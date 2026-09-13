फिर बिका ट्रंप के बचपन का घर, सालों से नहीं मिल रहा था खरीदार... अब इतने करोड़ में हुई डील

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक मकान बिक गया है. न्यूयोर्क सिटी के क्वींस इलाके में स्थित ये घर ट्रंप के बचपन का घर था जिसका हाल ही में रेनोवेशन भी किया गया था. ट्रंप का ये घर 1.93 मिलियन डॉलर (लगभग 16 करोड़ रुपये से ज्यादा) में बेचा गया है.

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ट्यूडर स्टाइल में बना इस मकान को डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने साल 1940 में बनवाया था. ट्रंप चार साल की उम्र तक इस घर में रहे थे. हालांकि, लंबे समय तक खाली रहने के कारण ये मकान बेहद जर्जर हो गया था.

इस घर में पाइप फटने से पानी का रिसाव हो रहा था, चारों तरफ फफूंदी लग चुकी थी. इसके अलावा यहां आवारा बिल्लियों ने अपना बसेरा बना लिया था.

रेनोवेशन के बाद हुई घर की डील

पिछले साल डेवलपर टॉमी लिन ने इस 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर को 8,35,000 डॉलर में खरीदा था. टॉमी लिन ने इस पांच मंजिला मकान के रेनोवेशन के लिए आठ महीने में करीब 5,00,000 डॉलर (4.78 करोड़ रुपए) खर्च किए. रिपेयरिंग और मॉडर्नाइजेशन के बाद इसमें शेफ किचन, हेरिंगबोन वुड फ्लोरिंग और स्पा-जैसे लग्जरी बाथरूम बनाए गए.

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जुलाई में एक अज्ञात खरीदार ने इसकी डील की थी जिसकी सेल डिटेल्स शुक्रवार को रियल एस्टेट वेबसाइटों पर जारी हुई.

कई बार खरीदा और बेचा जा चुका है घर



खास बात ये है कि इस संपत्ति को कई बार खरीदा और बेचा जा चुका है. 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद इसे 2.14 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था. उस समय 'ट्रंप बर्थ होम LLC' नाम की कंपनी ने इसे Airbnb पर किराए पर भी दिया था. वहां ट्रंप के आदमकद कटआउट और उनकी किताबों की कॉपियां रखी गई थीं.

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2019 में इसे 2.9 मिलियन डॉलर की कीमत पर बाजार में उतारा गया था, लेकिन कोई खरीदार न मिलने पर ये जर्जर होता चला गया और अब आखिरकार इसका सौदा हो गया था.

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