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टिकट मिल गया... IRCTC पर AI ने ही ट्रेन खोजी, डिटेल भर दी, शख्स ने बताया पूरा तरीका

क्या अब एआई ट्रेन का टिकट भी बुक कर रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया जा रहा है. आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं.

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AI ने दूसरे विकल्पों की तलाश जारी रखी (Photo: Insta/@ manthanjethwani)
AI ने दूसरे विकल्पों की तलाश जारी रखी (Photo: Insta/@ manthanjethwani)

ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आमतौर पर पहले ट्रेन तलाशनी पड़ती है, सीट कीअवेलेबिलिटी देखनी होती है और फिर यात्रियों की जानकारी भरकर पेमेंट करना होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दावा किया गया है कि AI इस पूरी प्रक्रिया के बड़े हिस्से को खुद संभाल सकता है. वीडियो में AI असिस्टेंट ने मुंबई से राजकोट की ट्रेन खोजने से लेकर IRCTCकी बुकिंग प्रक्रिया तक कई स्टेप खुद किए. हालांकि, पेमेंट का आखिरी स्टेप यूजर को ही करना था.

क्या है चैटजीपीटी एस्ट्रा?

चैटजीपीटी एस्ट्रा को जीपीटी-6 एस्ट्रा के नाम से बताया गया है. यह ओपनAI का नया AI मॉडल है, जिसे जटिल कामों और कंप्यूटर पर कई चरणों वाली गतिविधियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है. यह वेब ब्राउजिंग, कोडिंग, रिसर्च और दूसरे कामों में भी मदद कर सकता है.

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यही वजह है कि मंथन जेठवानी के डेमो में एस्ट्रा सिर्फ ट्रेन की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा. वीडियो के मुताबिक, इसने ब्राउजर के जरिए IRCTCपर ट्रेन खोजी और बुकिंग प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को आगे बढ़ाया.

यह भी पढ़ें: क्या बाल काटने वाला दे रहा है AI को ट्रेनिंग? जल्द खत्म हो जाएगी जॉब!

AI ने खोजी मुंबई-राजकोट की ट्रेन

कंटेंट क्रिएटर मंथन जेठवानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने चैटजीपीटी एस्ट्रा से मुंबई से राजकोट के लिए ट्रेन खोजने को कहा. यात्रा 20 सितंबर की रखी गई थी और समय रात 9 बजे से 11 बजे के बीच मांगा गया था. दो यात्रियों के लिए एसी क्लास में ट्रेन तलाशने को कहा गया.

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वीडियो के मुताबिक, AI ने ब्राउजर के जरिए IRCTCकी बुकिंग प्रक्रिया शुरू की. उसने पहले यात्रा के लिए डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन की जानकारी दर्ज की. इसके बाद यात्रा की तारीख चुनी और तय समय व क्लास के हिसाब से ट्रेन खोजी.

देखें वीडियो

AI को जो विकल्प मिले, उनमें सीटें वेटिंग लिस्ट में थीं. इसके बाद उसने मंथन से पूछा कि वह आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं. मंथन ने उसे अगले दिन की ट्रेन देखने को कहा.

इसके बाद AI ने दूसरे विकल्पों की तलाश जारी रखी और बुकिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ा. वीडियो में यह भी दिखाया गया कि उसने जरूरी जानकारी भरने का काम किया. आखिर में बुकिंग पूरी करने के लिए सिर्फ पेमेंट करना बाकी रह गया था.

यूजर्स ने पूछा- क्या AI और काम कर सकता है?

इस डेमो को सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिलीं. कुछ यूजर्स ने AI के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर मजेदार कमेंट किए, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना उपयोगी साबित होगा.

वीडियो पर चैटजीपीटी की ओर से भी कमेंट किया गया, "एस्ट्रा, फिर मिलेंगे और सुखद यात्रा हो, मंथन."

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "दिवाली की टिकट बुक करके दिखाओ बिहार की तो मान जाऊं, वरना आई डोंट बिलीव ऑल दीज."

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टिकट बुक हुआ या सिर्फ प्रक्रिया दिखाई गई?

इस वीडियो को लेकर एक अहम बात ध्यान देने वाली है. डेमो में AI ने IRCTCपर ट्रेन खोजने और बुकिंग प्रक्रिया के कई चरण पूरे किए, लेकिन पेमेंट का काम यूजर ने खुद करना था. इसलिए इसे AI द्वारा पूरी तरह टिकट बुक कर देने के बजाय बुकिंग प्रक्रिया को काफी हद तक संभालने का डेमो कहना ज्यादा सही होगा.

ट्रेन की तत्काल बुकिंग जैसी स्थिति AI के लिए एक अलग चुनौती हो सकती है, क्योंकि उसमें सीमित समय में सीट उपलब्धता और तेज पेमेंट की जरूरत होती है. फिलहाल मंथन जेठवानी के इस डेमो ने यह जरूर दिखाया कि AI असिस्टेंट ब्राउजर पर कई चरणों वाले काम को यूजर के निर्देशों के आधार पर आगे बढ़ा सकता है.

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