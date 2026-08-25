Sugar Price: सरकार ने लिए दनादन दो बड़े फैसले, चीनी के दामों में भारी गिरावट

देश में चीनी की कीमतों को लेकर आम जनता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है. पिछले कुछ दिनों से आसमान छू रहे चीनी के दामों पर अब ब्रेक लग गया है. केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों और सख्त फैसलों के बाद चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 18 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही अब चीनी के दाम घटकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं.

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दरअसल, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने PTI को बताया कि आने वाले दिनों में चीनी की दरों में और कमी देखने को मिलेगी. एक्स-मिल प्राइस यानी जिस कीमत पर चीनी मिल किसी थोक व्यापारी को चीनी बेचती है

क्यों अचानक बढ़े थे चीनी के दाम?

पिछले करीब 15 दिनों में देश के चीनी बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली थी. चीनी की एक्स-मिल कीमत अपने रिकॉर्ड हाई स्तर 67 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा पहुंची. खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का कहना है कि कीमतों में इस अचानक उछाल का मुख्य कारण चीनी मिलों द्वारा मनमाने ढंग से दरों को बढ़ाना था. मिलों की तरफ से दरों में बढ़ोतरी किए जाने के कारण बाजार में अचानक चीनी महंगी हो गई थी, जिसका सीधा असर थोक और खुदरा कीमतों पर पड़ने लगा था.

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सरकार के 2 बड़े फैसले, जिनसे मिली राहत

जैसे ही चीनी के दाम 67 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंचे, केंद्र सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए. बाजार में आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सरकार ने चीनी के आयात को मंजूरी दे दी. विदेशी बाजार से चीनी आने के रास्ते खुलने से घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत की आशंका समाप्त हो गई.

सरकार ने साफ कर दिया कि चीनी की सट्टेबाजी और अवैध स्टॉक (जमाखोरी) करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी और पाबंदियां लागू की गईं, जिससे मुनाफाखोरी करने वालों पर लगाम लगी.

67 रुपये से घटकर हुई 55 रुपये किलो

सरकार के इन कड़े फैसलों का असर बाजार में तुरंत दिखाई दिया है. चीनी मिलों को कीमतें घटाने पर मजबूर होना पड़ा है. फिलहाल एक्स-मिल कीमत 67 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गई. आगामी कुछ दिनों में खुदरा मार्केट में भी चीनी की कीमतें घटने वाली हैं.

खाद्य सचिव ने भरोसा जताया कि चीनी की दरों में जो गिरावट शुरू हुई है, वह आगे भी जारी रहेगी. सप्लाई चैन सामान्य होने और आयातित चीनी के पहुंचने के बाद आने वाले दिनों में एक्स-मिल दरों में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी.

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आम जनता और खुदरा बाजार पर क्या होगा असर?

जब भी किसी खाद्य पदार्थ की एक्स-मिल (कारखाने से निकलने वाली) कीमत कम होती है, तो उसका सीधा लाभ थोक बाजार के जरिए खुदरा दुकानों तक पहुंचता है. एक्स-मिल रेट 55 रुपये किलो पर आने से आने वाले दिनों में आपके नजदीकी किराना स्टोर पर भी चीनी के दाम कम होंगे.

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