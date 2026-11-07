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'फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ तनाव में', बोले विद्युत जामवाल, अपने वायरल वीडियो पर भी की बात

मुंबई में अपनी कार पर बंदूकधारी द्वारा गोली चलाए जाने के बाद विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ तनाव में हैं, लेकिन वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

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टाइगर पर बोले विद्युत जामवाल (Photo: Instagram/ @mevidyutjammwal)
टाइगर पर बोले विद्युत जामवाल (Photo: Instagram/ @mevidyutjammwal)

मुंबई के जुहू में एक फुटबॉल मैदान के पास टाइगर श्रॉफ पर गोली चलने के बाद, एक्टर विद्युत जामवाल उन लोगों में से सबसे पहले थे जिन्होंने टाइगर के समर्थन में एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में, विद्युत ने उन लोगों की आलोचना की जो टाइगर की मदद के लिए आगे नहीं आए, हमलावरों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, या घटना को रिकॉर्ड करने के अलावा कुछ और नहीं किया.

अब हाल ही में एक बातचीत में, विद्युत ने बताया कि घटना के बाद उनकी टाइगर से क्या बात हुई और उन्होंने यह वीडियो क्यों शेयर किया.

विद्युत ने क्या कहा?
रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, विद्युत ने बताया कि उन्होंने टाइगर को सलाह दी कि वे इस गोलीबारी की घटना के बाद खुद को सीमित न करें और फुटबॉल खेलना न छोड़ें. जब उनसे पूछा गया कि घटना के बाद टाइगर की हालत कैसी है, तो विद्युत ने कहा, 'वह ठीक हैं, लेकिन तनाव में जरूर हैं. मैंने उनसे कहा कि बहुत कम लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां कोई उनके चेहरे पर गोली चला दे. ऐसा तो सेना में होता है. इसलिए, यह कोई सामान्य अनुभव नहीं हो सकता.'

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उन्होंने आगे कहा, 'कोई भी इस अनुभव को पूरी तरह समझ नहीं सकता, और न ही कोई यह कह सकता है कि ऐसी स्थिति में किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए. वह तनाव में हैं, और उनके पास ऐसा महसूस करने की पूरी वजह भी है. मैंने टाइगर से कहा कि उनका तनाव में होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए यह कोई आम बात नहीं है. फिर भी, वह ठीक हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.'

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वीडियो पोस्ट क्यों किया?
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने वीडियो क्यों पोस्ट किया, तो विद्युत ने बताया कि वह इस बात से नाराज थे कि टाइगर की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, जबकि वहां मौजूद कई लोगों ने इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया था. उन्होंने कहा, 'हम बात कर रहे थे और जब उन्होंने मुझे अपना वह पूरा अनुभव बताया - कि कैसे उन्होंने खुद को अपने आस-पास के सभी लोगों से अलग कर लिया था - तो मुझे बहुत गुस्सा आया. मेरे मन में सबसे पहले यही खयाल आया कि हमारे देश की यही तो समस्या है. कोई कुछ करता ही नहीं है. अब आप कह सकते हैं कि उनके पास बंदूक थी... लेकिन मेरा सोचना था कि किसी को तो आगे आना चाहिए था, हमारे हीरो कहां से सामने आएंगे? मैंने टाइगर से कहा कि उनके ड्राइवर को उसे कुचल देना चाहिए था, या कोई रिक्शा वाला ही आगे आ जाता. मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब के सब भाग जाएंगे. बस एक हीरो की बात थी. मेरा सवाल यही था कि कोई आगे क्यों नहीं आया? वहां 100 कैमरे लगे थे. सबके पास वीडियो था, लेकिन किसी ने कुछ करने की कोशिश तक नहीं की. इसी बात पर मुझे गुस्सा आया और इसीलिए मैंने वह वीडियो पोस्ट किया.'

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टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग 
18 अक्टूबर को, मुंबई के जुहू इलाके में फुटबॉल खेलकर लौट रहे टाइगर श्रॉफ की कार पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग कर दी. खबरों के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग आए और उनकी गाड़ी पर कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद वे फरार हो गए. टाइगर को गोली नहीं लगी, लेकिन उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक राहगीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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