Best Water Sports Destinations: एडवेंचर और मस्ती के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 5 जगहें, ट्रैवल लिस्ट में जरूर करें शामिल

Best Water Sports Destinations: भारत अपनी खूबसूरत भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है. यहां पहाड़, समुद्र, नदियां और द्वीप, हर तरह की जगह देखने को मिलती है. यही वजह है कि एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए भी देश में कई शानदार डेस्टिनेशन मौजूद हैं. अगर आपको पानी से जुड़े एडवेंचर पसंद हैं तो भारत की कई जगहों पर आप अपनी ट्रिप को रोमांचक बना सकते हैं.

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कहीं तेज बहती नदी में रिवर राफ्टिंग का रोमांच मिलता है तो कहीं समुद्र की लहरों के बीच स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग का मजा लिया जा सकता है. अगर आप भी अपनी अगली ट्रिप में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

ऋषिकेश

उत्तर भारत में एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच ऋषिकेश काफी फेमस है. यहां गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का मजा लिया जा सकता है. पहाड़ों से घिरा यह शहर योग और आश्रमों के लिए भी जाना जाता है. एडवेंचर के साथ शांति और प्रकृति का आनंद लेने के लिए भी यह जगह पसंद की जाती है.

कब जाएं: रिवर राफ्टिंग के लिए सितंबर के आखिर (मानसून के तुरंत बाद) से लेकर 30 जून तक का समय अच्छा माना जाता है. हालांकि, मौसम और नदी की स्थिति के आधार पर राफ्टिंग ऑपरेशन में बदलाव हो सकता है.

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गोवा

गोवा को भारत के सबसे लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन में गिना जाता है. यहां समुद्र के किनारे घूमने के साथ कई तरह के वॉटर स्पोर्ट्स भी किए जा सकते हैं. पैरासेलिंग, सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज एडवेंचर पसंद करने वालों को काफी पसंद आती हैं.

कब जाएं: समुद्री वॉटर स्पोर्ट्स के लिए अक्टूबर से मई के बीच का समय अच्छा रहता है. इस दौरान मौसम और समुद्र की स्थिति आमतौर पर बेहतर रहती है.

विशाखापट्टनम

आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम भी वॉटर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां समुद्र में स्कूबा डाइविंग का अनुभव लिया जा सकता है. अगर आप पहली बार डाइविंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग और क्लासेज के विकल्प भी मिलते हैं.

कब जाएं: स्कूबा डाइविंग या समुद्र से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और समुद्र की स्थिति जरूर चेक करें. खासकर मानसून के दौरान समुद्री गतिविधियां मौसम पर निर्भर कर सकती हैं.

जांस्कर, लद्दाख

अगर आपको पहाड़ों के साथ एडवेंचर पसंद है तो जांस्कर एक खास जगह हो सकती है. यहां जांस्कर नदी में व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग का रोमांच लिया जा सकता है. नदी के तेज बहाव और आसपास के खूबसूरत पहाड़ी नजारे इस अनुभव को और खास बना देते हैं.

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कब जाएं: राफ्टिंग के लिए गर्मियों का मौसम बेहतर रहता है. जांस्कर में रिवर राफ्टिंग के लिए जुलाई से सितंबर तक का समय बताया जाता है, जबकि पूरे जांस्कर क्षेत्र में सड़क से पहुंच के लिए जून से सितंबर का समय रहता है.

अंडमान आइलैंड्स

समुद्र के बीच एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. यहां स्कूबा डाइविंग सबसे लोकप्रिय वॉटर एक्टिविटीज में से एक है. खासतौर पर हैवलॉक और नील आइलैंड के आसपास समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया देखने का मौका मिलता है.

कब जाएं: स्कूबा डाइविंग और दूसरे वॉटर स्पोर्ट्स के लिए अक्टूबर से मई का समय अच्छा रहता है. इस दौरान समुद्र अपेक्षाकृत शांत और पानी के अंदर विजिबिलिटी बेहतर रहती है.

अगर आपको अपनी छुट्टियों में सिर्फ घूमना नहीं बल्कि कुछ रोमांचक अनुभव भी लेना है तो भारत की इन जगहों को अपने ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी वॉटर स्पोर्ट को करने से पहले मौसम, समुद्र या नदी की स्थिति, स्थानीय नियम और सेफ्टी गाइडलाइंस जरूर चेक करें.

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