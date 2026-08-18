scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Airtel पेमेंट्स बैंक के लीडरशिप में बदलाव... 10 साल बाद हटेंगे सुनील मित्तल, इस महिला बैंकर को मिली कमान

एयरटेल पेमेंट्स बैंक में 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा नेतृत्व बदलाव होने जा रहा है. सुनील भारती मित्तल करीब एक दशक तक चेयरमैन रहने के बाद 30 सितंबर को पद और बोर्ड से हटेंगे. उनकी जगह शबनम सिन्हा नई चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभालेंगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके तीन साल के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है. वर्ल्ड बैंक का अनुभव रखने वाली सिन्हा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर फोकस करेंगी.

Advertisement
X
सुनील मित्तल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन का पद छोड़ेंगे और शबनम सिन्हा उनकी जगह लेंगी. (Photo: PTI)
सुनील मित्तल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन का पद छोड़ेंगे और शबनम सिन्हा उनकी जगह लेंगी. (Photo: PTI)

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लीडरशिप रोल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सुनील भारती मित्तल 30 सितंबर 2026 को बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटेंगे. इसी दिन वह बैंक के बोर्ड से भी बाहर हो जाएंगे. इसके बाद 1 अक्टूबर से शबनम सिन्हा बैंक की नई चेयरपर्सन का पद संभालेंगी.

उनके तीन साल के कार्यकाल को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिल चुकी है. यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर फोकस लगातार बढ़ रहा है. एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रहा है.

शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर से संभालेंगी जिम्मेदारी

सम्बंधित ख़बरें

Airtel recharge plan
Airtel यूजर्स को झटका! रिमूव हुए कई पॉपुलर रिचार्ज, ये हैं नए ऑप्शन
Bharti Airtel Reports Robust Quarterly Earnings Driven by India and Africa Operations
Airtel का दमदार परफॉर्मेंस, प्रॉफिट में 37% का उछाल... रेवेन्यू भी 18.3% बढ़ा
Mobile subscriber
TRAI की नई रिपोर्ट, Jio- Airtel में किसके पास सबसे ज्यादा यूजर
कट सकते हैं हजारों रुपये! ऐसे कैंसिल करें Perplexity Pro सब्क्रिप्शन 
CLSA said Airtel Money's penetration is low at 29 per cent of Airtel Africa’s own mobile subscribers of 18.4 crore as Nigeria has yet to ramp up.
Airtel के इस कदम से बवाल, हॉटस्पॉट से नहीं चलेगा अनलिमिटेड 5G

शबनम सिन्हा 1 अक्टूबर 2026 से एयरटेल पेमेंट्स बैंक की चेयरपर्सन होंगी. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. फिलहाल वह बैंक के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं. सिन्हा बैंक की स्पेशल कमेटी फॉर मॉनिटरिंग फ्रॉड्स की चेयरपर्सन भी हैं. इसके अलावा वह रिस्क मैनेजमेंट और आईटी कमेटियों की सदस्य हैं.

सुनील मित्तल का करीब 10 साल का कार्यकाल

सुनील भारती मित्तल को अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया था. करीब एक दशक के उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया. इस दौरान बैंकिंग पॉइंट्स का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ और बैंक ने देशभर में लाखों ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाईं.

Advertisement

मित्तल ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके लिए यह देखना सम्मान की बात रही कि इजी एक्सेस पर फोकस्ड एक इनिशिएटिव कैसे देशभर में लाखों ग्राहकों को सेवाएं देने वाली संस्था में बदल गई. उन्होंने उम्मीद जताई कि शबनम सिन्हा एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मजबूत नींव पर आगे काम करेंगी और उसे अगले ग्रोथ फेज में ले जाएंगी.

शबनम सिन्हा के पास तीन दशक का अनुभव

शबनम सिन्हा के पास डेवलपमेंट फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है. वह वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी हैं. वर्ल्ड बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सरकारों और संस्थानों को गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस से जुड़े मामलों पर सलाह दी थी. उनका यह अंतरराष्ट्रीय अनुभव एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में नई जिम्मेदारी के दौरान अहम भूमिका निभा सकता है.

डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पर होगा फोकस

नई चेयरपर्सन शबनम सिन्हा ने कहा कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की इन्क्लूसिव ग्रोथ स्टोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं. उन्होंने कहा कि वह बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ मिलकर बैंक के मौजूदा मोमेंटम को आगे बढ़ाने पर काम करेंगी. उनका फोकस ग्राहकों और कम्युनिटीज तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर रहेगा. ऐसे में आने वाले समय में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्क्लूजन एयरटेल पेमेंट्स बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में बने रह सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hockey World Cup: इंग्लैंड ने बिगाड़ा खेल, अब पाकिस्तान से आर-पार... जीत से टिकट पक्का, हार से सफर खत्म |
    सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू ने दिखाई बोल्डनेस, तोड़ी संस्कारी इमेज, बिकिनी टॉप में बरपाया कहर |
    एक घंटे में साइबर ठगी का पैसा 1,754 खातों में टिका देता था, पकड़ा गया 25 साल का मास्टरमाइंड |
    ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच हैरान करने वाला रेस्क्यू वीडियो आया सामने |
    E20 Protest: जंतर मंतर पर फिर होगा प्रोटेस्ट! E20 के खिलाफ पूनावाला का भूख हड़ताल का ऐलान |
    भारत खरीदेगा जर्मनी से 6 पनडुब्बियां, समंदर में खत्म होगा चीन का आतंक |
    रांची में प्रोटेस्ट vs प्रोटेस्ट: सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे CGL अभ्यर्थी, प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुड़ी नियुक्त छात्रों की भीड़ |
    लखनऊ: पुलिस पर हमला, पथराव और तोड़फोड़... आरोपियों का सामने आया अतीक कनेक्शन? |
    यूपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात! उफान पर गंगा-यमुना-सरयू-राप्ती, 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, स्कूलों पर भी लगा ताला |
    पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन से हड़कंप, अचानक मलबा गिरने से मची अफरा-तफरी
    Advertisement