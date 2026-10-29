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बागपत में बिजली के तार चुराने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 1 लाख के इनामी दो बदमाश पकड़े गए, एक को लगी गोली

यूपी के बागपत में बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग की तलाश के दौरान नोएडा STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस के मुताबिक, फायरिंग के दौरान 50 हजार रुपये का इनामी नीरज भभीसा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मनोज गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की जानकारी जुटा रही है.

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नोएडा एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़. (Photo: Screengrab)
नोएडा एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़. (Photo: Screengrab)

यूपी के बागपत में बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग की तलाश कर रही नोएडा STF और स्थानीय पुलिस की टीम का दो आरोपियों से सामना हो गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों तरफ से गोलियां चलीं, जिसमें 50 हजार रुपये का इनामी नीरज भभीसा घायल हो गया. उसका साथी मनोज भी गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों पर कुल एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड और गैंग के दूसरे सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.

घायल बदमाश की पहचान शामली के नीरज भभीसा के रूप में हुई है. दूसरे आरोपी का नाम मनोज है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. यानी पुलिस ने कुल एक लाख रुपये के इनामी दो आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में बिजली के तार चोरी करने वाला एक गैंग एक्टिव था. पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग के सदस्य फिर से इलाके में चोरी की वारदात करने की तैयारी में हैं.

सूचना मिलने के बाद नोएडा STF और बागपत पुलिस की टीम ने संदिग्ध बदमाशों की तलाश शुरू की. टीम ने इलाके में घेराबंदी की, ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके. 

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इसी दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना-सामना हो गया. पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में नीरज भभीसा घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया. वहीं, उसके साथी मनोज को भी घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, घायल आरोपी नीरज भभीसा शामली जिले का रहने वाला है. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. दूसरे आरोपी की पहचान मनोज के रूप में हुई है. उस पर भी 50 हजार रुपये का इनाम था. मुठभेड़ में घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

बागपत के एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि बागपत पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने 50-50 हजार रुपये के इनामी दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें नीरज भभीसा गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मनोज है. एसपी के मुताबिक, दोनों लंबे समय से एक्टिव थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बिजली के तार चोरी करने की वारदातों में उनकी क्या भूमिका रही है और इस गैंग से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जांच कर रही है.

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