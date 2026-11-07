Rann Utsav Gujarat: सर्दियों में बनाएं कच्छ घूमने का प्लान, रण उत्सव से सफेद रेगिस्तान तक 5 जगहें हैं बेहद खास

Rann Utsav Gujarat: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न ज्यादा गर्मी होती है और न ही बारिश की परेशानी. अगर आप इस बार सर्दियों में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिले तो गुजरात के कच्छ जा सकते हैं. यहां दूर-दूर तक फैला सफेद रेगिस्तान, रंग-बिरंगे लोकनृत्य, पारंपरिक हस्तशिल्प और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं.

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खास बात यह है कि नवंबर से फरवरी के बीच कच्छ घूमने का मौसम काफी अच्छा रहता है. इस दौरान यहां मशहूर रण उत्सव का आयोजन भी होता है, जहां आप गुजरात की लोकसंस्कृति, संगीत, खानपान और कला का आनंद ले सकते हैं. रण उत्सव 2026-27 का आयोजन 1 नवंबर 2026 से 7 मार्च 2027 तक धोरडो में किया जा रहा है. अगर आप सर्दियों की छुट्टियों में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कच्छ की ये 5 जगहें और खास अनुभव आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

सफेद रेगिस्तान की खूबसूरती करें एक्सप्लोर

कच्छ की पहचान यहां फैले ग्रेट रण ऑफ कच्छ यानी सफेद रेगिस्तान से होती है. दूर-दूर तक फैली सफेद नमक की जमीन देखने में बेहद खूबसूरत लगती है. सर्दियों में मानसून का पानी सूखने के बाद यहां नमक की सफेद परत दिखाई देने लगती है. खुले आसमान के नीचे सफेद रेगिस्तान का नजारा पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है. यहां आप शानदार तस्वीरें ले सकते हैं और प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं. सूर्यास्त के समय और पूर्णिमा की रात यहां का नजारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है. यहां घूमने जाने से पहले प्रवेश परमिट से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें.

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रण उत्सव में देखें गुजरात की संस्कृति

अगर आप गुजरात की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखना चाहते हैं तो रण उत्सव जरूर एक्सप्लोर करें. यह उत्सव कच्छ के धोरडो में आयोजित होता है. यहां आपको गुजरात के पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य, स्थानीय खानपान और रंग-बिरंगे हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे. उत्सव के दौरान स्थानीय कलाकार अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं. रण उत्सव 2026-27 का आयोजन 1 नवंबर 2026 से 7 मार्च 2027 तक चलेगा. आप चाहें तो पूर्णिमा की तारीखों के आसपास यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं. हालांकि, रहने और घूमने के पैकेज की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं.

कच्छ के पारंपरिक हस्तशिल्प को करीब से जानें

कच्छ सिर्फ सफेद रेगिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए भी मशहूर है. यहां की कढ़ाई, अज्रख प्रिंट, बांधनी और लकड़ी से बनी चीजें काफी पसंद की जाती हैं. अगर आपको कला और हाथ से बनी चीजों का शौक है तो यहां के गांवों में जाकर स्थानीय कारीगरों का काम देख सकते हैं.

इसके लिए आप निरोना गांव जा सकते हैं जो भुज से लगभग 40 किलोमीटर दूर है. यह गांव रोगन पेंटिंग, तांबे की घंटियां बनाने और लाख के काम के लिए जाना जाता है. इसके अलावा अज्रखपुर में पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग और भुजोडी में बुनाई और कपड़ों से जुड़ी कला देख सकते हैं. यहां से आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई चीजें खरीद भी सकते हैं.

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धोलावीरा में देखें सिंधु घाटी सभ्यता की झलक

अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो कच्छ का धोलावीरा घूमने जा सकते हैं. यह जगह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल है. यहां आपको हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलेंगे. इस प्राचीन शहर में किलेबंदी, इमारतों और पानी को जमा करने की शानदार व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं. यहां घूमकर आप जान सकते हैं कि उस दौर में लोग किस तरह रहते थे और पानी का इस्तेमाल कैसे करते थे. भुज से धोलावीरा पहुंचने और वहां घूमने के लिए पर्याप्त समय रखें, क्योंकि यहां की यात्रा में काफी वक्त लग सकता है.

वन्यजीवों और समुद्र किनारे का भी लें मजा

कच्छ में घूमने के लिए सिर्फ रेगिस्तान और ऐतिहासिक जगहें ही नहीं हैं, बल्कि यहां कई खूबसूरत प्राकृतिक इलाके भी मौजूद हैं. सर्दियों में यहां के घास के मैदानों और आर्द्रभूमि वाले इलाकों में प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका मिलता है. यहां फ्लेमिंगो जैसे खूबसूरत पक्षी भी दिखाई देते हैं. इसके अलावा कच्छ का इलाका भारतीय जंगली गधे के लिए भी जाना जाता है. हालांकि, वन्यजीवों को देखने का मौका जगह और मौसम पर निर्भर करता है.

अगर आप रेगिस्तान से हटकर समुद्र किनारे समय बिताना चाहते हैं तो मांडवी जा सकते हैं. यहां खूबसूरत बीच के साथ पारंपरिक जहाज बनाने की कला भी देखने को मिलती है. मांडवी के पास स्थित विजय विलास पैलेस भी घूमने के लिए अच्छी जगह है. यहां आप समुद्र किनारे सुकून के पल बिताने के साथ ऐतिहासिक महल की खूबसूरती भी देख सकते हैं.

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कुल मिलाकर, सर्दियों में कच्छ की यात्रा आपको सफेद रेगिस्तान, लोकसंस्कृति, इतिहास, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खूबसूरती का शानदार अनुभव दे सकती है.

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