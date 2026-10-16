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पहले सूटकेस टूटा मिला, फिर शिकायत पर मिला ऐसा जवाब, अकासा एयर का वीडियो वायरल

अकासा एयर की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे एक यात्री को टूटा हुआ सूटकेस मिला. यात्री ने जब एयरपोर्ट स्टाफ से शिकायत की, तो उसके मुताबिक कर्मचारियों ने बैग को टूटा हुआ मानने से इनकार कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की. ( Photo: Instagram/@@VishalMYadav_)
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की. ( Photo: Instagram/@@VishalMYadav_)

हवाई जहाज से सफर करते समय लोग अपने सामान की सुरक्षा को लेकर भी निश्चिंत रहना चाहते हैं. लेकिन सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचें और सामान लेने पर पता चले कि आपका सूटकेस टूट चुका है, तो कैसा लगेगा? ऐसी ही एक घटना मुंबई एयरपोर्ट से सामने आई है. यहां अकासा एयर की फ्लाइट से पहुंचे एक यात्री को अपना सूटकेस टूटी हुई हालत में मिला. यात्री का आरोप है कि जब उसने एयरलाइन के कर्मचारियों से इसकी शिकायत की, तो उसे ऐसा जवाब मिला, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस मामले को लेकर एयरलाइन के कर्मचारियों के व्यवहार और यात्रियों के सामान की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर टूटा मिला सूटकेस
यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है. विशाल एम. यादव नाम के यूजर ने 14 अक्टूबर को इस घटना का वीडियो शेयर किया. वीडियो में एक यात्री अपने टूटे हुए सूटकेस को दिखाता नजर आता है. बताया गया कि यात्री ने अकासा एयर की फ्लाइट से सफर किया था और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे अपना सामान खराब हालत में मिला. वीडियो में सूटकेस के बाईं तरफ का पहिया टूटा हुआ दिखाई देता है. पहिये के आसपास का हिस्सा भी फटा हुआ नजर आता है. सामान की ऐसी हालत देखकर यात्री परेशान हो जाता है. इसके बाद वह इस मामले को लेकर एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ से शिकायत करता है.

शिकायत करने पर क्या बोला स्टाफ?
वीडियो में यात्री अपने सूटकेस की हालत दिखाते हुए कर्मचारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करता है. उसका कहना है कि जब उसने स्टाफ को बैग टूटने की बात बताई, तो कर्मचारियों ने कहा कि बैग टूटा हुआ नहीं लग रहा है. यात्री वीडियो में कहता है कि उसका बैग इस तरफ से टूट गया है. उसने स्टाफ को भी इसके बारे में बताया, लेकिन उसे लगा कि उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके बाद वह कहता है कि अब वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएगा. यात्री की परेशानी सिर्फ सूटकेस टूटने तक सीमित नहीं थी. सामान खराब मिलने के बाद जब उसने मदद मांगी, तो उसे उम्मीद थी कि कर्मचारी उसकी बात सुनेंगे और समस्या का हल निकालने में मदद करेंगे. लेकिन उसके आरोप के मुताबिक, उसे ऐसा सहयोग नहीं मिला.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की. कई लोगों ने यात्री के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि सफर के दौरान यात्रियों के सामान को सावधानी से संभालना जरूरी है. अगर किसी यात्री का बैग खराब हालत में मिलता है, तो उसकी शिकायत सुनना और उसे सही जानकारी देना भी जरूरी है. कुछ यूजर्स ने सामान को संभालने के तरीके पर भी सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि यात्रियों को टिकट के साथ अपने सामान की सुरक्षा को लेकर भी भरोसा होना चाहिए. अगर सामान टूट जाता है, तो शिकायत करने वाले व्यक्ति को उचित मदद मिलनी चाहिए.

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अकासा एयर की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल इस मामले में अकासा एयर की ओर से आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले पर एयरलाइन से प्रतिक्रिया मांगी गई है. उसका जवाब मिलने के बाद ही इस घटना को लेकर स्थिति और साफ हो सकेगी. यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि हवाई सफर के दौरान सामान खराब मिलने पर यात्रियों की शिकायतों को किस तरह संभाला जाता है. यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे सामान में नुकसान दिखने पर उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लें और एयरलाइन के संबंधित कर्मचारियों के पास जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराएं.

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