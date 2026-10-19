प्यार में बेच दिया सबकुछ, 1200 मील पहुंचा... फिर पता चला लड़की असली नहीं, AI थी

ब्राजील का 49 साल का एक शख्स उस महिला से शादी करने की उम्मीद में अपना सबकुछ बेचकर करीब 1,200 मील दूर पहुंच गया, जिससे वह सोशल मीडिया के जरिए प्यार करने लगा था. लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके सपने चकनाचूर हो गए. जिस महिला को वह अपनी जिंदगी का प्यार समझ रहा था, वह असल में इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया एक किरदार थी.

और पढ़ें

ब्राजील के टीवी चैनल टीवी मिरांटे के मुताबिक, इस शख्स का नाम एडिमार मार्टिंस है. वह ब्राजील के मारान्याओ राज्य का रहने वाला है और पेशे से राजमिस्त्री है. मार्टिंस के मुताबिक, उसकी मुलाकात 2020 में सोशल मीडिया पर जेसिका ओलिवेरिया नाम के एक अकाउंट से हुई थी. उसे कभी शक नहीं हुआ कि जिस महिला से वह बातचीत कर रहा है, वह असली नहीं है.

प्यार के लिए बेच दिया अपना सामान

मार्टिंस ने फैसला किया कि अब वह अपनी ऑनलाइन प्रेमिका से आमने-सामने मुलाकात करेगा. 9 अक्टूबर को उसने अपनी निजी चीजें बेच दीं, ताकि बस से मिनास गेरैस राज्य की राजधानी बेलो होरिजोंटे तक जाने का खर्च जुटा सके.

11 अक्टूबर को जब वह बेलो होरिजोंटे पहुंचा तो उसने अपनी कथित प्रेमिका को तलाशना शुरू किया. लेकिन वहां उसे वह कहीं नहीं मिली. आखिरकार उसने एक रेडियो स्टेशन से संपर्क किया, जहां उसे बताया गया कि यह महिला असली नहीं है और उसके बारे में फैली जानकारी फर्जी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लॉ की पढ़ाई छोड़ बनीं लिफ्ट मैकेनिक, 25 की उम्र में दोस्तों से ज्यादा कमाती हैं

पैसे भी खत्म हुए, फिर मिली मदद

शहर पहुंचने के बाद मार्टिंस के पास पैसे भी खत्म हो गए. इसके बाद वह बेलो होरिजोंटे सिटी हॉल पहुंचा और एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी पूरी कहानी बताई. उसने बताया कि अकेलेपन से परेशान होकर वह प्यार की तलाश में इतनी दूर आया था. इसके बाद अधिकारियों ने उसकी घर लौटने में मदद की.

मार्टिंस ने कहा कि वह काफी निराश है, लेकिन प्यार की तलाश छोड़ना नहीं चाहता. उसने कहा कि वह दोबारा बेलो होरिजोंटे आएगा और इस बार किसी ऐसी महिला को ढूंढेगा जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिता सके.

🇧🇷 A 49-year-old Brazilian man SOLD EVERYTHING he owned and traveled over 1,200 miles to meet the love of his life. There was just one tiny problem: SHE WAS AI-GENERATED. Edimar Martins, a bricklayer, fell for a blonde online influencer who promised to bring a man to her farm and financially support him so he'd never have to work again. He spent his savings on a bus ticket, arrived in Belo Horizonte, and discovered that the woman DIDN'T EVEN EXIST. He ended up broke, heartbroken, and needing government assistance to get home. He says he's going BACK to the same city to find another woman. Someone PLEASE teach this man how to spot AI! Source: NYP / Writer: Sol — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

AI महिला ने वीडियो में बताई सच्चाई

जिस सोशल मीडिया अकाउंट से मार्टिंस प्रभावित हुआ था, उसके करीब 3 लाख फॉलोअर्स हैं. इस अकाउंट पर AI से तैयार की गई महिला के वीडियो पोस्ट किए जाते थे. एक पुराने वीडियो में उस किरदार ने ऐसा दिखाया था कि वह ऐसे पुरुष की तलाश में है जिसे वह अपने फार्म पर बुलाकर पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उठा सके.

यह भी पढ़ें: ChatGPT के बाद अब इंसानों जैसे रोबोट बनाएगा OpenAI, 2027 में दिख सकता है पहला डेमो

Advertisement

बाद में अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ने एक वीडियो के जरिए साफ किया कि जेसिका ओलिवेरिया कोई असली महिला नहीं है. वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया किरदार है. अकाउंट चलाने वाले ने यह भी कहा कि उसका मकसद लोगों का ध्यान खींचना और सोशल मीडिया पर जुड़ाव बढ़ाना था.

उन्होंने दावा किया कि मार्टिंस से उनका सीधे कोई संपर्क नहीं था और उन्हें खुद इस बात का पता चलने पर हैरानी हुई कि वह इस महिला से मिलने के लिए बेलो होरिजोंटे तक पहुंच गया.

अब मार्टिंस अपने एक रिश्तेदार के साथ रह रहा है. दिल टूटने के बावजूद उसने कहा है कि वह प्यार की तलाश जारी रखेगा और दोबारा बेलो होरिजोंटे जाने से भी पीछे नहीं हटेगा.

---- समाप्त ----