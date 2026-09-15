3 साल के बच्चे को घसीटकर काटता रहा आवारा कुत्ता, CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हमला

कर्नाटक के रायचूर में आवारा कुत्ते के हमले का एक डरावना मामला सामने आया है. यहां पोथागल रोड पर अपने घर के बाहर खेल रहे तीन साल के बच्चे पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता बच्चे को घसीटता और उस पर हमला करता नजर आ रहा है.

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जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे की है. तीन साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान वहां मौजूद एक आवारा कुत्ता अचानक बच्चे की तरफ दौड़ा और उस पर हमला कर दिया. बच्चे को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कुत्ते ने उसे पकड़ लिया और सड़क पर घसीटने लगा.

सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

सीसीटीवी फुटेज में घटना का खौफनाक मंजर कैद हुआ है. वीडियो में दिखाई देता है कि कुत्ता बच्चे को लगातार काटता रहा. हमले के दौरान बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया. आसपास मौजूद लोगों को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने किसी तरह कुत्ते को बच्चे से दूर किया.

कुत्ते के हमले में बच्चे के दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद परिजन तुरंत बच्चे को इलाज के लिए रायचूर के RIMS अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है.

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इस घटना के बाद इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है. लोगों ने प्रशासन से ऐसे कुत्तों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

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