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Kalpa Village Himachal Pradesh: ऋषिकेश-मसूरी नहीं, हिमाचल के इस गांव में बिताएं अपना वीकेंड, हर पल होगा यादगार

Kalpa Village Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की कल्पा एक ऐसी खूबसूरत जगह है, जहां ऊंचे पहाड़, सेब के बगीचे और शांत वातावरण आपका मन मोह लेंगे. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं तो वीकेंड पर यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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हिमाचल की इस खूबसूरत जगह पर मिलेगा सुकून (Photo-ITG)
हिमाचल की इस खूबसूरत जगह पर मिलेगा सुकून (Photo-ITG)

Kalpa Village Himachal Pradesh: अगर आप वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन मनाली-शिमला या ऋषिकेश-मसूरी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की कल्पा गांव आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. किन्नौर जिले में स्थित यह छोटा-सा गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां दूर-दूर तक फैले सेब के बगीचे, लकड़ी से बने पारंपरिक घर और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं कल्पा में घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें हैं और यहां क्या कर सकते हैं.

क्यों खास है कल्पा?
कल्पा की सबसे बड़ी खासियत यहां से दिखाई देने वाली किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला है. सुबह और शाम के समय पहाड़ों पर पड़ने वाली सूरज की किरणें यहां के नजारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं. इसके अलावा, गांव में फैले सेब के बगीचे और पारंपरिक किन्नौरी घर यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं.

अगर आपको फोटोग्राफी करना, प्रकृति के बीच समय बिताना या शांत जगहों पर घूमना पसंद है तो कल्पा आपको काफी पसंद आ सकता है. यहां की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी शहर की भागदौड़ से कुछ समय दूर रहने का मौका देती है.

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कल्पा में घूमने की 5 खूबसूरत जगहें

किन्नर कैलाश व्यूपॉइंट
कल्पा आने पर किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला का नजारा देखना न भूलें. यहां से ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. खासकर सुबह के समय यहां से सूर्योदय देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है.

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रोगी गांव
कल्पा के पास स्थित रोगी (रोघी) गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां आप पहाड़ी रास्तों पर घूम सकते हैं और स्थानीय घरों की बनावट देख सकते हैं. फोटोग्राफी पसंद करने वालों को भी यह जगह अच्छी लग सकती है.

सुसाइड पॉइंट
कल्पा के आसपास स्थित सुसाइड पॉइंट अपने ऊंचे पहाड़ी रास्तों और गहरी घाटी के नजारों के लिए जाना जाता है. यहां पहुंचने पर आसपास के पहाड़ों और घाटी की खूबसूरती देखने को मिलती है. हालांकि, यहां घूमते समय सावधानी बरतें और किनारों से दूरी बनाए रखें.

नारायण नागिनी मंदिर
अगर आपको धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूमना पसंद है तो नारायण नागिनी मंदिर जा सकते हैं. यह मंदिर अपनी पारंपरिक किन्नौरी वास्तुकला और लकड़ी पर की गई नक्काशी के लिए जाना जाता है. यहां आपको स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझने का मौका मिलेगा.

हू-बू-लान-कर मठ
कल्पा में स्थित हू-बू-लान-कर मठ यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. शांत वातावरण में स्थित इस मठ में आप स्थानीय बौद्ध परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और कुछ समय शांति से बिता सकते हैं.

कल्पा में क्या-क्या कर सकते हैं?

कल्पा में घूमने के साथ-साथ आप सेब के बगीचों के आसपास टहल सकते हैं. गांव की संकरी गलियों में घूमकर पारंपरिक घरों और स्थानीय जीवन को करीब से देख सकते हैं. अगर मौसम साफ हो, तो रात में आसमान में चमकते तारों को देखना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है.

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इसके अलावा, यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे देखना और पहाड़ों के बीच फोटोग्राफी करना भी आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है.

कल्पा कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग: शिमला एयरपोर्ट एक ऑप्शन है लेकिन यहां से कल्पा तक सड़क यात्रा करनी पड़ती है. यात्रा से पहले उड़ानों और आगे के परिवहन की उपलब्धता जांच लें.

रेल मार्ग: शिमला तक ट्रेन से पहुंचा जा सकता है. इसके बाद कल्पा जाने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना होगा.

सड़क मार्ग: कल्पा तक शिमला और अन्य प्रमुख स्थानों से सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकता है. हालांकि, दिल्ली से कल्पा की दूरी काफी अधिक है, इसलिए यहां घूमने के लिए केवल दो दिन के बजाय थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलना बेहतर होगा.

अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती देखने, शांत वातावरण में समय बिताने और रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेने की सोच रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की कल्पा आपकी अगली ट्रिप का हिस्सा बन सकती है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और स्थानीय संस्कृति आपको एक अलग तरह का यात्रा अनुभव दे सकती है.

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