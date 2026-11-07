scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नौवीं क्लास की हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाया बेटा, पिता ने गिफ्ट कर दी 2.30 करोड़ की BMW, कभी मुंबई में थे लाइटमैन

पश्चिम बंगाल के कारोबारी शम्सुद्दीन मिद्या ने अपने 15 साल के बेटे को ऐसा तोहफा दिया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. नौवीं क्लास में पढ़ने वाले मोहम्मद तलहा के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो पिता ने उसे करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये की BMW गिफ्ट की है.

Advertisement
X
पिता ने बेटे को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार. (Photo: ITG)
पिता ने बेटे को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के एक गांव में 15 साल के लड़के को उसके पिता ने ऐसा गिफ्ट दिया है, जो चर्चा में आ गया. नौवीं क्लास में पढ़ने वाले मोहम्मद तलहा के हॉफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने उसे करीब 2.30 करोड़ रुपये की BMW गिफ्ट कर दी.

कभी मुंबई में लाइटमैन का काम करने वाले शम्सुद्दीन आज चावल के बड़े कारोबारी हैं. जिस बेटे को उन्होंने इतनी महंगी कार दी है, वह 15 साल की उम्र के चलते अभी उसे खुद चला भी नहीं सकता.

शम्सुद्दीन मिद्या पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के गलसी इलाके के पराज गांव में रहते हैं. उनका बेटा मोहम्मद तलहा स्थानीय स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ता है. पिता के मुताबिक, तलहा काफी समय से BMW M4 कॉम्पिटिशन चाहता था.

सम्बंधित ख़बरें

Mau DM visited girl's home and gifted bicycle (Photo: ITG)
छोटी सी समरा की बड़ी जीत: DM ने सड़क बनवाई, साइकिल भी की गिफ्ट
इंटरर्न के रूप में युवा कर रहा 4 लाख रुपये की कमाई.
इंटर्नशिप कर छात्र कमा रहा 4 लाख रुपये, कंपनी ने गिफ्ट की थाईलैंड की ट्रिप 
Arjun bijlani bought new car for wife on karwa chauth
करवाचौथ पर पत्नी को किया सरप्राइज, अर्जुन ने गिफ्ट की लाखों की कार
Bhopal Crime Branch
बेटे को वश में करने मां ने लुटा दिया ₹1 करोड़ का खजाना, फंसा परिवार
सोनू सूद
सोनू सूद ने बेटे को गिफ्ट की करोड़ों की लग्जरी कार? एक्टर ने बताया सच

bardhaman Son scores well ninth half yearly exams father gifts BMW worth 2 crore

शम्सुद्दीन ने बताया कि बेटे ने उनसे बहुत पहले कहा था, 'अब्बा, मुझे एक BMW चाहिए.' अब जब हॉफ ईयरली एग्जाम में उसके अच्छे नतीजे आए तो उन्होंने उसकी यह इच्छा पूरी करने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: 'अब मन लगाकर पढ़ो बेटा...' मासूम समरा नाज की सड़क बनवाकर मिठाई खिलाने उसके घर पहुंचे मऊ डीएम, गिफ्ट की साइकिल

Advertisement

इसके बाद वह मुंबई गए और अंधेरी के एक शोरूम से नई BMW M4 कॉम्पिटिशन खरीद ली. शुक्रवार को इस कार को एक खास कंटेनर में रखकर पराज गांव पहुंचाया गया. पिता के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 2.30 करोड़ रुपये है.

कभी मुंबई में फिल्मों के लिए करते थे लाइटमैन का काम

शम्सुद्दीन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. आज वह चावल के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन के तौर पर काम करते थे.

bardhaman Son scores well ninth half yearly exams father gifts BMW worth 2 crore

वह साल 2003 में काम की तलाश में मुंबई गए थे. करीब सात साल वहां रहने के बाद 2010 में अपने गांव लौट आए. इसके बाद उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाया.

आज गलसी इलाके में उनकी तीन चावल मिल हैं. उनका कारोबार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है. वह वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं.

घर में पहले से हैं कई महंगी गाड़ियां

शम्सुद्दीन को महंगी गाड़ियों का शौक है. उनके पास पहले से रेंज रोवर, वोल्वो, महिंद्रा थार और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियां हैं. अब BMW M4 कॉम्पिटिशन भी उनके कार कलेक्शन में शामिल हो गई है.

bardhaman Son scores well ninth half yearly exams father gifts BMW worth 2 crore

उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट की भी एक खास बात है. कई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी तीन अंक 555 हैं. यह वही नंबर है, जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की गाड़ियों के साथ भी जोड़ा जाता है.

Advertisement

शम्सुद्दीन अपनी इस कामयाबी का श्रेय ऊपरवाले को देते हैं. उनका कहना है कि यह सब उसी की मेहरबानी से मुमकिन हुआ है.

BMW मिल गई, लेकिन अभी खुद नहीं चला पाएगा बेटा

तलहा के लिए यह तोहफा किसी सपने के सच होने जैसा है. हालांकि, अभी वह इस कार को खुद नहीं चला सकता. उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है.

bardhaman Son scores well ninth half yearly exams father gifts BMW worth 2 crore

तलहा का कहना है कि फिलहाल वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है. उसने हफ्ते में एक दिन इस कार में बैठने का प्लान बनाया है. उस दिन पिता गाड़ी चलाएंगे और वह बगल वाली सीट पर बैठकर सफर का मजा लेगा.

शम्सुद्दीन के मुताबिक, वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं. कई बार वह बिना किसी को बताए चुपचाप लोगों की हेल्प करते हैं. फिलहाल उनके बेटे को मिला यह महंगा तोहफा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अहमदाबाद से सूरत तक कैसे हैं दिवाली की तैयारियां, देखें गुजरात आजतक |
    गाजियाबाद: वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर जोरदार ब्लास्ट... शीशे टूटे, दीवार में भी दरार |
    नौवीं क्लास की हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाया बेटा, पिता ने गिफ्ट कर दी 2.30 करोड़ की BMW, कभी मुंबई में थे लाइटमैन |
    80 साल की उम्र, सिर में चोट और टूटा पैर... ठेले पर घर पहुंचे बुजुर्ग, बिहार की दर्दनाक तस्वीर |
    Aloo Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं कुरकुरा आलू चीला, बच्चे-बड़े सभी मांग-मांगकर खाएंगे |
    'विलय का सवाल ही पैदा नहीं होता...', NCP के एक होने की अटकलों पर अनिल देशमुख की दो टूक |
    देवा शरीफ से चुनावी इतिहास तक, जानिए बाराबंकी जिले की पूरी पहचान |
    'फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ तनाव में', बोले विद्युत जामवाल, अपने वायरल वीडियो पर भी की बात |
    शख्स ने पत्नी समेत ससुराल के 7 लोगों का क्यों कर दिया कत्ल? देखें वारदात |
    Shukra Margi 2026: नौकरी, पैसा और तरक्की... दिवाली के बाद शुक्र की कृपा से इन 4 राशियों को मिलेगा सबकुछ!
    Advertisement