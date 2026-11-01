₹20 हजार से कम में लॉन्च होगा Wobble का नया 5G फोन, टीजर में दिखा शानदार डिजाइन!

अगर आप 20 हजार रुपये से कम में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. स्मार्टफोन ब्रांड Wobble जल्द ही अपना नया फोन Wobble Speed 5G लॉन्च कर सकता है.

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कंपनी ने इस फोन का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें इसके डिजाइन की झलक देखने को मिली है. उम्मीद है कि फोन को 20 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अभी इसकी कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है.

फोन के डिजाइन में क्या मिलेगा खास?

Wobble Speed 5G के टीजर में फोन का बैक पैनल दिखाई दिया है. इसका डिजाइन पिछले मॉडल Wobble One से अलग नजर आता है. फोन के पीछे गोल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरे और एक LED फ्लैश देखने को मिलते हैं.

इसके अलावा, फोन का रेड कलर वेरिएंट भी सामने आया है. फोन के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं. कंपनी ने अभी फोन के फ्रंट डिजाइन और डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी नहीं दी है.

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प्रोसेसर और कैमरे को लेकर क्या पता चला?

अब बात करते हैं फोन के फीचर्स की. कंपनी ने अभी तक Wobble Speed 5G के प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले की पूरी जानकारी शेयर नहीं की है. फोन में कितनी RAM और स्टोरेज मिलेगी, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है.

ऐसे में अभी यह कहना मुश्किल है कि फोन पर गेमिंग करने और मल्टीटास्किंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. इन सभी फीचर्स की जानकारी फोन लॉन्च होने के बाद ही सामने आएगी.

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20 हजार रुपये से कम होगी कीमत?

Wobble Speed 5G को 20 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. अगर कंपनी इस कीमत पर अच्छे फीचर्स देती है, तो फोन की टक्कर Redmi, Realme, iQOO और Samsung जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन से हो सकती है.

बता दें कि कंपनी ने नवंबर 2025 में अपना पहला स्मार्टफोन Wobble One लॉन्च किया था. अब Wobble Speed 5G के साथ कंपनी स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.

फिलहाल फोन की कीमत, लॉन्च डेट और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. ऐसे में अगर आप नया 5G फोन खरीदने वाले हैं, तो इस फोन की लॉन्चिंग पर नजर रख सकते हैं.



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