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बिहार: 12 घंटे, 2 हत्याएं और दहशत में भोजपुर... गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

बिहार के भोजपुर में महज 12 घंटे के भीतर दो अलग-अलग हत्याओं से सनसनी फैल गई. चरपोखरी में 45 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जफी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह सूखा नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. वहीं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय धनजी यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. दोनों घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

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हत्याकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: ITG)
हत्याकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: ITG)

बिहार के भोजपुर में महज 12 घंटे के अंदर अलग-अलग जगहों पर दो हत्याओं की वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है. एक तरफ ‘सूखा नशा’ यानी हिरोइन और गांजा के कारोबार का विरोध करने की कीमत एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, तो दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी ने महज 19 साल के युवक की जिंदगी छीन ली.

दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में घटित हुई इन‌ वारदातों के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा. कहीं आरा-बक्सर फोरलेन जाम हुआ, तो कहीं आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर आगजनी कर लोगों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पहली वारदात चरपोखरी थाना क्षेत्र के गड़हनी बाजार के इस्लामगंज मोहल्ले की है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम 45 वर्षीय मोहम्मद जफी अपने घर पर थे. इसी दौरान हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और उन्हें गोली मार दी.

पुलिस के लिए भी चुनौति बना हत्यारों तक पहुंचना. (photo: ITG)

गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
गंभीर हालत में जफी को इलाज के लिए आरा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक जफी सामाजिक कार्यकर्ता थे और इलाके में सूखा नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. 2 दिन पहले ही नशे के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच बैठक भी हुई थी. अब परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी विरोध की खुन्नस में जफी को निशाना बनाया गया. हत्या के बाद गड़हनी बाजार में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सड़क पर आगजनी कर जाम लगाया गया और पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई.

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इधर, भोजपुर में हत्या की दूसरी वारदात ने इस खौफ को और बढ़ा दिया. यह मामला मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का है, जहां 19 वर्षीय धनजी यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. धनजी ट्रैक्टर और जेसीबी चालक था. बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह वह शौच के लिए रतनपुर गांव के बधार की तरफ गया था. आरोप है कि इसी दौरान तीन-चार लोगों ने उसे घेर लिया. पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.

2 हत्याओं से दहशत में लोग
काफी खोजबीन के बाद उसका शव पानी से बरामद हुआ. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पूर्व में हुई एक सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर चल रहे विवाद के कारण धनजी को निशाना बनाया गया. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरा-बक्सर फोरलेन को घंटों जाम कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर शांत कराया और दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल भोजपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों हत्याओं के पीछे छिपे सच को सामने लाना और आरोपियों तक पहुंचना है. क्योंकि महज 12 घंटे के भीतर दो हत्याओं ने न सिर्फ दो परिवारों को उजाड़ दिया है, बल्कि इलाके में भी डर का माहौल पैदा कर दिया है. अब देखना होगा कि पुलिस इन दोनों सनसनीखेज हत्याकांडों के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है.

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