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तीन दिन पहले खरीदा iPhone 18 Pro, पति के साथ की Unboxing, ई-रिक्शा में बैठी युवती से झपटकर ले गए बदमाश

ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने ई-रिक्शा में बैठी युवती से नया iPhone 18 Pro झपट लिया. खास बात यह है कि युवती ने फोन महज तीन दिन पहले खरीदा था और पति के साथ उसका Unboxing वीडियो भी बनाया था. वारदात से पहले बदमाशों ने बकायदा पूछा था कि क्या ये फोन नया वाला आईफोन है. इसके बाद मौका मिलते ही बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

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आईफोन 18 के अनबॉक्सिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है (Photo ITG)
आईफोन 18 के अनबॉक्सिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है (Photo ITG)

नया iPhone खरीदने की खुशी के महज तीन दिन बाद ही एक युवती के साथ ऐसी वारदात हो गई, जिसने पूरे परिवार को परेशान कर दिया. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाइक सवार दो बदमाशों ने ई-रिक्शा में बैठी युवती के हाथ से उसका iPhone 18 Pro झपट लिया और फरार हो गए. वारदात के दौरान बदमाशों ने पहले मोबाइल को लेकर युवती से सवाल किया और उसके नया फोन होने की पुष्टि होते ही उसे निशाना बनाया.

इस घटना के बाद अब पीड़िता का वह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पति के साथ अपने नए iPhone 18 Pro की Unboxing करती दिखाई दे रही है. वीडियो में फोन खरीदने की खुशी साफ नजर आ रही है. परिवार के मुताबिक, यह फोन वारदात से सिर्फ तीन दिन पहले खरीदा गया था. घटना बिसरख थाना क्षेत्र में एक मूर्ति गोलचक्कर के पास हुई. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

ऑनलाइन पेमेंट के लिए निकाला था मोबाइल

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सेंचुरियन पार्क सोसाइटी में रहने वाली शुभी भंडारी सुबह ऑफिस जाने के लिए ई-रिक्शा से निकली थीं. एक मूर्ति गोलचक्कर के पास उन्हें ई-रिक्शा का ऑनलाइन पेमेंट करना था. इसी वजह से उन्होंने अपना मोबाइल फोन हाथ में निकाला. पीड़िता के मुताबिक, वह मोबाइल से पेमेंट करने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे. दोनों ने हेलमेट पहन रखा था. शुरुआत में बदमाशों ने सामान्य तरीके से उनसे पता पूछा. इसके बाद उनकी नजर युवती के हाथ में मौजूद मोबाइल पर गई. बदमाशों ने मोबाइल की ओर देखते हुए पूछा कि क्या यह नया वाला iPhone है? युवती ने जब सवाल का जवाब हां में दिया, तो बदमाशों ने मौका देखकर उनके हाथ से फोन झपट लिया. इसके बाद दोनों बाइक से तेजी से फरार हो गए. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि युवती और ई-रिक्शा में मौजूद अन्य लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बाइक सवार बदमाश काफी दूर निकल चुके थे.

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तीन दिन पहले ही खरीदा था iPhone 18 Pro

इस घटना में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है फोन का नया होना. पीड़िता के पति साकेत गुप्ता के मुताबिक, उनकी पत्नी ने यह iPhone 18 Pro घटना से महज तीन दिन पहले ही खरीदा था. परिवार के लिए नया फोन खरीदना खुशी का मौका था. फोन खरीदने के बाद शुभी ने अपने पति के साथ उसका Unboxing भी किया था. अब उसी फोन के छिन जाने के बाद परिवार सदमे में है. फोन खरीदने के तीन दिन बाद हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में शुभी नए फोन को लेकर काफी खुश नजर आ रही हैं. परिवार के लिए यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी. पुलिस के सामने दिए गए घटनाक्रम के मुताबिक, बदमाशों ने सीधे मोबाइल नहीं छीना. पहले उन्होंने युवती से बातचीत शुरू की. पता पूछने के बाद उनकी नजर मोबाइल पर गई और उन्होंने फोन के नए मॉडल के बारे में सवाल किया.

घटना का यह पहलू भी पुलिस की जांच में अहम माना जा रहा है कि बदमाशों की नजर मोबाइल पर पहले से थी या उन्होंने मौके पर ही फोन देखकर उसे निशाना बनाया. पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की गतिविधियों और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पीड़िता के पति साकेत गुप्ता ने घटना के बाद इलाके में सुबह के समय पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि प्रमुख सड़कों पर सुबह के वक्त पुलिस की मौजूदगी कम दिखाई देती है.

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ी संख्या में लोग रोजाना सोसाइटियों से निकलकर ऑफिस और दूसरे कामों के लिए जाते हैं. ई-रिक्शा, कैब और निजी वाहनों से आने-जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी है. ऐसे में सुबह के समय सड़क पर होने वाली झपटमारी की घटनाएं लोगों के लिए चिंता का कारण बनती हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है. फिलहाल जांच का फोकस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी पर है.

ऑनलाइन FIR, CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश

बिसरख थाना प्रभारी रणजीत सिंह के मुताबिक, पीड़िता के पिता की ओर से ऑनलाइन FIR दर्ज कराई गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. खासतौर पर उस रास्ते के कैमरों की जांच की जा रही है, जहां वारदात हुई और जिस दिशा में बाइक सवार बदमाश भागे. पुलिस फुटेज में बाइक, उसके नंबर, बदमाशों के हुलिए और उनके आने-जाने के रास्ते की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. इसके अलावा आसपास के अन्य कैमरों से भी फुटेज जुटाई जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान तक पहुंचा जा सके.

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