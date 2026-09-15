ट्रक के सीक्रेट चैंबर में करीब 1350 लीटर अवैध शराब! चंदौली में पकड़ा गया तस्करी का अनोखा मामला

बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार हो रही अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कंदवा थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 12 पहिया ट्रक के भीतर बनाए गए खुफिया सीक्रेट चैंबर से करीब 1350 लीटर अवैध शराब जब्त की है.

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ट्रक में बना था सीक्रेट चैंबर

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के एक दशक बाद भी अलग-अलग प्रदेशों से शराब की तस्करी का सिलसिला जारी है. ताजा मामले में चंदौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है.

सूचना पर कंदवा थाना, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की. तलाशी के दौरान ट्रक की सतह पर लोहे का एक बड़ा सीक्रेट चैंबर मिला, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए.

लोकल दुकानों से खरीदकर होती थी तस्करी

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तस्कर पहले हरियाणा और पंजाब से शराब लाते थे, लेकिन इस बार कंदवा थाना क्षेत्र की अलग-अलग शराब दुकानों से ही देशी-अंग्रेजी शराब और बीयर खरीदी गई थी. इसके बाद इसे ट्रक के खुफिया चैंबर में छिपाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक रिंकू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.

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