scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अचानक लाल हो गया दंतेवाड़ा का आसमान, बादलों का रंग देख लोग हैरान, Video वायरल

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अचानक आसमान का रंग लाल नजर आने लगा. बादलों पर भी लालिमा छाई दिखी तो लोग हैरान रह गए. किरंदुल इलाके के इस नजारे के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. चक्रवात अर्नब और मौसम में बदलाव के बीच इस लाल आसमान की चर्चा हो रही है. लेकिन सवाल है कि आखिर बादलों का रंग लाल क्यों दिखाई दिया?

Advertisement
X
दंतेवाड़ा के आसमान का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: ITG)
दंतेवाड़ा के आसमान का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोगों ने आसमान की ओर देखा तो नजारा कुछ अलग था. आसमान में छाए बादल लाल रंग में रंगे नजर आ रहे थे. ऐसा लग रहा था, जैसे किसी ने आसमान पर लाल रंग की चादर डाल दी हो. देखते ही देखते इस नजारे के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. आसमान का रंग क्यों बदला, इसकी असली वजह जानने के लिए मौसम विभाग या संबंधित एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा.

यह नजारा दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाके का है. आसमान और बादलों का रंग अचानक लाल दिखाई देने से लोग हैरान हैं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. कुछ लोग इसे चक्रवात अर्नब के असर से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ मौसम में आए बदलाव को इसकी वजह मान रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

Cyclonic System Effects Trigger Heavy Rain and Strong Winds Alert
यूपी में आसमान से बरसेगी आफत, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट
इटली के पसानो कस्बे के आसमान में दिखा था ये लाल घेरा. (फोटोः वाल्टर बिनोट्टो/फेसबुक)
इटली के आसमान में दिखा रहस्यमयी लाल रंग का घेरा, लोगों को लगा UFO
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नीले रंग के बादलों का रहस्यमयी भंवर. (फोटोः सुबारू टेलिस्कोप)
हवाई द्वीप के ऊपर दिखा रहस्यमयी बादलों का भंवर, हैरान कर देगा ये Video
Mystery of Ghostly Odd Radio Circles: ये है वो हरे रंग का गोला, जो दिखते-दिखते गायब हो जाता है. (फोटोः CSIRO)
अंतरिक्ष में दिखा रहस्यमयी 'भूतिया' गोला, वैज्ञानिक ने बताया क्या चीज है ये
रहस्यमयी अंडा
महिला के घर में दिखा रहस्यमयी 'अंडा', लोगों ने कहा- गलती से भी मत छूना

दरअसल, इन दिनों चक्रवात अर्नब के असर और मौसम में बदलाव की चर्चा है. इलाके में तेज हवाएं चलने, बादलों की आवाजाही और बारिश जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं. इसी बीच किरंदुल के आसमान का लाल रंग लोगों के लिए हैरान होने की वजह बन गया. हालांकि, अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने यह पुष्टि नहीं की है कि बादलों के लाल दिखने की असली वजह क्या थी.

आसमान लाल होने के पीछे विज्ञान क्या कहता है?

Advertisement

इसका जवाब समझने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त को याद कीजिए. आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के वक्त आसमान कई बार लाल, नारंगी या गुलाबी रंग का दिखाई देता है. दरअसल, सूरज की रोशनी कई रंगों से मिलकर बनी होती है. जब यह रोशनी वायुमंडल से गुजरती है, तो नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है.

यह भी पढ़ें: इटली के आसमान में दिखा रहस्यमयी लाल रंग का घेरा, कुछ सेकेंड में गायब... लोगों को लगा UFO

लाल और नारंगी रोशनी अपेक्षाकृत ज्यादा दूर तक पहुंचती है. इसलिए कुछ खास परिस्थितियों में आसमान लालिमा लिए दिखाई देने लगता है. हवा में मौजूद धूल, धुआं, नमी और बादलों की स्थिति भी इस रंग को बदल सकती है, लेकिन किरंदुल में वजह क्या रही, ये अभी तक पक्का नहीं है.

आसमान का रंग देखने वालों को हैरानी, किसानों को फसल की चिंता

एक तरफ किरंदुल के लाल आसमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं. दूसरी तरफ मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. इलाके में धान की कटाई का काम चल रहा है. ऐसे में तेज हवा और बारिश किसानों के लिए परेशानी बन सकती है. खेतों में कटी हुई धान की फसल अगर भीग गई, तो उसे सुखाने और सुरक्षित रखने में मुश्किल हो सकती है. यानी जिस आसमान को देखकर लोग मोबाइल कैमरे निकाल रहे हैं, उसी आसमान से किसानों को अपनी मेहनत की फसल बचाने की चिंता भी सता रही है. फिलहाल किरंदुल के लाल बादलों की तस्वीरें वायरल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सरदार पटेल ने 1,218 दिनों में कर दिखाया वो काम, जिसे दुनिया असंभव मानती थी', एकता दिवस पर बोले अमित शाह |
    इजरायली चुनाव में विदेशी दखल की जांच में मोसाद की एंट्री, कतर-तुर्की ने आरोपों पर ये कहा |
    UP की पहली वंदे भारत स्लीपर की आज लॉन्चिंग, देखें रूट-टाइमिंग-स्टॉपेज |
    नोएडा में अब एंबुलेंस के लिए पहले से खाली होगा रास्ता! पुलिस ने बनाया खास प्लान, जारी किया हेल्पलाइन नंबर |
    हापुड़: खेत जोतने को लेकर विवाद में ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास, VIDEO वायरल |
    Rule Change 1st November: LPG सिलेंडर के दाम से Toll पास तक, कल से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव |
    99 साल की हैं मनोज तिवारी की मां, TV पर पहली बार दिखीं-बेटे संग गाया गाना, हुईं भावुक |
    UP में पुलिस पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग! कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल! |
    Bank Holidays: नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट |
    KGMU धर्मांतरण केस: STF ने प्रोफेसरों को पाया दोषी, डॉ. रमीज पर चौंका देने वाले खुलासे
    Advertisement