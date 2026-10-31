Offbeat Places to visit in November: नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 5 जगहें, भीड़ से दूर मिलेगा सुकून

Offbeat Places to visit in November: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए अच्छा समय होता है. इस दौरान मौसम में ठंडक आने लगती है और कई जगहों पर घूमने का मजा बढ़ जाता है. ऐसे में लोग छुट्टियों में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं. लेकिन जब भी ट्रिप की बात आती है तो ज्यादातर लोग शिमला, मनाली, गोवा और नैनीताल जैसी मशहूर जगहों को चुनते हैं. इन जगहों पर छुट्टियों और वीकेंड के दौरान काफी भीड़ देखने को मिल सकती है. अगर आप भी इस बार भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो भारत की कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशन चुन सकते हैं.

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यहां आपको पहाड़ों की खूबसूरती, हरे-भरे जंगल, समुद्र की लहरें और गांवों का सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा. अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली से लेकर कर्नाटक के गोकर्ण और उत्तराखंड के धनौल्टी तक, ऐसी कई जगहें हैं जहां आप प्रकृति के करीब कुछ यादगार पल बिता सकते हैं. तो आइए जानते हैं नवंबर में घूमने के लिए भारत की 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप भीड़ से दूर सुकून भरी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं.

1. जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश की एक खूबसूरत जगह है. यहां दूर-दूर तक फैले धान के खेत, हरी-भरी पहाड़ियां और बांस से बने घर देखने को मिलते हैं. शहरों के शोर-शराबे से दूर कुछ दिन शांति से बिताने के लिए यह जगह अच्छी है. यहां की अपातानी जनजाति की संस्कृति और रहन-सहन भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

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नवंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना हो सकता है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखना पसंद है, तो जीरो वैली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां जाने से पहले जरूरी परमिट, सड़क से जुड़ी जानकारी और ठहरने की व्यवस्था जरूर जांच लें.

2. गोकर्ण, कर्नाटक

अगर आप समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो गोकर्ण आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. कर्नाटक में स्थित इस जगह पर खूबसूरत समुद्र तट, नारियल के पेड़ और शांत माहौल देखने को मिलता है. यहां आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं और बीच के आसपास बने कैफे में समय बिता सकते हैं.

गोकर्ण धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. यहां स्थित महाबलेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है. यहां ठहरने के लिए महंगे होटल से लेकर साधारण गेस्टहाउस तक के विकल्प मिल सकते हैं. अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं, तो पहले से होटल बुक करना और खाने-पीने का खर्च तय करना बेहतर रहेगा.

3. चोपता, उत्तराखंड

उत्तराखंड में स्थित चोपता उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो पहाड़ों के बीच शांति से कुछ समय बिताना चाहते हैं. यहां देवदार और रोडोडेंड्रॉन के जंगल, घुमावदार सड़कें और खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं. नवंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी हो सकती है.

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चोपता से तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक के लिए जाया जाता है. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है, तो यह जगह आपको काफी पसंद आ सकती है. हालांकि, नवंबर में यहां जाने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति और ट्रेक से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें. ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ रखें.

4. मावलिननॉन्ग, मेघालय

मेघालय का मावलिननॉन्ग अपनी हरियाली और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. यहां बांस के पेड़, सुपारी के लंबे पेड़, हरे-भरे रास्ते और छोटे झरने देखने को मिलते हैं. प्रकृति के बीच समय बिताने और गांव के शांत माहौल को महसूस करने के लिए यह जगह अच्छी है.

यहां आप आसपास के गांवों में घूम सकते हैं और स्थानीय जीवन को करीब से देख सकते हैं. नवंबर में यात्रा की योजना बनाते समय गुवाहाटी या शिलांग तक पहुंचने के विकल्पों की तुलना करें. इसके बाद सड़क से मावलिननॉन्ग पहुंचा जा सकता है. ट्रैवल से पहले मौसम और स्थानीय परिवहन की जानकारी जरूर लें.

5. धनौल्टी, उत्तराखंड

अगर आप मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वहां की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो धनौल्टी जा सकते हैं. उत्तराखंड में स्थित यह जगह देवदार और ओक के जंगलों से घिरी हुई है. यहां सुबह के समय ठंडी हवा, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और शांत वातावरण देखने को मिलता है.

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धनौल्टी में आप प्रकृति के बीच टहल सकते हैं और आराम से छुट्टियां बिता सकते हैं. यहां से मसूरी भी जाया जा सकता है, लेकिन धनौल्टी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए एक दिन से ज्यादा समय रखना बेहतर रहेगा. यहां जाने से पहले होटल और टैक्सी का किराया पता कर लें, ताकि बजट बिगड़ने से बच सके.

नवंबर में ऑफबीट ट्रिप प्लान करते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप नवंबर में इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं, तो होटल और परिवहन की बुकिंग पहले से कर लें. लोकप्रिय वीकेंड पर कमरों की कीमत बढ़ सकती है. पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े जरूर रखें. वहीं, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा के दौरान जरूरी परमिट और स्थानीय नियमों की जानकारी पहले ले लें.

पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लें. अपने बजट और समय के हिसाब से जगह चुनें, ताकि छुट्टियों में ज्यादा भागदौड़ के बजाय घूमने का पूरा आनंद ले सकें.

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