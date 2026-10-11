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Best Beaches in India: गोवा जैसी भीड़ नहीं, मिलेगा भरपूर सुकून! भारत के इन 7 बीच पर बिताएं छुट्टियां

Best Beaches in India: अक्टूबर-नवंबर में अगर आप गोवा की भीड़ से दूर समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो भारत के इन 7 खूबसूरत बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां आपको साफ नीला पानी, सुनहरी रेत और सूर्यास्त के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे.

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फेस्टिव सीजन में बीच ट्रिप (Photo- ITG)
फेस्टिव सीजन में बीच ट्रिप (Photo- ITG)

Best Beaches in India: अक्टूबर-नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. मानसून के बाद मौसम सुहावना होने लगता है और कई जगहों पर छुट्टियां बिताने का मजा दोगुना हो जाता है. ऐसे में अगर आप इस फेस्टिव सीजन में परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और गोवा की भीड़भाड़ से दूर रहना चाहते हैं तो भारत के कुछ खूबसूरत बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां आपको समुद्र की लहरों, सुनहरी रेत, नारियल के पेड़ों और सूर्यास्त के शानदार नजारों के बीच सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा.

कुछ बीच शांत माहौल के लिए मशहूर हैं तो कुछ अपनी खूबसूरत चट्टानों, साफ नीले पानी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं. तो आइए जानते हैं भारत के ऐसे 7 खूबसूरत बीच के बारे में, जहां आप इस फेस्टिव सीजन परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

राधानगर बीच (अंडमान)
अंडमान के स्वराज द्वीप पर स्थित राधानगर बीच अपनी सफेद रेत, नीले समुद्र और चारों ओर फैली हरियाली के लिए मशहूर है. यहां दूर तक फैला समुद्र तट और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. शहर के शोर-शराबे से दूर कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है. परिवार के साथ समुद्र किनारे टहलने और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए यहां जा सकते हैं.

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वर्कला बीच (केरल)
केरल का वर्कला बीच अपनी ऊंची लाल चट्टानों और अरब सागर के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां समुद्र के किनारे ऊंचाई पर बने कैफे, रेस्टोरेंट और छोटी दुकानें भी हैं. आप यहां समुद्र की लहरों को निहार सकते हैं और शाम के समय परिवार के साथ सैर कर सकते हैं. वर्कला योग, वेलनेस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी जाना जाता है. अक्टूबर के आखिरी दिनों और नवंबर में यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है, हालांकि मौसम की स्थिति पहले जांच लें.

ओम बीच (कर्नाटक)
कर्नाटक के गोकर्ण में स्थित ओम बीच अपनी खास बनावट के लिए मशहूर है. इसका समुद्र तट हिंदू धर्म के पवित्र चिह्न 'ॐ' जैसा दिखाई देता है, इसी वजह से इसका नाम ओम बीच पड़ा. यहां सुनहरी रेत, चट्टानी पहाड़ियां और हरी-भरी वादियां देखने को मिलती हैं. अगर आप परिवार के साथ शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो यह जगह पसंद आ सकती है.

नवंबर में यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है. आप समुद्र किनारे सैर करने के साथ आसपास के हाफ मून और पैराडाइज बीच तक जाने वाले रास्तों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. हालांकि, इन रास्तों पर जाने से पहले उनकी मौजूदा स्थिति और सुरक्षा की जानकारी जरूर लें.

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तारकर्ली बीच (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित तारकर्ली बीच उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों के बजाय शांत जगह पसंद करते हैं. कोंकण तट पर मौजूद इस बीच पर रेत, नारियल के पेड़ और मछुआरों के गांव देखने को मिलते हैं. यहां आप समुद्र किनारे समय बिता सकते हैं और आसपास के गांवों में स्थानीय जीवन को करीब से जान सकते हैं.

तारकर्ली में मालवणी खानपान भी काफी मशहूर है. अगर आप स्थानीय खाने का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यहां के पारंपरिक व्यंजनों को आजमा सकते हैं. समुद्र से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने से पहले मौसम और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों की जानकारी जरूर लें.

मरारी बीच (केरल)
केरल के अलप्पुझा जिले में मरारीकुलम के पास स्थित मरारी बीच शांत माहौल और नारियल के पेड़ों से घिरे समुद्र तट के लिए जाना जाता है. अगर आप छुट्टियों में भागदौड़ से दूर रहकर आराम करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यहां समुद्र के नजारे देखने, बीच पर टहलने और आसपास के मछुआरों के गांवों को जानने का मौका मिलता है.

यहां कई तरह के ठहरने के विकल्प भी मिलते हैं. परिवार के साथ आराम से छुट्टियां बिताने के लिए आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से होटल या रिसॉर्ट चुन सकते हैं.

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भरतपुर बीच (अंडमान)
अंडमान के शहीद द्वीप, जिसे पहले नील द्वीप कहा जाता था, पर स्थित भरतपुर बीच अपने साफ नीले पानी और समुद्री जीवन के लिए मशहूर है. यहां समुद्र का पानी कई जगहों पर उथला रहता है और आसपास मूंगे की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि यह जगह समुद्र के अंदर की दुनिया को करीब से देखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को आकर्षित करती है.

यह बीच फेरी जेट्टी के पास स्थित है, इसलिए द्वीप पर आने-जाने वाले पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है. आप परिवार के साथ समुद्र किनारे समय बिता सकते हैं. स्नॉर्कलिंग या किसी अन्य वॉटर एक्टिविटी का प्लान हो, तो समुद्र की स्थिति और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखें.

कोवलम बीच (केरल)
केरल का कोवलम बीच अपने खूबसूरत समुद्र तट, नारियल के पेड़ों और पर्यटकों के लिए मौजूद सुविधाओं के कारण जाना जाता है. यह तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है और यहां कई समुद्र तट हैं. इनमें लाइटहाउस बीच खास है, जहां लाल और सफेद रंग की धारियों वाला लाइटहाउस देखने को मिलता है.

कोवलम में समुद्र किनारे घूमने के साथ कैफे, रेस्टोरेंट और होटल का भी विकल्प मिलता है. परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आप यहां अपनी पसंद और बजट के अनुसार ठहरने की जगह चुन सकते हैं. यहां पहुंचने से पहले मौसम और समुद्र में नहाने से जुड़े स्थानीय निर्देशों की जानकारी जरूर लें.

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