iPhone 18 Pro बिक्री के दिन सैमसंग ने दिया झटका, 20 हज़ार तक महंगे किए फोन

ऐपल के बाद अब सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स महंगे करने शुरू कर दिए हैं. Samsung Galaxy S26 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. कंपनी ने भारत में Galaxy S26 सीरीज की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है.

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Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra के सभी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी हुई है. नई कीमतें 18 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं. इस कीमत बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर Galaxy S26 Ultra के टॉप मॉडल पर पड़ा है. 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला मॉडल अब ₹2,09,999 का हो गया है. यानी Samsung का यह फ्लैगशिप फोन अब ₹2 लाख के पार पहुंच गया है.

Galaxy S26 की कीमत ₹1 लाख के पार

Galaxy S26 को भारत में 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया था. 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत ₹87,999 थी. अब इसकी कीमत ₹1,07,999 हो गई है.

वहीं 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹1,07,999 से बढ़कर ₹1,27,999 हो गई है. यानी दोनों मॉडल अब लॉन्च कीमत के मुकाबले ₹20,000 महंगे हैं. इसका मतलब है कि Galaxy S26 का बेस मॉडल भी अब सीधे ₹1 लाख से ज्यादा के प्राइस सेगमेंट में पहुंच गया है.

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Galaxy S26+ भी हुआ ₹20,000 महंगा

Galaxy S26+ की कीमत में भी बड़ा इजाफा हुआ है. इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल पहले ₹1,19,999 में आता था. अब इसके लिए ₹1,39,999 खर्च करने होंगे.

512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत भी ₹20,000 बढ़ी है. यह मॉडल पहले ₹1,39,999 का था, लेकिन अब इसकी कीमत ₹1,59,999 हो गई है.

Galaxy S26 Ultra की कीमत ₹2 लाख के पार

Galaxy S26 Ultra खरीदने वालों को भी बड़ा झटका लगा है. इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल पहले ₹1,39,999 का था, जिसकी नई कीमत ₹1,59,999 हो गई है. 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹1,59,999 से बढ़कर ₹1,79,999 हो गई है.

वहीं सबसे ज्यादा स्टोरेज वाले 16GB RAM और 1TB मॉडल की कीमत ₹1,89,999 से बढ़कर ₹2,09,999 हो गई है. यानी इस मॉडल की कीमत पहली बार ₹2 लाख के पार पहुंच गई है.

अचानक क्यों बढ़ गई Samsung Galaxy S26 की कीमत?

इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमत बताई जा रही है. दुनियाभर में AI के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं. इन डेटा सेंटर में बड़ी मात्रा में RAM और स्टोरेज की जरूरत होती है.

AI की बढ़ती डिमांड की वजह से मेमोरी चिप्स की मांग बढ़ी है. इसका असर स्मार्टफोन की लागत पर भी पड़ रहा है. रिपोर्ट्स में इसी वजह से Samsung Galaxy S26 सीरीज की कीमत बढ़ने की बात कही गई है. हालांकि Samsung ने इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

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AI की वजह से महंगे हो रहे हैं फोन?

स्मार्टफोन की कीमतों पर AI का असर सिर्फ फीचर्स तक सीमित नहीं है. AI सर्वर और डेटा सेंटर के लिए लगातार ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है. इससे इन कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ रही है. अगर मेमोरी और स्टोरेज की लागत लंबे समय तक ज्यादा रहती है तो इसका असर दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.

Galaxy S26 सीरीज की कीमत में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में मुकाबला काफी बढ़ गया है.

iPhone 18 Pro की बिक्री शुरू होने के दिन बढ़ी कीमत

Samsung ने Galaxy S26 सीरीज की नई कीमतें 18 सितंबर से लागू की हैं. खास बात यह है कि इसी दिन Apple के नए iPhone 18 Pro मॉडल की बिक्री भी शुरू हुई है. Galaxy S26 की लॉन्च कीमत ₹87,999 से शुरू हुई थी, लेकिन अब बेस मॉडल के लिए ₹1,07,999 खर्च करने होंगे. वहीं Galaxy S26 Ultra का टॉप मॉडल ₹2,09,999 का हो चुका है.

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