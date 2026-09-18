'इस फूल का क्या करूं?' जब गणेश आरती में शाहरुख ने पूछा, मैनेजर ने किया इशारा, फिर...

देशभर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है. गणपति पंडाल में सेलेब्स बप्पा के दर्शन के लिए जाते हुए दिख रहे हैं. इस बीच इंटरनेट पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी मैनेजर पूजा डडलानी से पूछते दिखे कि इस फूल का क्या करना है.

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शाहरुख की बप्पा भक्ति

वायरल वीडियो में शाहरुख खान बप्पा के दर्शन करने पहुंचे हैं. मैनेजर पूजा डडलानी भी आरती में शामिल होती हैं. पंडित जी पूजा और शाहरुख को फूल देते हैं. किंग खान फूल लेकर अपनी मैनेजर से पूछते हैं इस फूल का क्या करूं? पूजा इशारों में शाहरुख को वो फूल गणपति बप्पा को चढ़ाने को कहती हैं. एक्टर बड़े प्यार से बप्पा के चरणों में वो फूल चढ़ाते हैं. फिर हाथ जोड़ते हैं. लास्ट में आरती लेते हैं.

शाहरुख का ये वीडियो देखने के बाद लोगों ने क्यूट रिएक्शन दिए हैं. फैंस ने कहा कि किंग खान का ये अंदाज बेहद खास है. किसी ने लिखा- शाहरुख सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. यही उनकी खूबी है.

अंबानी के गणेशोत्सव में सीक्रेट एंट्री

शाहरुख को हाल ही में एंटीलिया में हुए गणेशोत्सव में देखा गया था. अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शाहरुख ने गुपचुप एंट्री ली थी. वो बाहर खड़े पैपराजी को पोज देने से बचते नजर आए. पैप्स को भनक तक नहीं लगी कि शाहरुख भी इवेंट का हिस्सा बने हैं. बाद में जब किंग खान की बप्पा की पूजा करते हुए वीडियो सामने आई तब सबको उनकी मौजूदगी का पता चला.

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वायरल वीडियो में शाहरुख खान गणपति बप्पा की आरती करते नजर आए. उन्होंने सफेद शिमरी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में पहना है. शाहरुख की सीक्रेट एंट्री इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल समेत कई सितारों ने बाहर पैपराजी को पोज दिए, वहीं शाहरुख बिना कैमरों की नजर में आए अंदर पहुंच गए.

वर्कफ्रंट पर, शाहरुख की अपकमिंग फिल्मों में किंग शामिल है. मूवी इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी. इसमें रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण नजर आएंगे.

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