हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. सालभर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी को खास आध्यात्मिक फल देने वाला व्रत माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है. खास बात यह है कि इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए.

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मोक्षदा एकादशी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 20 दिसंबर, रविवार को रखा जाएगा. यह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने और भगवद्गीता का पाठ करने की परंपरा है.

- एकादशी तिथि शुरू: 19 दिसंबर 2026, रात 10 बजकर 9 मिनट से

- एकादशी तिथि समाप्त: 20 दिसंबर 2026, रात 8 बजकर 14 मिनट तक

- व्रत पारण: 21 दिसंबर 2026, सुबह 7 बजकर 10 मिनट से

मोक्षदा एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा-पाठ के लिए अभिजीत मुहूर्त को शुभ माना गया है. फ्यूचर पंचांग के अनुसार, 20 दिसंबर को पूजा का शुभ समय सुबह 11 बजकर 58 मिनट से दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. इस दौरान भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

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मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि

मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें.

इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनें. इस दिन श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना भी विशेष महत्व रखता है. शाम के समय भगवान की आरती करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी चीजों का दान करें.



मोक्षदा एकादशी पर क्यों मनाई जाती है गीता जयंती?

मोक्षदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी तिथि पर गीता जयंती मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था. इस दिन को उसी दिव्य उपदेश की स्मृति में गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है.

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म, धर्म, भक्ति और जीवन के उद्देश्य से जुड़े उपदेश दिए हैं. इसलिए इस दिन गीता का पाठ और उसके संदेशों को समझना शुभ माना जाता है.

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मोक्षदा एकादशी का धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है. 'मोक्षदा' शब्द का अर्थ ही है मोक्ष प्रदान करने वाली. मान्यता है कि इस दिन व्रत, भगवान विष्णु की आराधना, मंत्र जाप और दान-पुण्य करने से पितरों को भी पुण्य फल प्राप्त होता है.

इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा राजा वैखानस की है. कहा जाता है कि एक बार राजा ने सपने में अपने पिता को कष्ट में देखा. परेशान होकर उन्होंने ऋषि पर्वत से इसका कारण पूछा. ऋषि ने उन्हें मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित करने की सलाह दी. राजा ने विधि-विधान से व्रत किया और उसका फल पिता को अर्पित किया. धार्मिक कथा के अनुसार, इससे उनके पिता को कष्टों से मुक्ति मिली. इसी मान्यता के कारण इस एकादशी को मोक्षदा कहा जाता है.

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