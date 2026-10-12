सर्दियों में पहली बार गीजर चालू करने से पहले कर लें ये काम, एक छोटी गलती बन सकती है जानलेवा

सर्दियां आते ही घरों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. सुबह नहाने से लेकर बच्चों को तैयार करने तक, गीजर रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है. लेकिन कई घरों में गीजर महीनों तक बंद रहता है और ठंड शुरू होते ही लोग बिना जांच किए उसे चालू कर देते हैं. कई बार ये छोटी से गलती जानलेवा भी बन जाती है.

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गीजर में बिजली, गर्म पानी और दबाव का इस्तेमाल होता है. ऐसे में खराब वायरिंग, पानी का रिसाव, खराब सुरक्षा वाल्व या तापमान कंट्रोल करने वाले सिस्टम में गड़बड़ी होने पर करंट लगने, गर्म पानी से जलने और मशीन खराब होने का खतरा हो सकता है. गैस से चलने वाले गीजर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का खतरा भी रहता है. इसलिए सर्दियों में पहली बार गीजर चालू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सबसे पहले गीजर और उसके आसपास की जांच करें

गीजर कई महीने बंद रहा हो, तो सबसे पहले उसके बाहरी हिस्से, पाइप और बिजली के कनेक्शन को ध्यान से देखें. कहीं पानी टपक तो नहीं रहा, पाइप में दरार तो नहीं है, दीवार पर नमी तो नहीं दिख रही और बिजली के तार कटे या जले हुए तो नहीं हैं. स्विच बोर्ड के आसपास कालापन, जलने की गंध या ढीलापन दिखे तो गीजर चालू न करें.

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अगर गीजर की बॉडी में जंग लगी है, पानी लगातार रिस रहा है या पहले इस्तेमाल के दौरान अजीब आवाज आती थी, तो उसे सीधे चालू करने के बजाय सर्विस टेक्नीशियन से जांच कराएं. मशीन को खोलकर अंदर की वायरिंग या हीटिंग एलिमेंट खुद ठीक करने की कोशिश न करें. गीजर ज्यादा पुराना है तो बिना सर्विसिंग के सीजन में चालू करने से बचें.

इलेक्ट्रिक गीजर में पानी भरने के बाद ही चालू करें

यह सबसे जरूरी सावधानियों में से एक है. इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर को खाली टैंक में चालू करने से हीटिंग एलिमेंट खराब हो सकता है. इसे ड्राई हीटिंग कहा जाता है. इसलिए बिजली चालू करने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि टैंक में पानी भर चुका है.

इसके लिए पानी की सप्लाई चालू करें और गीजर का इनलेट वाल्व खोलें. फिर गर्म पानी वाले नल को खोलकर देखें. जब नल से हवा निकलना बंद हो जाए और लगातार पानी आने लगे, तो आमतौर पर इसका मतलब है कि टैंक भर गया है. इसके बाद पाइप और कनेक्शन में रिसाव की जांच करें. सब ठीक होने पर ही बिजली चालू करें.

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अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पानी सही तरीके से भर रहा है या नहीं, तो गीजर के मैनुअल के मुताबिक काम करें या टेक्नीशियन की मदद लें. खाली या आधे भरे टैंक में गीजर चलाने का जोखिम न लें.

बिजली का स्विच और वायरिंग भी जांचें

गीजर ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला उपकरण है. इसलिए उसका बिजली कनेक्शन सही होना जरूरी है. पुराने या ढीले तार, खराब स्विच, गलत अर्थिंग और पानी के संपर्क में आया बिजली का हिस्सा करंट लगने का खतरा बढ़ा सकता है.

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गीजर के लिए सही क्षमता वाला बिजली कनेक्शन, अच्छी अर्थिंग और करंट लीक होने पर सप्लाई बंद करने वाला सुरक्षा उपकरण होना चाहिए. इसे RCCB या ELCB कहा जाता है. यह बिजली के रिसाव का पता लगाकर सप्लाई काटने में मदद करता है. अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में यह सुरक्षा मौजूद है या ठीक से काम कर रही है, तो किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से जांच कराएं.

अगर गीजर चालू करते ही बिजली का सुरक्षा स्विच गिर जाता है, चिंगारी निकलती है या जलने की गंध आती है, तो उसे बार-बार चालू करने की कोशिश न करें. बिजली की सप्लाई बंद कराकर जांच करवाएं. गीजर या उसके स्विच को गीले हाथों से न छुएं.

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गीजर का सेफ्टी वाल्व क्यों जरूरी है?

