Delhi places to visit in winter: दिल्ली की सर्दी में घूमने का अपना ही अलग मजा होता है, क्योंकि तपती गर्मी में कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही शरीर पसीने से भर जाता है. इसी वजह से नवंबर से मार्च के महीने में लोग दिल्ली की सैर करना बेस्ट मानते हैं. इस मौसम में न तो तेज धूप चुभती है और नहीं जल्दी थकान महसूस होती है और दिल्ली की नई जगहों की खूबसूरती भी इस मौसम में बढ़ जाती है.

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सर्दियों में अगर आप अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे है तो इन जगहों पर जरूर जाए. ठंड के दिनों में इन जगहों पर आपको एक अलग ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा. बच्चे हो या बड़े इन जगहों पर जाकर सब खुश हो जाएंगे और हर संडे घूमाने लेकर जाने की बात कहेंगे. आइए दिल्ली की ऐसी ही कुछ शानदार जगहों के बारे में बताते हैं.

इंडिया गेट

सर्दियों में इंडिया गेट घूमने की बेस्ट जगह नहीं है, क्योंकि मौसम सुहाना और सैर करने के लिए सही होता है. हल्की धूप में स्मारक की खूबसूरती दोगुना बढ़ जाती है. इंडिया गेट पर लोग फैमिली ट्रिप, पिकनिक और नाइट वॉक करने जाते हैं और ठंड में घूमने का सुकून ही अलग होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया गेट में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं लगती है और आप वहां आराम से फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं. यहां पर अमर जवान ज्योति को देखना भी काफी शांति भरा होता है.

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लौधी गार्डन

सर्दियों में आप लौधी गार्डन भी जा सकते हैं, यहां आपको सिकंदर लोदी का मकबरा और मोहम्मद शाह का मकबरा जैसे ऐतिहासिक मकबरे देखने को मिलेंगे. इसके अलावा हल्की धूप में हरियाली के बीच बैठना और ठहलना भी काफी सुकून भरा होता है. कलरफुल फूल और पक्षियों को आप यहां निहार सकते हैं, यहां का शांत माहौल उन लोगों को बहुत पसंद आता है जो रोजाना की भीड़भाड़ और थकान भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं. यह सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है और कोई एंट्री फीस भी नहीं लगती है.

सुंदर नर्सरी

दिल्ली की एक जगह पिछले कुछ समय से लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुई है, जिसका नाम सुंदर नर्सरी है. इस जगह में लोग ज्यादातर पिकनिक मनाने और फोटोग्राफी के लिए आते हैं. इस जगह की खूबसूरती और सुकून से भरा माहौल आपके संडे को मजेदार बना सकती है, यहां पर सुंदर बुर्ज और लक्कड़वाला बुर्ज को देखते हुए सुंदर नर्सरी में सैर करें.सजावटी झीलों और फूलों की क्यारियों के किनारे सर्दियों में परिवार के साथ पिकनिक मनाएं. सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक आप यहां एन्जॉय कर सकते हैं. यहां पर एंट्री के लिए बच्चों की 25 रुपये और बड़ों के लिए 50 रुपये फीस लगती है.

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हुमायूं का मकबरा

ठंड में हुमायूं का मकबरा घूमने में एक शांत और ताजगी भरा एक्सपीरियंस मिलता है, जो इसे दिल्ली के सबसे सुंदर ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाता है. सुहावना मौसम आपको इसके भव्य मुगल गार्डन, ऐतिहासिक इमारतों और सुव्यवस्थित रास्तों पर आराम से घूमने का मौका देता है. आप सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बने मकबरे की सुंदरता का मजा ले सकते हैं, जो अपनी फारसी शैली के लिए फेमस है. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप यहां पर समय घूम सकते हैं और खासकर रात के समय जब मकबरा रौशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है.भारतीयों के लिए 40 रुपये और विदेशी लोगों के लिए 600 रुपये फीस लगती है.

चिड़िया घर

अगर आप बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का सुहावना मौसम गर्मियों की उमस से दूर विशाल परिसर में सैर करने के लिए आरामदायक होता है. यहां शेर, सफेद बाघ, गैंडे, हाथी, हिरण और कई पक्षी-जानवर देख सकते हैं. इस मौसम में जानवर भी अंदर घूमते हुए दिखते हैं, जिससे उनकी फोटो क्लिक करना भी आसान हो जाता है. सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक आप यहां पर घूम सकते हैं, सोमवार को यह जगह बंद रहती है.हालांकि यहां पर एंट्री की फीस देनी होती है.

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