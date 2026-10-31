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'मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना...' बेटे को लेकर 18वीं मंजिल से कूद गई इंजीनियर की पत्नी, दहला देगी पुणे की ये घटना

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में 33 साल की एक महिला और उनके छह साल के बेटे की मौत हो गई. दोनों की मौत एक रिहायशी इमारत से गिरने के बाद हुई. पुलिस को मौके से 7 से 8 पन्नों का कथित सुसाइड नोट मिला है. इसमें महिला ने अपने पति से दोबारा शादी कर जिंदगी आगे बढ़ाने की बात लिखी है. वाकड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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बिल्डिंग से गिरने से मां-बेटे की मौत. (Photo: ITG)
बिल्डिंग से गिरने से मां-बेटे की मौत. (Photo: ITG)

पुणे में बेहद दर्दनाक कहानी सामने आई है. यहां 33 साल की महिला ने 6 साल के बेटे के साथ 18वीं मंजिल से छलांग लगा दी. पुलिस को मौके से 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. इसमें पति से कहा है कि मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना! महिला का पति पुणे की कंपनी में इंजीनियर है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला रीढ़ की बीमारी से परेशान थी. एकता और उसके मासूम बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. 

मृत महिला की पहचान एकता बांगड़ और एकता के 6 साल के बेटे के रूप में हुई है. यह परिवार पिंपरी-चिंचवड़ के सिग्नेचर पार्क स्थित एक हाईप्रोफाइल सोसायटी में रहता था. एकता के पति मनोज बांगडट पुणे की एक आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं. जांच में सामने आया है कि 33 साल की एकता पिछले कई साल से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी से परेशान चल रही थी.

घटना शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे की है. उस समय घर में एकता और उसका छह साल का बेटा मौजूद था. इसी दौरान एकता अपने बेटे को लेकर बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर पहुंची गई और वहां से छलांग लगा दी. नीचे गिरते ही मां और बेटे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे पिंपरी-चिंचवड़ शहर में शोक की लहर फैल गई है. मां और बेटे की इस दर्दनाक मौत से हर कोई स्तब्ध है.

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Pune Mother six year old son die jumping from 18th floor residential building

7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट, पति के लिए लिखी बातें

जांच में यह भी सामने आया है कि बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले एकता ने 7 से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था. इसमें उसने अपने पति मनोज के प्रति भावनाएं जाहिर की हैं. एकता ने लिखा है कि मेरे जाने के बाद दोबारा शादी कर लेना और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना.

यह भी पढ़ें: 7वें महीने में पैदा हुआ बेटा, इलाज में खर्च हुए 40 लाख... कर्ज, डिप्रेशन और विवाद से परेशान इंजीनियर ने 43वीं मंजिल से लगाई छलांग

सुसाइड नोट में एकता ने अपने बेटे को भी साथ ले जाने को लेकर कुछ बातें लिखी हैं. एकता ने लिखा कि मेरे जाने के बाद बेटा याद करेगा और पिता से बार-बार पूछेगा कि मां कहां हैं? इससे पति को परेशानी होगी. इसके अलावा बेटा होने की स्थिति में पति के लिए दोबारा शादी करना मुश्किल हो सकता है.

Pune Mother six year old son die jumping from 18th floor residential building

एकता पिछले कई साल से रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी से परेशान थी. उसने अलग-अलग अस्पतालों में जाकर इलाज भी कराया था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई. लंबे समय से चल रही इस परेशानी का जिक्र भी नोट में किया है.

घटना की जानकारी मिलते ही वाकड़ पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में पुलिस थाने में आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस ने 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, मां और बेटे की इस दर्दनाक मौत से सिग्नेचर पार्क सोसायटी सहित पूरे पिंपरी-चिंचवड़ में शोक का माहौल है.

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नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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