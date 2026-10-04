घोड़ी-कार नहीं, नाव में बैठकर अपनी शादी में पहुंची दुल्हन, VIDEO वायरल 

शादी का दिन हर दुल्हन के लिए बेहद खास होता है. इस दिन दुल्हन की एंट्री भी ऐसी हो, जिसे देखकर हर कोई याद रखे, इसकी तैयारी पहले से की जाती है. कोई दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर आती है तो कोई सजाई गई कार में बैठकर शादी की जगह पहुंचती है. कुछ शादियों में दुल्हन की एंट्री इतनी खास होती है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी छा जाता है.

और पढ़ें

लेकिन इन दिनों एक दुल्हन की एंट्री चर्चा में है, क्योंकि उसने न घोड़ी चुनी और न ही कार. वह लकड़ी की नाव में बैठकर अपनी शादी में पहुंची. इसकी वजह भी काफी अलग थी. भारी बारिश के कारण शादी वाली जगह के आसपास इतना पानी भर गया था कि सामान्य रास्ते से वहां पहुंचना मुश्किल हो गया था. ऐसे हालात में दुल्हन ने शादी में पहुंचने का एक ऐसा तरीका निकाला, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए.

भारी बारिश ने बिगाड़ दिया शादी का रास्ता

दरअसल, मानसून की तेज बारिश के कारण इलाके में पानी भर गया था. कई जगहों पर सड़क और रास्ते पानी में डूब गए थे. जिस जगह शादी का आयोजन किया गया था, उसके आसपास भी पानी जमा हो गया.आमतौर पर दुल्हन को शादी की जगह तक पहुंचाने के लिए कार या किसी दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यहां पानी इतना ज्यादा था कि सामान्य वाहन से वहां पहुंचना मुश्किल हो गया.ऐसे में परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि दुल्हन को शादी की जगह तक कैसे पहुंचाया जाए. शादी का दिन पहले से तय था और तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं. बारिश के कारण पूरा कार्यक्रम रोक देना आसान नहीं था.

Advertisement

सज-धजकर नाव में बैठी दुल्हन

इसके बाद दुल्हन को शादी की जगह तक पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया गया. दुल्हन पूरी तरह तैयार थीं. उन्होंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और अपने खास दिन के लिए पूरी तरह सज चुकी थीं.सके बाद वह लकड़ी की नाव में बैठीं और पानी के बीच से होते हुए शादी वाली जगह की तरफ निकल पड़ीं. सोचिए, जहां आमतौर पर दुल्हन की एंट्री के समय गाड़ी या घोड़ी दिखाई देती है, वहां इस बार पानी के बीच एक नाव आगे बढ़ रही थी और उसमें दुल्हन बैठी थीं. यही वजह है कि उनकी एंट्री ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

पानी से घिरी थी शादी की जगह

दुल्हन जिस जगह पहुंचीं, उसके आसपास भी पानी नजर आ रहा था. बारिश के कारण पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था. हालांकि मौसम और पानी की वजह से मुश्किलें जरूर थीं, लेकिन दुल्हन और उनके परिवार ने शादी का उत्साह कम नहीं होने दिया. नाव से दुल्हन को सुरक्षित तरीके से शादी की जगह तक पहुंचाया गया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस अनोखे पल को कैमरे में कैद कर लिया. बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया.

Advertisement

दुल्हन की एंट्री को यादगार बनाने के लिए अक्सर लोग काफी तैयारी करते हैं. किसी को फूलों से सजी कार पसंद आती है तो कोई घोड़ी या दूसरी सवारी चुनता है. लेकिन इस दुल्हन के पास इन चीजों में से किसी को चुनने का विकल्प ही नहीं था. बारिश और पानी ने रास्ता बंद कर दिया था. ऐसे में नाव ही सबसे आसान रास्ता बनी. हालांकि इसी मजबूरी ने उनकी शादी की एंट्री को और भी खास बना दिया. अब उनकी शादी की तस्वीरों और वीडियो में घोड़ी या कार से ज्यादा चर्चा नाव वाली एंट्री की हो रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दुल्हन की हिम्मत और इस अनोखी एंट्री को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आमतौर पर दुल्हन की शादी में एंट्री घोड़ी या कार से होती है, लेकिन यहां तो सीधे नाव की सवारी मिल गई. वहीं कुछ लोगों ने इसे शादी के दिन को यादगार बनाने वाला पल बताया. लोगों का कहना था कि दुल्हन शायद जिंदगी भर अपनी शादी की एंट्री को नहीं भूल पाएंगी.

बारिश आई, लेकिन शादी नहीं रुकी

इस पूरी घटना की सबसे खास बात यही है कि खराब मौसम के बावजूद शादी का जश्न नहीं रुका. भारी बारिश ने रास्ता जरूर मुश्किल कर दिया, लेकिन दुल्हन और परिवार ने इसका रास्ता निकाल लिया. दुल्हन नाव में बैठकर शादी की जगह पहुंचीं और इस तरह उनकी एंट्री आम शादियों से बिल्कुल अलग हो गई. शादियों में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिनकी पहले से कोई योजना नहीं होती. लेकिन बाद में वही पल सबसे ज्यादा याद रहते हैं. इस दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. बारिश और पानी ने उनकी शादी का रास्ता भले ही मुश्किल कर दिया, लेकिन इसी वजह से उनकी एंट्री इतनी खास बन गई कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

---- समाप्त ----