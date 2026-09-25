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Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से 3-6 घंटे की दूरी पर हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, कम खर्च में ही बनेंगे यादगार पल

Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली के आस-पास कई ऐसी जगहें हैं जहां आप बिना छुट्टी लिए दो दिन में अपने वीकेंड पर आराम से घूम सकते हैं. इन जगहों पर आपको पहाड़, जंगल, ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक स्थल देखने को मिलेगा. यहां आप शांति, प्रकृति और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं.

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दिल्ली से 6 घंटे के अंदर घूम आएं ये 5 जगहें (Photo- ITG)
दिल्ली से 6 घंटे के अंदर घूम आएं ये 5 जगहें (Photo- ITG)

Weekend Getaways from Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. दिल्ली से कुछ ही दूरी पर ऐसी कई खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं, जहां आप महज 2 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं. यहां आपको पहाड़, जंगल और ऐतिहासिक इमारतों से लेकर धार्मिक स्थल तक देखने को मिलेंगे. ऐसे में अगर आप भी वीकेंड पर शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो इन जगहों का प्लान बना सकते हैं.

कसौली (हिमाचल प्रदेश)
कसौली, दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं. अगर आप पहाड़ों के बीच शांति और सुकून चाहते हैं तो कसौली एक बेहतरीन जगह है. यहां देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरी पहाड़ियां, खूबसूरत रास्ते और शांत माहौल आपका मन खुश कर देंगे. आप यहां गिल्बर्ट ट्रेल पर घूमने के साथ मंकी पॉइंट से आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं.

नीमराना (राजस्थान)
नीमराना, दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं. दिल्ली से कम समय में घूमने के लिए नीमराना एक बढ़िया जगह है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण नीमराना फोर्ट पैलेस है जो अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां आप पुराने किले को देखने के साथ खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. एडवेंचर पसंद है तो जिपलाइनिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं.

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जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड)
जिम कॉर्बेट, दिल्ली से करीब 245 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं. अगर आपको जंगल और वाइल्डलाइफ पसंद है, तो जिम कॉर्बेट का प्लान बनाया जा सकता है. यहां जंगल सफारी के दौरान आपको कई तरह के जंगली जानवर और पक्षी देखने का मौका मिल सकता है. प्रकृति के बीच समय बिताने और शहर की भीड़भाड़ से दूर रहने के लिए यह जगह अच्छी है.

आगरा (उत्तर प्रदेश)
आगरा, दिल्ली से करीब 230 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं. वीकेंड ट्रिप के लिए आगरा भी एक अच्छा ऑप्शन है. यहां आप दुनिया की मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में शामिल ताजमहल को देख सकते हैं. इसके अलावा आगरा का किला और मेहताब बाग भी घूमने लायक जगहें हैं. इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों को आगरा पसंद आ सकता है.

वृंदावन (उत्तर प्रदेश)
वृंदावन, दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं. अगर आप वीकेंड पर धार्मिक और शांत जगह घूमना चाहते हैं, तो वृंदावन जा सकते हैं. भगवान कृष्ण से जुड़ी इस नगरी में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. यहां का भक्तिमय माहौल और यमुना किनारे का वातावरण आपको सुकून का एहसास करा सकता है. परिवार के साथ घूमने के लिए भी वृंदावन का प्लान बनाया जा सकता है.

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