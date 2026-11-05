Xiaomi ला रहा है 11000mAh 'बैटरा' वाला धांसू स्मार्टफोन, पावर बैंक की जरूरत ही नहीं

Xiaomi के सब ब्रांड Redmi का अगला स्मार्टफोन Redmi Turbo 6 Max करीब 11,000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है. इसके अलावा फोन में 7 इंच की बड़ी 2K OLED स्क्रीन और 185Hz रिफ्रेश रेट मिलने की भी चर्चा है. अगर ये जानकारियां सही साबित होती हैं, तो यह फोन सिर्फ बड़ी बैटरी की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी स्क्रीन के कारण भी चर्चा में रहेगा.

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हालांकि, अभी Redmi ने इस फोन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. इसकी कीमत, लॉन्च की तारीख और भारत में उपलब्धता को लेकर भी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. फिलहाल सामने आई जानकारियां लीक पर आधारित हैं.

11,000mAh की बैटरी, Xiaomi के फोन में अब तक की सबसे बड़ी?

Redmi Turbo 6 Max की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 11,000mAh बैटरी को लेकर हो रही है. टिप्स्टर Digital Chat Station ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर एक आने वाले स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़ी जानकारी साझा की है.

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इसमें 11,000mAh कैपेसिटी और 40.72Wh रेटेड एनर्जी का जिक्र है. टिप्स्टर ने सीधे फोन का नाम नहीं बताया, लेकिन पहले सामने आए लीक से इन जानकारियों को Redmi Turbo 6 Max से जोड़ा जा रहा है.

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अगर यह जानकारी सही निकलती है, तो यह Xiaomi के किसी स्मार्टफोन में दी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है. तुलना करें तो इसके पिछले मॉडल Redmi Turbo 5 Max में 9,000mAh की बैटरी दी गई थी. यानी नए मॉडल में बैटरी क्षमता करीब 22 फीसदी बढ़ सकती है.

फोन में मिल सकती है 7 इंच की बड़ी स्क्रीन

Redmi Turbo 6 Max में करीब 7 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन मिलने की चर्चा है. लीक के मुताबिक, इसका रेजोल्यूशन 2K हो सकता है और रिफ्रेश रेट 185Hz तक जा सकता है.

रिफ्रेश रेट का मतलब है कि स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार तस्वीर को अपडेट करती है. आम स्मार्टफोन में 60Hz या 120Hz स्क्रीन देखने को मिलती है. 185Hz रिफ्रेश रेट होने पर स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और सपोर्ट करने वाले गेम्स में मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिख सकता है. हालांकि, इसका फायदा हर ऐप या वीडियो में एक जैसा नहीं मिलेगा. इसके लिए कंटेंट और गेम का भी इस रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करना जरूरी है.

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इतनी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और वेब सीरीज देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है. गेम खेलने वालों को भी बड़ा डिस्प्ले पसंद आ सकता है. लेकिन 7 इंच की स्क्रीन का एक दूसरा पहलू भी है. फोन सामान्य स्मार्टफोन के मुकाबले बड़ा और एक हाथ से इस्तेमाल करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

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लीक में यह भी दावा किया गया है कि फोन के चारों तरफ बेहद पतले बेजल मिल सकते हैं. इसके लिए LIPO यानी Low Injection Pressure Over-moulding तकनीक का इस्तेमाल होने की बात कही गई है. इस तकनीक से स्क्रीन के किनारों को पतला रखने में मदद मिल सकती है. रिपोर्ट्स में बेजल करीब 1mm होने का दावा किया गया है.

Dimensity प्रोसेसर और मजबूत बॉडी मिलने की उम्मीद

फोन के प्रोसेसर को लेकर भी जानकारी सामने आई है. Redmi Turbo 6 Max में MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट मिलने की संभावना जताई जा रही है. यह जानकारी भी लीक पर आधारित है. कंपनी ने अभी प्रोसेसर की पुष्टि नहीं की है.

इसके अलावा फोन में मेटल मिडिल फ्रेम, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68/IP69 रेटिंग मिलने की चर्चा है. ये रेटिंग धूल और पानी से सुरक्षा के स्तर को बताती हैं. हालांकि, असल सुरक्षा कितनी होगी, यह फोन के आधिकारिक सर्टिफिकेशन और कंपनी की शर्तों पर निर्भर करेगा.

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कैमरे की बात करें तो फोन में पीछे की तरफ दो कैमरे मिलने की उम्मीद है. लीक में 50MP के मुख्य कैमरे और अल्ट्रा-वाइड कैमरे का जिक्र किया गया है. कैमरे के सेंसर, वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे फीचर्स के बारे में अभी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है.

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11,000mAh की बैटरी सुनने में काफी बड़ी लगती है. आमतौर पर कई लोकप्रिय स्मार्टफोन में 5,000mAh से 6,000mAh के आसपास की बैटरी मिलती है. ऐसे में Redmi का यह फोन उस चलन से काफी आगे जा सकता है.

लेकिन बड़ी बैटरी का मतलब यह नहीं है कि फोन को एक बार चार्ज करने के बाद हर किसी के लिए तीन या चार दिन चलना तय है. 7 इंच की 2K स्क्रीन और हाई रिफ्रेश रेट ज्यादा बिजली खर्च कर सकते हैं. गेमिंग, मोबाइल नेटवर्क और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी बैटरी पर असर डालेंगे.

चार्जिंग स्पीड भी यहां अहम होगी. Redmi Turbo 5 Max में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलती है. नए फोन में कितनी तेज चार्जिंग होगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. 11,000mAh की बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगेगा, यह जानने के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा.

भारत में कब आएगा Redmi Turbo 6 Max?

लीक रिपोर्ट्स में Redmi Turbo 6 Max को जनवरी 2027 के आसपास चीन में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई गई है. हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख घोषित नहीं की है.

इसके भारत और दूसरे बाजारों में Poco X9 Pro Max नाम से आने की भी चर्चा है. लेकिन Xiaomi ने इस नाम या ग्लोबल लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फोन की कीमत भी फिलहाल साफ नहीं है.

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