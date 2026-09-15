scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रक के सीक्रेट चैंबर में करीब 1350 लीटर अवैध शराब! चंदौली में पकड़ा गया तस्करी का अनोखा मामला

यूपी के चंदौली में पुलिस ने कंदवा थाना क्षेत्र में एक 12 पहिया ट्रक के सीक्रेट चैंबर से करीब 1350 लीटर अवैध शराब जब्त की है. पुलिस ने तस्कर रिंकू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जो लोकल दुकानों से शराब खरीदकर बिहार तस्करी कर रहा था.

Advertisement
X
लोकल दुकानों से खरीदकर होती थी शराब तस्करी (Photo- ITG)
लोकल दुकानों से खरीदकर होती थी शराब तस्करी (Photo- ITG)

बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार हो रही अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कंदवा थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 12 पहिया ट्रक के भीतर बनाए गए खुफिया सीक्रेट चैंबर से करीब 1350 लीटर अवैध शराब जब्त की है.

ट्रक में बना था सीक्रेट चैंबर

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के एक दशक बाद भी अलग-अलग प्रदेशों से शराब की तस्करी का सिलसिला जारी है. ताजा मामले में चंदौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

कार के गियर बॉक्स के नीचे छिपाए थे 22 सोने के बिस्किट
Chandauli Police seized gold biscuits during check. (Photo: ITG)
कार के गियर बॉक्स के नीचे छुपाया ढाई किलो सोना, पूरा माल जब्त
अभिषेक 2025 में दिल्ली आया था पढ़ाई के लिए. (Photo: ITG)
'पाल-पोसकर...', रुला देगी बेटे को खोने वाले संतोष की कहानी
3 डैम ओवरफ्लो, चंदौली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा
Overflow from dams and threat to low-lying areas (Photo: ITG)
यूपी के चंदौली में नदियां और डैम ओवरफ्लो, बाढ़ का खतरा बढ़ा!

सूचना पर कंदवा थाना, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की. तलाशी के दौरान ट्रक की सतह पर लोहे का एक बड़ा सीक्रेट चैंबर मिला, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए.

लोकल दुकानों से खरीदकर होती थी तस्करी

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तस्कर पहले हरियाणा और पंजाब से शराब लाते थे, लेकिन इस बार कंदवा थाना क्षेत्र की अलग-अलग शराब दुकानों से ही देशी-अंग्रेजी शराब और बीयर खरीदी गई थी. इसके बाद इसे ट्रक के खुफिया चैंबर में छिपाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक रिंकू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तेल, महंगाई से ग्लोबल टेंशन तक सब फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी... चमके 4 टॉप आईटी स्टॉक |
    Monkey Cheese Garlic Bread Recipe: नाश्ते में बनाएं चीज-गार्लिक 'मंकी ब्रेड', स्वाद ऐसा कि बच्चे बार-बार मांगेंगे; जानें पंकज भदौरिया की सीक्रेट रेसिपी |
    चाय से सब्जी तक... महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट! चीनी-प्याज के बाद अदरक-लहसुन भी महंगे |
    पुराने प्यार का लालच, टाइम डकैती... एवेंजर्स एंडगेम में ही था डूम्सडे का संकेत, फिर होगी रिलीज |
    झारखंड, गुजरात और फिर ईंट भट्ठा... नाबालिग से हैवानियत की कंपा देने वाली कहानी |
    क्या AI छीन लेगा हेयर ड्रेसर की नौकरी? वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस |
    यूपी कैडर की IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात |
    मुंबई की सड़कों पर दिनभर भीख मांगते रहे 5 हजार करोड़ की दौलत वाले बीजेपी विधायक, देखें VIDEO |
    पाकिस्तान की 14 चौकियों पर BLA ने किया कब्जे का दावा, हथियार भी लूटे |
    सलमान खान ने भाई सोहेल के घर किए गणपति बप्पा के दर्शन
    Advertisement