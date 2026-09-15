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बढ़ता AI और घटती नौकरियां? Oracle समेत इन कंपनियों में छंटनी, इतने लाख हुए बेरोजगार

Oracle कंपनी में बड़े स्तर पर फिर से छंटनी शुरू हुई है, इससे पहले भी कंपनी 21 हजार लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है. इस साल यह कोई इकलौती कंपनी नहीं है, जहां पर छंटनी होने जा रही है.

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Oracle समेत इन कंपनियों में छंटनी हुई है. (Photo: AI Generated)
Oracle समेत इन कंपनियों में छंटनी हुई है. (Photo: AI Generated)

Oracle कंपनी में एक बार फिर से छंटनी का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है. लेकिन यह कोई इकलौती कंपनी नहीं है, जहां पर छंटनी हो रही है. दुनिया भर में कई कंपनियां छंटनी कर रही हैं, जिसके पीछे की एक वजह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) भी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 1.28 लाख टेक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला गया है. 

लेऑफ ट्रैकर पोर्टल layoffs.fyi ने बताया है कि इस साल दुनियाभर में 303 टेक कंपनियों के अंदर छंटनी हुई है, जिसमें 128,873 टेक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. इसमें Oracle, Amazon, Uber, PayPal जैसे कई नाम शामिल हैं. 

Oracle की छंटनी की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इस कंपनी ने सबसे बडे़ स्तर छंटनी की है. इस साल कंपनी पहले ही 21,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और अब एक बार फिर से कंपनी ने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है. हालांकि कंपनी ने अभी तक संख्या का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. 

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Oracle छंटनी: सुबह आंख खुली और चली गई नौकरी, लोगों का छलका दर्द

Amazon भी कर चुकी है छंटनी

Amazon एक इंटरनेशनल कंपनी है और यह इस साल की शुरुआत में बड़ी छंटनी कर चुकी है. कंपनी ने जनवरी में 16 हजार लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था.  Amazon AI को लेकर भी काम कर रही है. 

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यह भी पढ़ें: Oracle में फिर छंटनी: सुबह आंख खुली और चली गई नौकरी, 21,000 नौकरियां पहले ही जा चुकी हैं

Dell भी कर चुका है छंटनी 

Dell कंपनी की तरफ से इस साल मार्च में बड़ी छंटनी की जा चुकी है, जिसमें 11 हजार लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. इसमें भी AI का बड़ा रोल रहा है. 

Meta भी कर चुका है छंटनी 

Meta कंपनी की तरफ से भी इस साल छंटनी की जा चुकी है, जिसमें अब तक कई राउंड्स की छंटनी हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

दुनियाभर में बहुत सी कंपनियां हैं, जो बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी में इनवेस्ट कर रही हैं और अपने कई काम को ऑटोमैटिक करने के इरादे से AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं या करने का प्लान बना रहे हैं. काम ऑटोमैटिक होने के बाद कम कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिसकी वजह से अधिकतर कंपनियों में वर्कफोर्स को करने की दिशा में काम किया जा रहा है.  

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