स्टोरेज गीजर में पानी गर्म होने पर टैंक के अंदर दबाव बढ़ता है. इस दबाव को सुरक्षित सीमा में रखने के लिए सेफ्टी या प्रेशर-रिलीफ वाल्व दिया जाता है. अगर यह वाल्व खराब हो जाए या बंद हो जाए, तो दबाव बढ़ने पर खतरा पैदा हो सकता है.

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सर्दियों में पहली बार गीजर चालू करने से पहले यह देख लें कि वाल्व और उससे जुड़ा पाइप बाहर से ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं. उसे बंद, मोड़ा या किसी चीज से ढका नहीं होना चाहिए. अगर वाल्व से लगातार पानी टपक रहा है, उसमें जंग लगी है या वह खराब दिखाई देता है, तो गीजर इस्तेमाल करने से पहले सर्विस टेक्नीशियन से जांच कराएं. इस वाल्व को खुद खोलने या उसकी मरम्मत करने की कोशिश न करें.

कई महीनों से बंद है तो सर्विस कब जरूरी है?

अगर गीजर पिछले साल से सर्विस नहीं हुआ है, पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है या इस्तेमाल के दौरान खटखटाने जैसी आवाज आती है, तो सर्दियां शुरू होने से पहले सर्विस कराना बेहतर है. पानी में मौजूद मिनरल्स से टैंक और हीटिंग एलिमेंट पर परत जम सकती है. इससे गीजर की गर्म पानी बनाने की क्षमता कम हो सकती है और बिजली की खपत बढ़ सकती है.

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सर्विस के दौरान टेक्नीशियन टैंक, हीटिंग एलिमेंट, तापमान नियंत्रित करने वाले सिस्टम, सेफ्टी वाल्व और जरूरी बिजली कनेक्शन की जांच कर सकता है. गीजर को खोलकर सफाई करना, अंदर के हिस्सों को बदलना या टैंक खाली करना खुद करने के बजाय ट्रेन्ड टेक्निशियन से कराना सेफ है. सर्विस कितनी बार जरूरी है, यह गीजर के मॉडल, पानी की क्वॉलिटी और कंपनी के निर्देशों पर निर्भर करता है.

गैस वाला गीजर है तो इन बातों को न करें नजरअंदाज

गैस से चलने वाले गीजर में बिजली के अलावा गैस जलने से जुड़ा जोखिम भी होता है. इसे बंद बाथरूम या ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां हवा आने-जाने का रास्ता न हो. गैस जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है. यह जहरीली गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं है. इसकी वजह से सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और गंभीर स्थिति में जान का खतरा हो सकता है.

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गैस गीजर का इस्तेमाल करने से पहले यह देख लें कि हवा आने-जाने के रास्ते और धुआं बाहर निकालने वाला पाइप बंद न हो. अगर गैस की गंध आए, तो गीजर बंद करें और सुरक्षित तरीके से गैस की सप्लाई रोकें. माचिस न जलाएं और बिजली के स्विच न चलाएं. जगह से बाहर निकलकर गैस सेवा या संबंधित एक्सपर्ट से मदद लें. गैस गीजर को बंद बाथरूम में चलाना सुरक्षित नहीं है.

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तापमान बहुत ज्यादा न रखें, बच्चों को भी रखें सुरक्षित

गीजर का पानी बहुत गर्म होने पर त्वचा जल सकती है. बच्चों और बुजुर्गों के मामले में खास सावधानी जरूरी है. गीजर का तापमान अपनी जरूरत के हिसाब से रखें और नहाने से पहले पानी का तापमान जांच लें. छोटे बच्चों को गर्म पानी के नल या गीजर के स्विच के साथ अकेला न छोड़ें.

गीजर को जरूरत से ज्यादा देर तक चालू रखने से बचें. पानी गर्म हो जाने पर उसे बंद कर दें और नहाने से पहले बिजली बंद करना एक्स्ट्रा सावधानी हो सकती है, खासकर अगर घर की वायरिंग पुरानी है या सुरक्षा को लेकर संदेह है. हालांकि, बिजली बंद कर देना खराब अर्थिंग या खराब वायरिंग का विकल्प नहीं है. इन समस्याओं को ठीक कराना जरूरी है.

इन संकेतों को देखकर गीजर तुरंत बंद कर दें

अगर गीजर से जलने की स्मेल आए, बिजली का स्विच बार-बार गिरने लगे, पानी असामान्य रूप से गर्म हो, टैंक या पाइप से भाप निकले, तेज खटखटाहट सुनाई दे या पानी लगातार रिसे, तो उसे इस्तेमाल न करें. बिजली या गैस की सप्लाई सुरक्षित तरीके से बंद करें और विशेषज्ञ से जांच कराएं. गीजर के सुरक्षा सिस्टम को हटाकर या बाईपास करके चलाना खतरनाक हो सकता है.

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