10 सालों तक 'दादागिरी' नाम के एक बेहतरीन शो के जरिए टेलीविजन पर रहा, जो बंगाल में एक कल्ट शो बन गया था. मैंने इसे 10 सालों तक किया, इसलिए मुझे कुछ बदलाव चाहिए था. फिर, जब मैं BCCI का अध्यक्ष था, तब जियोहॉटस्टार (JioHotstar) वाले मेरे पास आए और पूछा, 'क्या आप यह करना चाहेंगे?' शुरू में मैंने मना कर दिया, क्योंकि यह एक बहुत ही अलग तरह का शो था. लेकिन फिर, मैंने इसे किया, और आज मैं यहां हूं. अब मुझे इसमें मजा आने लगा है, और मुझे अपना काम पसंद है.'

Advertisement

इंडियन क्रिकेट की कप्तानी या बिग बॉस होस्ट?

जब उनसे पूछा गया कि क्या बिग बॉस के घर को संभालना, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने से ज्यादा मुश्किल है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह 'अलग' है. उन्होंने आगे जोड़ा, 'एक बार जब आप शो को समझ जाते हैं, तो यह मुश्किल नहीं लगता. मैंने हमेशा नेतृत्व के पदों पर काम किया है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. लेकिन भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व करना और यह काम करना, दोनों बिल्कुल अलग अनुभव हैं.'

शो शुरू हुए दो महीने हो चुके हैं, और गांगुली को अब यह भी समझ आने लगा है कि दर्शक उनसे क्या उम्मीद करते हैं. 'बिग बॉस बांग्ला' को लेकर होने वाली बातचीत अब सिर्फ एपिसोड तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं, मीम्स और ऑनलाइन बहसों तक पहुंच गई है, जहां दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है. कुछ दर्शक चाहते हैं कि वे थोड़े सख्त बनें, जबकि कुछ को लगता है कि वे कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत ज्यादा नरम हैं.

सौरव गांगुली ने कहा, 'हर कोई मुझे बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और क्या उन्हें पसंद नहीं आता. इसी से पता चलता है कि लोग इसे देख रहे हैं. मैं भी उनसे पूछता रहता हूं कि उनकी क्या राय है, और वे [शो और मेरी होस्टिंग के बारे में] क्या सोचते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत नरम हूं, तो कुछ का कहना है कि मुझे थोड़ा और चिल्लाना चाहिए. लेकिन असल जिंदगी में मैं जैसा हूँ, वैसा ही यहां भी हूं.'

Advertisement

भले ही शो को लेकर ऑनलाइन चर्चा चल रही हो, लेकिन गांगुली सोशल मीडिया की इस बातचीत से दूर रहना ही पसंद करते हैं. उनका मानना ​​है कि लोगों की राय पर लगातार नज़र रखने से उनका ध्यान अपने काम से भटक सकता है.

जहां तक एक और सीजन की बात है, तो दादा इस पारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार और खुश नजर आते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे, तो उन्होंने तुरंत कहा, 'हां, मैं जरूर करूंगा. मुझे यह पसंद है और मैं इसे फिर से करूंगा.' 'बिग बॉस बांग्ला' स्टार जलसा पर प्रसारित होता है और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है.

---- समाप्त ----