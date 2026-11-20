स्वदेशी कंपनी Lava ने Lava Smart 4 Pro लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और मजबूत बॉडी का दावा किया गया है. इसकी कीमत ₹10,999 रखी गई है. हालांकि, कम कीमत में बड़ी बैटरी देने के लिए कंपनी ने कुछ जगह समझौते भी किए हैं. मसलन, फोन में 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलती और कैमरा सेटअप भी काफी साधारण है.

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बजट स्मार्टफोन खरीदने वालों के सामने अक्सर एक जैसी परेशानी होती है. कम कीमत में फोन चाहिए, जिसकी बैटरी लंबे समय तक चले, स्क्रीन अच्छी हो और रोजमर्रा के काम भी आसानी से हो जाएं. Lava Smart 4 Pro इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बाजार में आया है. कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है जो ऑनलाइन खरीदारी के बजाय दुकान से फोन खरीदना पसंद करते हैं.

₹10,999 कीमत, सिर्फ एक वेरिएंट में उपलब्ध

Lava Smart 4 Pro की भारत में कीमत ₹10,999 है. यह फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में आता है. इसे ब्लू और गोल्ड कलर वेरिएंट्स में खरीदा जा सकता है. फिलहाल इसकी बिक्री कंपनी के ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क के जरिए की जा रही है. यानी इसे खरीदने के लिए आपको Lava के ऑफिशियल स्टोर या रिटेलर के पास जाना होगा.

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कंपनी फोन के साथ एक साल की हैंडसेट वारंटी और छह महीने की एक्सेसरीज वारंटी दे रही है. इसके अलावा Lava की Free Service @ Home सुविधा भी मिलती है, जिसके तहत ग्राहक घर से ही सर्विस सपोर्ट ले सकते हैं.

7,000mAh की बैटरी

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की बैटरी है. इस कीमत में इतनी बड़ी बैटरी इसे उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प बना सकती है जो दिनभर फोन पर वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या लगातार कॉल करते हैं.

Lava का दावा है कि फोन 950 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 748 मिनट तक YouTube वीडियो प्लेबैक दे सकता है. हालांकि, ये कंपनी के बताए आंकड़े हैं. असल इस्तेमाल में बैटरी कितनी चलेगी, यह स्क्रीन की ब्राइटनेस, नेटवर्क, ऐप्स और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा.

फोन में 18W चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिलता है. यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि 7,000mAh की बैटरी बड़ी जरूर है, लेकिन 18W चार्जिंग के साथ इसे पूरी तरह चार्ज होने में समय लग सकता है.

90Hz डिस्प्ले, लेकिन स्क्रीन की क्वालिटी पर समझौता

Lava Smart 4 Pro में 6.75 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. आसान भाषा में समझें तो स्क्रीन पर स्क्रॉल करते समय और मेन्यू बदलते समय मूवमेंट सामान्य 60Hz स्क्रीन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्मूद दिख सकता है.

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लेकिन यहां फुल एचडी स्क्रीन नहीं मिलती. इसका रेजोल्यूशन 720 x 1570 पिक्सल है. ऐसे में अगर आप फोन पर बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं या स्क्रीन की शार्पनेस को प्रायॉरिटी देते हैं, तो इस कीमत में दूसरे ऑप्शन्स से तुलना करना बेहतर होगा. डिस्प्ले में वाटरड्रॉप नॉच भी दिया गया है.

मजबूत बॉडी का दावा, मिला MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन

Lava ने फोन की मजबूती को भी इसकी खासियत बताया है. Smart 4 Pro को MIL-STD-810H ड्रॉप और शॉक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन मिला है. यह सर्टिफिकेशन कुछ तय परिस्थितियों में डिवाइस की मजबूती की जांच से जुड़ा है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फोन पूरी तरह टूटने से सिक्योर है या इसे जानबूझकर बार-बार गिराया जा सकता है.

प्रोसेसर और कैमरा में कितनी ताकत?

फोन में Unisoc T610 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 4GB रैम मिलती है और वर्चुअल रैम के जरिए इसे एक्स्ट्रा 4GB तक बढ़ाने का विकल्प है. स्टोरेज 64GB है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है.

यह कॉन्फिगरेशन कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया और हल्के रोजमर्रा के कामों के लिए बनाया गया है. लेकिन अगर आप भारी गेम खेलते हैं या एक साथ कई बड़े ऐप चलाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

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कैमरे की बात करें तो पीछे 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. कंपनी ने इसमें पोर्ट्रेट, नाइट, पैनोरमा और प्रो मोड जैसे कैमरा फीचर भी दिए हैं. इस कीमत पर कैमरे को फोन की सबसे बड़ी ताकत नहीं कहा जा सकता.

Android 16 और बिना ऐड्स वाले सॉफ्टवेयर का दावा

Lava Smart 4 Pro Android 16 पर चलता है. कंपनी का कहना है कि फोन में गैरजरूरी ऐप्स और ऐड्स नहीं मिलेंगे. बजट फोन में यह बात खास है, क्योंकि कई बार कम कीमत वाले स्मार्टफोन में पहले से कई ऐप इंस्टॉल होते हैं और ऐड्स भी दिखाई देते हैं.

कंपनी ने दो साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देने का वादा किया है. इससे फोन की सुरक्षा से जुड़ी कमियों को ठीक करने में मदद मिल सकती है.

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