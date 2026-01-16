Realme भारत ला रहा 10000mAh बैटरी वाला फोन, अब तक किसी ने नहीं किया है लॉन्च

Realme भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. ये स्मार्टफोन बैटरी के मामले में बेहद खास है. ये भारत में कंपनी का अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा. बल्कि रियलमी ही नहीं ये किसी भी ब्रांड का भारत में सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन होगा. हम बात कर रहे हैं Realme P4 Power की.

ये स्मार्टफोन ब्रांड की P4-सीरीज का हिस्सा है. Realme P4 Power में 10000mAh या इससे ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी दी जा सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी 10001mAh की बैटरी दे सकती है. कंपनी ने ये कन्फर्म कर दिया है कि फोन 5 डिजिट वाली बैटरी के साथ आएगा.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

रियलमी ग्लोबल के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड, Francis Wong ने अपकमिंग फोन से जुड़ी जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर जिस फोन की माइक्रोसाइट लाइव हुई है, वो Realme P4 Power 5G है. ब्रांड ने ये कन्फर्म कर दिया है कि फोन में 10000mAh या ज्यादा की बैटरी मिलेगी.

सिंगल चार्ज में इस फोन को 1.5 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका वजन लगभग 218 ग्राम होगा. फोन में बायपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा. इसमें 27W की रिवर्स चार्जिंग मिलेगी. फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है.

इसमें 50MP का मेन लेंस, 8MP का सेकेंडरी लेंस और 2MP का तीसरा लेंस मिल सकता है. फोन में 1.5k रेज्योलूशन वाली स्क्रीन मिलेगी, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ सकती है. फोन को तीन एंड्रॉयड OS अपडेट और चार साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

कितनी होगी कीमत?

फोन की कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है. कंपनी ने पिछले साल अगस्त में Realme P4 5G को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 18,499 रुपये से शुरू थी. फिलहाल स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा हुआ है. ऐसे में ब्रांड इस फोन को 25 हजार रुपये के शुरुआती बजट में लॉन्च कर सकता है.

