scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Best Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से 2 दिन के ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, अपनों के साथ बिताएं सुकून के पल

Best Weekend Getaways from Delhi: अगर आप डेली लाइफ की भागदौड़ से ब्रेक लेकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो दिल्ली के पास मौजूद ये 5 खूबसूरत जगहें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. यहां आप पहाड़ों, हरियाली और शांत माहौल के बीच दोस्तों, परिवार या अकेले सुकून के पल बिता सकते हैं.

Advertisement
X
दिल्ली के पास मौजूद हैं ये 5 सुकून भरी जगहें (Photo- ITG)
दिल्ली के पास मौजूद हैं ये 5 सुकून भरी जगहें (Photo- ITG)

Best Weekend Getaways from Delhi: रोजाना की भागदौड़, काम का दबाव और शहर के शोर-शराबे के बीच कई बार मन करता है कि कुछ दिन ऐसी जगह पर बिताए जाएं, जहां शांति हो और मन को सुकून भी मिले. खासकर वीकेंड पर कहीं घूमने का मौका मिल जाए, तो क्या कहने! ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और कुछ समय के लिए भीड़भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. दिल्ली के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप दोस्तों, परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं. यहां आपको पहाड़ों की खूबसूरती देखने, हरियाली के बीच समय बिताने और डेली लाइफ की टेंशन से दूर रहने का मौका मिलेगा. तो आइए जानते हैं दिल्ली के पास मौजूद ऐसी 5 जगहों के बारे में, जहां आप वीकेंड पर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

मुक्तेश्वर (उत्तराखंड)
अगर आपको पहाड़, हरियाली और शांत माहौल पसंद है तो मुक्तेश्वर घूमने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. यहां चारों तरफ हरे-भरे जंगल, फल के बगीचे और हिमालय के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यहां आप प्रकृति के बीच टहल सकते हैं और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिता सकते हैं. शांत माहौल और सुहावना मौसम इस जगह को छुट्टियां बिताने के लिए खास बनाते हैं.

ऋषिकेश (उत्तराखंड)
ऋषिकेश को योग और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है लेकिन यहां सुकून के पल बिताने के भी कई मौके मिलते हैं. आप गंगा किनारे बैठकर समय बिता सकते हैं या शाम के समय गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं. यहां का प्राकृतिक नजारा और नदी का शांत वातावरण मन को सुकून देगा. अगर आप कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो पर सख्ती की तैयारी है (Photo-Representational)
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सख्ती, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है (Photo: PTI)
जंजीरों से जुड़े बैरिकेड्स... CJP प्रोटेस्ट से पहले छावनी बनी दिल्ली
delhi police body worn cameras
बॉडी वॉर्न कैमरों को लेकर चर्चा में क्यों है Delhi Police?
delhi metro alert 57 stations gate closure
CJP Protest: DMRC को दिल्ली पुलिस का सख्त निर्देश
CJP को जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति (Photo: PTI)
CJP को प्रोटेस्ट की क्यों नहीं मिली इजाजत? दिल्ली पुलिस ने बताया
Advertisement

नाहन (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा नाहन एक खूबसूरत और शांत जगह है. यहां की हरियाली, साफ-सुथरा माहौल और सुंदर सड़कें घूमने का अलग अनुभव देती हैं. यहां आप झीलों और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं. अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों के बजाय किसी शांत डेस्टिनेशन पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो नाहन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

नीमराना (राजस्थान)
अगर आप इतिहास और लग्जरी का अनुभव एक साथ लेना चाहते हैं तो राजस्थान का नीमराना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यहां मौजूद नीमराना फोर्ट पैलेस अपनी ऐतिहासिक बनावट और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. आप यहां किले की खूबसूरती देख सकते हैं, आसपास के नजारों का आनंद ले सकते हैं और किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में ठहरकर छुट्टियों को खास बना सकते हैं. शहर से कुछ समय दूर बिताने के लिए यह जगह अच्छी है.

कसौली (हिमाचल प्रदेश)
कसौली हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने शांत माहौल और पुराने जमाने की इमारतों के लिए जाना जाता है. यहां चीड़ के पेड़ों से घिरे रास्तों पर टहलना और पहाड़ियों के सुंदर नजारे देखना आपको अच्छा अनुभव दे सकता है. यहां की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी और सुहावना मौसम शहर की भागदौड़ से राहत दिला सकता है. अगर आप शांति के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो कसौली घूमने का प्लान बना सकते हैं.

Advertisement

अगर आप रोजाना की भागदौड़ से ब्रेक लेना चाहते हैं तो दिल्ली के आसपास मौजूद इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं. यहां आपको प्रकृति के करीब समय बिताने, खूबसूरत नजारे देखने और कुछ पल सुकून से गुजारने का मौका मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लॉन्च हुई नई Toyota Fortuner Leader... इतने रुपये है कीमत |
    बागपत में रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक |
    हूतियों पर हमले के लिए PAK कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है? F-16 पर तो अमेरिका का प्रतिबंध है |
    कौन हैं नावी पिल्लई? जिन्हें मिला शांति का नोबेल पुरस्कार |
    फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए धड़का पाक PM शहबाज शरीफ का दिल, बोले- एक नोबेल तो बनता है |
    बाबर-रिजवान की होगी वापसी? पाकिस्तान के नए T20 कप्तान साहिबजादा फरहान ने दिया बड़ा बयान, बोले-उनके लिए दररवाजे... |
    'मौत के बाद गुनाह मिट जाते हैं?' नाना पाटेकर पर संध्या मृदुल का क्रिप्टिक पोस्ट, तनुश्री को किया सपोर्ट |
    लद्दाख में शुरू हुई भारत की पहली स्नो लेपर्ड सफारी... गाड़ी में बैठकर बर्फीले पहाड़ों में देख सकेंगे हिम तेंदुआ |
    दिल्ली से अहमदाबाद तक ज्ञानेश कुमार के ख‍िलाफ संग्राम, देखें गुजरात आजतक |
    Nana Patekar के निधन पर फूटा तनुश्री का गुस्सा, मीटू विवाद का दर्द एक बार फिर छलका
    Advertisement