दिल्ली रैली के लिए हमें ट्रेन ही नहीं दी, हजारों लोग तैयार... कांग्रेस ने लगाया सरकार पर आरोप

दिल्ली में 1 नवंबर को INDIA ब्लॉक की रैली होने जा रही है. इसमें शामिल होने के लिए कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने दावा किया है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए बेंगलुरु से ट्रेन बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल सकी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बस और फ्लाइट से दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी है.

और पढ़ें

हरिप्रसाद ने बताया कि पार्टी ने ट्रेन से सफर करने का विकल्प तलाशा था. लेकिन ट्रेन उपलब्ध नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं को दूसरे साधनों से यात्रा करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अब बस और हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच रहे हैं. पार्टी की कोशिश है कि कर्नाटक से ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हों.

ट्रेन नहीं मिली तो बस और फ्लाइट से जाएंगे कार्यकर्ता

बीके हरिप्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पहुंचने के लिए अलग-अलग साधनों का सहारा लिया है. उन्होंने कहा कि जब बेंगलुरु से ट्रेन बुक करने की कोशिश की गई, तो उन्हें ट्रेन आवंटित नहीं की गई. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बस और फ्लाइट से यात्रा शुरू कर दी.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On Nov 1 INDIA bloc rally, KPCC President B.K. Hariprasad says, "...We tried to book a train in Bengaluru, but they have not allotted any train for us. That is why our workers have started traveling by flight and bus—adopting all available modes of transport. Thousands of people from Karnataka will be there in Delhi..." — ANI (@ANI) October 29, 2026

हरिप्रसाद ने कहा कि यात्रा के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक से हजारों लोग दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होंगे. हालांकि, ट्रेन नहीं मिलने की वजह क्या रही, इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी.

Advertisement

1 नवंबर को दिल्ली में होगी INDIA ब्लॉक की रैली

दरअसल, INDIA ब्लॉक की यह रैली 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है. इसमें विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. कर्नाटक कांग्रेस भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कर्नाटक से हजारों लोग रैली में पहुंचेंगे. उनके बयान से साफ है कि ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए बस और फ्लाइट जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने रैली में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं की यात्रा को लेकर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अलग-अलग साधनों से दिल्ली पहुंचेंगे. दिल्ली में होने वाली रैली के लिए कर्नाटक कांग्रेस की तैयारियों के बीच अब यह देखना होगा कि राज्य से कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं.



---- समाप्त ----