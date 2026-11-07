गैस सिलेंडर में आग लगे तो पानी डालें या रेगुलेटर बंद करें? जानिए सही तरीका

घर में खाना बनाते समय गैस का इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. सुबह की चाय से लेकर रात का खाना बनाने तक एलपीजी सिलेंडर हमारी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है. लेकिन कई बार छोटी-सी लापरवाही या गैस लीकेज की वजह से रसोई में आग लग सकती है. ऐसी स्थिति में कुछ ही सेकंड में आग फैल सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है. अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर अचानक गैस के पाइप, चूल्हे या सिलेंडर में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए. कुछ लोग घबराकर पानी डालने लगते हैं, तो कुछ आग बुझाने के लिए गैस की सप्लाई बंद करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हर तरह की आग से निपटने का तरीका अलग होता है. गलत कदम उठाने से खतरा और बढ़ सकता है.

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इसलिए यह जानना जरूरी है कि एलपीजी गैस में आग लगने पर कौन-से कदम उठाने चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और कब तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए.

सबसे पहले घबराएं नहीं और घर के लोगों को सावधान करें

अगर रसोई में गैस से जुड़ी किसी चीज में आग लग जाए तो सबसे पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करें. घबराहट में इधर-उधर भागने या बिना सोचे-समझे कोई कदम उठाने से स्थिति बिगड़ सकती है. सबसे पहले घर में मौजूद दूसरे लोगों को आग के बारे में बताएं. बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों को रसोई और आग वाली जगह से दूर ले जाएं. अगर आग तेजी से फैल रही है या सिलेंडर तक पहुंच गई है, तो उसे खुद बुझाने की कोशिश न करें. सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाएं.

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अगर गैस के पाइप में आग लगी है तो क्या करें?

कई बार गैस सिलेंडर से चूल्हे तक जाने वाली रबर ट्यूब या पाइप में लीकेज हो जाता है. गैस बाहर निकलती रहती है और किसी चिंगारी या आग के संपर्क में आने से पाइप में आग लग सकती है. ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी काम गैस की सप्लाई रोकना है. अगर रेगुलेटर तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना संभव है और वहां आग या गर्मी का खतरा नहीं है, तो तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें. गैस की सप्लाई रुकने से आग बुझ सकती है. लेकिन अगर आग रेगुलेटर या सिलेंडर के आसपास फैल चुकी है, तो उसे बंद करने के लिए वहां जाने का जोखिम न उठाएं. तुरंत बाहर निकलें और फायर ब्रिगेड को सूचना दें.

ध्यान रखें, जब तक गैस की सप्लाई जारी है, तब तक आग की लपटों को कपड़े या पानी से बुझाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. गैस निकलती रही तो वह दोबारा आग पकड़ सकती है या विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है.

अगर गैस चूल्हे या बर्नर में आग लग जाए तो क्या करें?

अगर गैस चूल्हे के बर्नर में आग लग गई है और आग अभी रसोई के दूसरे हिस्सों तक नहीं फैली है, तो सबसे पहले चूल्हे का नॉब बंद करें. इसके बाद अगर सुरक्षित तरीके से पहुंच सकते हैं तो सिलेंडर का रेगुलेटर भी बंद कर दें. गैस की सप्लाई बंद होने से आग को मिलने वाला ईंधन रुक जाता है और लपटें बुझ सकती हैं. लेकिन अगर आग चूल्हे से निकलकर पाइप या सिलेंडर तक पहुंच गई है, तो खुद उसे बुझाने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलना और फायर ब्रिगेड को बुलाना सबसे सुरक्षित कदम है.

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अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें?

यह सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है. अगर एलपीजी सिलेंडर के आसपास या उसके वाल्व से आग की लपटें निकल रही हैं, तो उसे सामान्य आग समझकर बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सिलेंडर में गैस दबाव के साथ भरी होती है. आग की वजह से सिलेंडर बहुत गर्म हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिलेंडर फटने और आसपास के लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है.

ऐसे में ये बातें ध्यान रखें:

सिलेंडर को उठाकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश न करें.

सिलेंडर पर पानी, गीला कपड़ा या कोई दूसरी चीज डालकर आग बुझाने के लिए उसके पास न जाएं.

रेगुलेटर बंद करने के लिए आग के बीच से गुजरने का जोखिम न उठाएं.

सभी लोगों को तुरंत घर से बाहर निकालें.

सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दें.

अगर सिलेंडर आग की चपेट में है तो उसे संभालने का काम प्रशिक्षित फायर फाइटर्स पर छोड़ देना चाहिए.

एलपीजी गैस लीक होने की बदबू आए तो क्या करें?

