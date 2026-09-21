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एक टक्कर ने उजाड़ दिया परिवार, थार की चपेट में आए युवक की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी सवार 40 वर्षीय नीरज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. आरोपी थार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने थार कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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थार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत. (Photo: Screengrab)
थार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार थार की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया. बिसरख थाना क्षेत्र के इटेरा इलाके में थार और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत में स्कूटी सवार 40 वर्षीय नीरज की मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हुई हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, हादसा 21 सितंबर 2026 को थाना बिसरख क्षेत्र में हुआ. यहां गाड़ी नंबर UP 14 GB 7267 और स्कूटी नंबर UP 16 EE 2569 के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार नीरज और उनकी पत्नी घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलने के बाद घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने नीरज का इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी का इलाज अभी अस्पताल में जारी है. नीरज चिपियाना के रहने वाले थे और उनकी उम्र 40 वर्ष बताई गई है. हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

हादसे के बाद थार चालक फरार

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पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर थाना बिसरख पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया.  पुलिस अब आरोपी चालक की तलाश कर रही है. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. नीरज की मौत के बाद पुलिस ने उनके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

पुलिस का कहना है कि घायल महिला का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने बताया कि मामले में वादी से तहरीर प्राप्त की जा रही है. इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपी थार चालक की तलाश में जुटी है. हादसे में शामिल थार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. वहीं नीरज की मौत के बाद अब पुलिस की जांच हादसे की परिस्थितियों और आरोपी चालक तक पहुंचने पर केंद्रित है.

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