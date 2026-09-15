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गेट में फंस गया गाय का सिर, तड़पता रहा जानवर... CISF जवान ने जो किया, VIDEO वायरल

एक गाय का सिर गेट की लोहे की रेलिंग में इस तरह फंस गया कि वह न आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हट पा रही थी. जानवर डर के मारे छटपटा रहा था. तभी एक CISF जवान वहां पहुंचा.

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वीडियो CISF के आधिकारिक X अकाउंट से शेयर किया गया है.
वीडियो CISF के आधिकारिक X अकाउंट से शेयर किया गया है.

गेट की लोहे की रेलिंग के बीच एक गाय का सिर बुरी तरह फंस गया. गाय घबराकर खुद को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन हर कोशिश के साथ उसकी परेशानी बढ़ती गई. तभी वहां मौजूद CISF के एक जवान की नजर उस पर पड़ी. जवान ने तुरंत मदद का फैसला किया और जिस धैर्य से गाय को बाहर निकाला, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

वीडियो CISF के आधिकारिक X अकाउंट से शेयर किया गया है. इसमें सफेद रेलिंग और नीले फ्रेम वाले गेट में गाय का सिर फंसा दिखाई देता है. उसका बाकी शरीर गेट के दूसरी तरफ था. जानवर काफी डरा हुआ नजर आ रहा था.

जवान ने नहीं लगाया जोर, पहले समझा तरीका

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गाय को निकालने के लिए CISF जवान उसके पास बैठ गया. उसने पहले गाय के सिर और सींगों को सावधानी से संभाला. इसके बाद धीरे-धीरे उसके सिर को रेलिंग के बीच से निकालने की कोशिश की.

खास बात यह रही कि जवान ने गाय को जोर से खींचने की कोशिश नहीं की. वह लगातार बेहद सावधानी से उसके सिर को सही दिशा में मोड़ता रहा, ताकि जानवर को किसी तरह की चोट न पहुंचे.

देखें वीडियो

कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार गाय का सिर रेलिंग से बाहर निकल आया. आजाद होते ही गाय वहां से दूर चली गई. जवान भी उसके पास कुछ देर तक मौजूद रहा.

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यह भी पढ़ें: 22 साल की गर्लफ्रेंड का iPhone 17 गिफ्ट, 19 साल के बॉयफ्रेंड की बढ़ी टेंशन

CISF ने शेयर किया वीडियो

CISF ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि रेलिंग में सिर फंसने के बाद गाय डरी हुई थी और संघर्ष कर रही थी. जवान ने जवान ने धैर्य और संवेदनशीलता के साथ काम लेते हुए गाय को सुरक्षित बाहर निकाला.
वीडियो सामने आने के बाद CISF जवान की इस कोशिश की तारीफ हो रही है. आमतौर पर ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले जवान का यह मानवीय अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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