Airtel पेमेंट्स बैंक के लीडरशिप में बदलाव... 10 साल बाद हटेंगे सुनील मित्तल, इस महिला बैंकर को मिली कमान

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लीडरशिप रोल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सुनील भारती मित्तल 30 सितंबर 2026 को बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटेंगे. इसी दिन वह बैंक के बोर्ड से भी बाहर हो जाएंगे. इसके बाद 1 अक्टूबर से शबनम सिन्हा बैंक की नई चेयरपर्सन का पद संभालेंगी.

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उनके तीन साल के कार्यकाल को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिल चुकी है. यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर फोकस लगातार बढ़ रहा है. एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रहा है.

शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर से संभालेंगी जिम्मेदारी

शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर 2026 से एयरटेल पेमेंट्स बैंक की चेयरपर्सन होंगी. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. फिलहाल वह बैंक के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं. सिन्हा बैंक की स्पेशल कमेटी फॉर मॉनिटरिंग फ्रॉड्स की चेयरपर्सन भी हैं. इसके अलावा वह रिस्क मैनेजमेंट और आईटी कमेटियों की सदस्य हैं.

सुनील मित्तल का करीब 10 साल का कार्यकाल

सुनील भारती मित्तल को अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया था. करीब एक दशक के उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया. इस दौरान बैंकिंग पॉइंट्स का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ और बैंक ने देशभर में लाखों ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाईं.

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मित्तल ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके लिए यह देखना सम्मान की बात रही कि इजी एक्सेस पर फोकस्ड एक इनिशिएटिव कैसे देशभर में लाखों ग्राहकों को सेवाएं देने वाली संस्था में बदल गई. उन्होंने उम्मीद जताई कि शबनम सिन्हा एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मजबूत नींव पर आगे काम करेंगी और उसे अगले ग्रोथ फेज में ले जाएंगी.

शबनम सिन्हा के पास तीन दशक का अनुभव

शबनम सिन्हा के पास डेवलपमेंट फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है. वह वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी हैं. वर्ल्ड बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सरकारों और संस्थानों को गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस से जुड़े मामलों पर सलाह दी थी. उनका यह अंतरराष्ट्रीय अनुभव एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में नई जिम्मेदारी के दौरान अहम भूमिका निभा सकता है.

डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पर होगा फोकस

नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा ने कहा कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की इन्क्लूसिव ग्रोथ स्टोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं. उन्होंने कहा कि वह बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ मिलकर बैंक के मौजूदा मोमेंटम को आगे बढ़ाने पर काम करेंगी. उनका फोकस ग्राहकों और कम्युनिटीज तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर रहेगा. ऐसे में आने वाले समय में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्क्लूजन एयरटेल पेमेंट्स बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में बने रह सकते हैं.

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