रद्दी समझकर न फेंकें पुराना अखबार! बनाएं ऐसा स्टाइलिश टेबल लैंप, जिसे देखकर मेहमान भी पूछेंगे-कहां से लाए?

How To Make Table Lamp From Old Newspaper: घर में रोज आने वाला अखबार पढ़ने के बाद अक्सर रद्दी में चला जाता है. हर रोज यही प्रोसेस रिपीट होता है और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते अखबार का पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है. आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा? अगर हां और आप भी अखबार को रद्दी समझकर बेच देते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आप थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखाएं तो इसी पुराने अखबार से घर की सजावट के लिए एक खूबसूरत लैंप तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा डेकोरेशन पीस खरीदने की जरूरत नहीं होगी. पुराने अखबार, ग्लू और कुछ सामान की मदद से साधारण टेबल लैंप को भी स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है.

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अखबार को अलग-अलग तरह से मोड़कर या परतों में लगाकर लैंपशेड पर पैटर्न बनाया जा सकता है. लैंप जलने के बाद कागज से छनकर आती रोशनी कमरे में हल्की और खूबसूरत चमक पैदा करती है. इसे बेडरूम की साइड टेबल, स्टडी टेबल या रीडिंग कॉर्नर में रखा जा सकता है. चलिए जानते हैं कैसे आप रद्दी अखबार से टेबल लैंप बना सकते हैं.



पुराने अखबार से क्यों बनाएं लैंपशेड?

घर की सजावट के लिए हर बार नया सामान खरीदना जरूरी नहीं है. पुराने अखबार को दोबारा इस्तेमाल करके आप एक ऐसा लैंपशेड बना सकते हैं जो देखने में अलग लगे और घर में मौजूद बेकार सामान का भी इस्तेमाल हो जाए. अखबार के प्रिंट और उसे मोड़कर बनाए गए पैटर्न की वजह से लैंप ऑन होने पर शेड काफी अट्रैक्टिव नजर आ सकता है. आप चाहें तो अखबार के ऊपर हल्का क्राफ्ट पेपर भी लगा सकते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं.



लैंपशेड बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

अखबार से लैंपशेड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए आपको चाहिए:

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पुराने अखबार के पन्ने

पुराना या साधारण टेबल लैंप का फ्रेम

पेपर ग्लू या क्राफ्ट ग्लू

कैंची

पेंसिल और स्केल

पतला कार्डबोर्ड या मोटा पेपर

पेपर क्लिप या छोटे क्लिप

जरूरत के हिसाब से सजावटी धागा या रिबन

अगर आपके पास पहले से कोई पुराना लैंपशेड है तो उसके ऊपर अखबार का डिजाइन बनाकर उसे नया लुक भी दिया जा सकता है.



बनाने का तरीका



1. अखबार के साफ और सूखे पन्ने अलग कर लें. कोशिश करें कि ऐसे पन्ने लें जिन पर बहुत ज्यादा गहरे रंग की स्याही या नमी के निशान न हों. सभी पन्नों को एक जैसा आकार देने के लिए किनारों को कैंची से काट सकते हैं.

2. अब अखबार के पन्नों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या उन्हें लंबी पट्टियों में मोड़ लें. आप पेपर को पंखे की तरह फोल्ड करके, रोल बनाकर या ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगाकर अलग डिजाइन तैयार कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा सिंपल लुक चाहते हैं तो अखबार की पट्टियों को एक के ऊपर एक लगाकर लेयर बना सकते हैं.

3. अगर आपके पास पुराना लैंपशेड फ्रेम है तो उसका इस्तेमाल करें. फ्रेम नहीं है तो पतले कार्डबोर्ड या मोटे पेपर से बेलनाकार या चौकोर शेप का बेस बनाया जा सकता है. बेस बनाते समय ऊपर और नीचे लैंप की फिटिंग के लिए प्रॉपर जगह जरूर रखें.

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4. अब पेपर ग्लू की मदद से अखबार के तैयार टुकड़ों या पट्टियों को लैंपशेड के बेस पर चिपकाना शुरू करें. इन्हें बहुत ज्यादा मोटा न लगाएं, ताकि लैंप की रोशनी हल्के से बाहर आ सके.

5. आप चाहें तो सभी टुकड़ों को एक ही पैटर्न में लगाएं या अलग-अलग मोड़ देकर अपना डिजाइन तैयार करें. जहां जरूरत हो, वहां पेपर क्लिप लगाकर कुछ देर के लिए पेपर को अपनी जगह पर सेट होने दें.

6. पूरा लैंपशेड तैयार होने के बाद उसे कुछ घंटों तक अच्छी तरह सूखने दें. ग्लू पूरी तरह सूखने के बाद ही इसे लैंप पर लगाएं. इसके बाद इसे अपनी स्टडी टेबल, बेडसाइड टेबल या रीडिंग कॉर्नर में रखा जा सकता है.

लैंप लगाते समय रखें सावधानी

अखबार और कागज जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए पेपर लैंपशेड में ऐसा LED बल्ब लगाएं, जिसमें से गर्मी कम निकलती हो या वो कम गर्म होता हो. बल्ब और कागज के बीच पर्याप्त दूरी रखें और लैंप को लंबे समय तक बिना निगरानी के जलता हुआ न छोड़ें.

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