कई बार आग लगने से पहले ही गैस लीक होने लगती है. अगर रसोई में अचानक गैस जैसी तेज बदबू आने लगे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें. एलपीजी में एक खास तरह की गंध मिलाई जाती है, ताकि गैस लीक होने पर लोग आसानी से इसका पता लगा सकें. गैस हवा से भारी होती है, इसलिए यह कमरे के निचले हिस्से में जमा हो सकती है. इससे आग लगने या विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है.

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ऐसी स्थिति में ये सावधानियां बरतें:

सबसे पहले गैस चूल्हे के सभी नॉब बंद कर दें.

अगर सुरक्षित हो तो सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें.

घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, ताकि गैस प्राकृतिक तरीके से बाहर निकल सके.

माचिस, लाइटर, अगरबत्ती या मोमबत्ती बिल्कुल न जलाएं.

बिजली के किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ न करें.

एग्जॉस्ट फैन, पंखा या दूसरी बिजली से चलने वाली चीजें भी न चलाएं.

मोबाइल फोन का इस्तेमाल गैस भरे कमरे के अंदर न करें.

सभी लोगों को बाहर निकालें और सुरक्षित जगह से इमरजेंसी नंबर पर फोन करें.

ध्यान रखें कि गैस की बदबू आने पर लीकेज की जांच कभी भी माचिस या लाइटर जलाकर न करें.

गैस में आग लगने पर किन गलतियों से बचना चाहिए?

कई बार जानकारी की कमी के कारण लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे आग और ज्यादा फैल सकती है. इसलिए इन बातों को जरूर याद रखें.

पानी डालकर आग न बुझाएं: एलपीजी सिलेंडर, रेगुलेटर या गैस पाइप में लगी आग पर बिना सही जानकारी के पानी डालना खतरनाक हो सकता है. अगर गैस की सप्लाई जारी है तो आग दोबारा भड़क सकती है.

बिजली के स्विच न छुएं: गैस लीक होने की स्थिति में स्विच ऑन या ऑफ करने से चिंगारी निकल सकती है. इससे आग लगने या विस्फोट का खतरा रहता है.

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सिलेंडर को खुद बाहर न ले जाएं: आग लगने पर सिलेंडर को उठाकर बाहर ले जाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है. ऐसा करने में समय बर्बाद करने के बजाय सुरक्षित जगह पर निकलें.

आग को बुझाने के लिए उसके पास न रुकें: अगर आग तेजी से फैल रही है तो घर का सामान, पैसे या जरूरी कागजात बचाने के लिए वापस अंदर न जाएं.

लिफ्ट का इस्तेमाल न करें: अगर आप बहुमंजिला इमारत में रहते हैं तो आग लगने पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

एलपीजी गैस में आग लगने पर किस नंबर पर फोन करें?

अगर घर में गैस लीकेज या आग लगने की घटना होती है तो तुरंत संबंधित इमरजेंसी सेवा को सूचना दें.

LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन

1906- गैस लीकेज से जुड़ी शिकायतों और मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध

101-फायर ब्रिगेड

112- राष्ट्रीय इमरजेंसी नंबर

आग या जान-माल के खतरे में सुरक्षित जगह पहुंचकर तुरंत मदद मांगें.

घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते समय कौन-सी सावधानियां बरतें?

गैस से जुड़े हादसों से बचने के लिए सिर्फ इमरजेंसी के समय जानकारी होना काफी नहीं है. रोजाना कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर भी खतरे को कम किया जा सकता है.

हमेशा अच्छी क्वालिटी और मानक वाला गैस पाइप इस्तेमाल करें.

गैस पाइप में दरार, कट या ढीलापन दिखाई दे तो उसे तुरंत बदलवाएं.

सिलेंडर को हमेशा सीधा और हवादार जगह पर रखें.

गैस चूल्हे को सिलेंडर से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखें.

खाना बनाने के बाद चूल्हे के नॉब और सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें.

गैस सिलेंडर के पास कागज, कपड़े, प्लास्टिक या दूसरी ज्वलनशील चीजें न रखें.

सिलेंडर बदलने के बाद साबुन के पानी से पाइप और कनेक्शन की लीकेज जांच करवाएं. कभी भी आग से जांच न करें.

गैस कनेक्शन की समय-समय पर अधिकृत मैकेनिक से जांच करवाएं.

छोटी-सी जानकारी बचा सकती है बड़ी मुसीबत से

रसोई में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. इसलिए घर के हर सदस्य को यह पता होना चाहिए कि गैस लीकेज या आग लगने पर क्या करना है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित बाहर निकलने का तरीका बताना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि गैस में आग लगने पर हीरो बनने की कोशिश न करें. अगर आग छोटी है और गैस की सप्लाई सुरक्षित तरीके से बंद की जा सकती है, तभी ऐसा करें. आग सिलेंडर या रेगुलेटर तक पहुंच चुकी है तो तुरंत बाहर निकलें और विशेषज्ञों से मदद लें. आपकी और आपके परिवार की जान किसी भी सामान से ज्यादा कीमती है.

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