कनाडा की महिला ने भेजे पैसे, बच्चे ने खुद के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के लिए कर दी दावत

सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. बच्चे को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे. आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है. लेकिन इस बच्चे ने जो किया, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया. बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी. उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया. इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
कनाडा से मिली मदद को बनाया खास
वीडियो में नजर आने वाला बच्चा सूरज कुमार है. वह अक्सर अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता है और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते रहते हैं. इस बार उसने बताया कि इस पार्टी के लिए उसे कनाडा में रहने वाली केशा नाम की भारतीय महिला से मदद मिली है. सूरज ने वीडियो में बताया कि कनाडा से केशा दीदी की तरफ से उसे पैसे मिले थे. उसने इस मदद को सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय अपने दोस्तों के साथ खुशी बांटने का फैसला किया.
खुद बनाई फ्रेंच फ्राइज
पार्टी की तैयारी भी बच्चे ने खुद की. वीडियो में वह सबसे पहले आलू काटता हुआ दिखाई देता है. इसके बाद वह उनसे फ्रेंच फ्राइज तैयार करता है. उसने खाने की बाकी चीजों की भी तैयारी की. पार्टी में फ्रेंच फ्राइज के साथ कपकेक, पैटीज, गुलाब जामुन और मिरिंडा जैसे सामान रखे गए थे. सूरज ने एक-एक करके खाने की चीजें दिखाईं और फिर उन्हें दोस्तों के लिए प्लेट में सजाया.
खाना तैयार होने के बाद सूरज ने इसे अकेले खाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बांटा. बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर खाना खाया. वीडियो में बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. आखिर में सभी बच्चे कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए नजर आए. एक छोटी सी मदद ने बच्चों के लिए पूरा दिन खास बना दिया.
लोगों ने की केशा की तारीफ
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. लोगों ने बच्चे के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा. कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की. लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. कुछ यूजर्स ने सूरज के वीडियो की भी तारीफ की. लोगों को यह बात खास लगी कि बच्चे ने पैसों से अपने लिए कुछ खरीदने के बजाय अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने का फैसला किया.
इस पूरी कहानी की सबसे खास बात यही है कि मदद की रकम भले ही कितनी भी हो, उसकी खुशी बहुत बड़ी हो सकती है. कनाडा से आई मदद एक बच्चे तक पहुंची और उस बच्चे ने उसे अपने दोस्तों के साथ बांटकर एक छोटी सी दावत में बदल दिया. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ रहा है. इसमें कोई बड़ी पार्टी या महंगी चीज नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर खाना और खुशी बांटना इस पल को खास बना देता है.